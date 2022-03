COMPANII Joi, 31 Martie 2022, 12:39

Dan Popa • HotNews.ro

Două treimi din managerii români nu se asigură că subordonații înțeleg ce au de făcut mai departe, iar aproape 90% din șefii de companii nu solicită feedback în discuțiile cu oamenii din echipă, arată o analiză realizată de Trend Consult, companie din România specializată pe consultanță și training.

Consultanții Trend au explicat primele 3 comportamente care le lipsesc managerilor, cu o importanță substanțială pentru atingerea rezultatelor:

67% nu se asigură ca urmare a unei discuții cu subordonatul că au aceeași înțelegere despre ce e de făcut mai departe. Cu alte cuvinte, aceștia nu pun întrebări, nu fac o sumarizare a discuției și lasă la interpretarea angajatului pașii următori, ceea ce poate duce la lipsă de claritate și aliniere în procesele de muncă.

88% nu solicită feedback la rândul lor în discuțiile cu oamenii din echipă. Practic, 9 din 10 manageri din România folosesc feedback-ul unidirecțional - oferă, dar nu cer. Cel mai frecvent efect observabil pe termen scurt este lipsa de angajament a oamenilor, iar pe termen lung acest lucru poate duce la o rată scăzută de retenție a angajaților.

44% nu stabilesc obiective SMART, ceea ce se traduce în faptul că un manager din doi nu reușește să transmită cu claritate rezultatul așteptat, făcând extrem de dificilă monitorizarea ulterioară a sarcinii. Acest lucru generează în cele mai multe cazuri nemulțumire atât pentru manager, cât și pentru angajat.

Trend Consult a organizat și derulat Centre de Evaluare ale Competențelor de Management, la care au participat peste 2300 de manageri din companii din diverse industrii. Metodologia de măsurare este una exigentă, în care în permanență comisii formate din 2 consultanți experimentați observă și evaluează nivelul curent al competențelor manageriale din punct de vedere comportamental.

Modelul de competențe evaluat oferă informații valoroase referitoare la performanța managerilor pe care Trend Consult le-a structurat intr-o analiză din care a desprins cateva concluzii, dintre care unele cu rezultate surprinzătoare.

„Concluziile la care am ajuns sunt extrem de relevante pentru realitatea noastră de business. La nivel global există multe studii despre competențele de management necesare performanței, în același timp, analiza noastră vine să evidențieze comportamente relevante contextului cultural din Romania. În urma demersului, avem o radiografie a competențelor necesare pentru performanță. Concret, am analizat atât comportamente productive, cât și bariere din procesul de management, punând in evidență puncte forte si nevoi de dezvoltare. Toate acestea se reflectă pe de o parte în atingerea rezultatelor organizației, dar și în relațiile de la locul de muncă.” - declară Andrei Ristea, Managing Partner al Trend Consult.

„În cadrul procesului de evaluare am observat și analizat un set de 120 de comportamente de la peste 2300 de manageri de pe toate liniile de senioritate, de la first line manageri până la manageri seniori. Dintre acestea, le-am selectat pe cele care au avut scorurile cele mai mari, atât din categoria comportamentelor productive, cât și neproductive.” - subliniază Robert Iancu, Head of Management Practice la Trend Consult.

Conform analizei consultanților Trend cele mai importante 3 comportamente cu impact pozitiv ale managerilor din Romania sunt:

79% aleg cu prioritate acțiunile cu impact asupra nivelului de satisfacție a clientului. Asta înseamnă că managerii integrează importanța clientului, au clientul în minte în ceea ce fac și în felul în care își prioritizeză acțiunile.

68% ascultă activ, lasă interlocutorul să spună ce are de zis fără să întrerupă. Managerilor din România le este ușor să poarte o discuție și să o facă într-un mod profesionist, evitând atacurile la persoană, generalizările, tratând partenerul de la egal la egal.

76% își organizează structurat informațiile primite (schemă, tabel, matrice). Au modele mentale cu are operează și care îi ajută să își structureze informația într-o manieră logică, cu care le este facil să lucreze ulterior.

Specialistii Trend Consult au creat o serie de programe de învățare, menite să construiască pe punctele forte ale managerilor din România și să dezvolte acele zone în care este nevoie de creștere.