COMPANII Joi, 24 Martie 2022, 09:12

Vlad Barza • HotNews.ro

Acționarii Toshiba au respins planul de scindare în două entități propus de conducere, dovadă a unor neînțelegeri tot mai mari între cele două părți. Unii vor ca o parte din conglomerat să fie vândută, alții nici nu vor să audă de așa ceva.

Toshiba Foto: Hotnews

Toshiba a decăzut în ultimul deceniu, iar în 2015 a recunoscut că timp de șase ani a falsificat rezultatele financiare.

Propunerea managementului, de scindare în două entități, a fost respinsă la vot. La fel s-a întâmplat și cu o propunere venită de la al doilea cel mai mare acționar care vorbea despre „soluții alternative”, inclusiv vânzarea unei divizii.

Propunerea managementului era ca o unitate să se concentreze pe producția de electronice, iar a doua să se concentreze pe business-urile din energie și infrastructură, cum ar fi producerea de turbine de mare putere și de sisteme de tratare a apei.

Conglomeratul Toshiba anunța în noiembrie 2021 că în doi ani se va scinda în trei întreprinderi independente, ideea fiind de a crește valoarea de piață a noilor companii create. Planul a fost apoi revizuit, concluzia managementului fiind că cea mai potrivită ar fi scindarea în două entități.

Compania a fost presată să se scindeze de către investitorii afectați grav de marele scandal de contabilitate ce a ieșit la iveală în 2015.

Toshiba a fost înființată în 1875 și are 141.000 de angajați pe plan mondial. Toshiba are o capitalizare de piață de 18,5 miliarde dolari, iar maximul ultimilor 15 ani a fost în vara lui 2007 când a ajuns la 31 miliarde dolari. Cea mai mică valoare din ultimul deceniu a fost în primăvara lui 2016 când capitalizarea a scăzut la sub 6,5 miliarde dolari.

Toshiba este cunoscută în România mai ales pentru laptop-uri și televizoare.

Surse: Wall Street Journal, Bloomberg