Ce ne puteți spune despre GRENKE?

Liviu Bănulescu - Grenke România

Povestea a început în 1978, când Wolfgang GRENKE a pus bazele companiei care și azi îi poartă numele. Acesta a văzut potențialul masiv al închirierii echipamentelor de birou, mai ales că sistemele de telefonie modernă, copiatoarele și computerele erau prezente din ce în ce mai mult în birouri. A pornit de unul singur, în Baden Baden, Germania. Încă din primul an, împreună cu doi angajați, au reușit să încheie colaborări cu 21 de distribuitori și au semnat 198 de contracte, oferindu-le companiilor posibilități atractive de închiriere.

Compania a crescut de la an la an deschizând mai multe sucursale în Germania și ulterior în Austria, iar în 1997 a devenit societate pe acțiuni. Trei ani mai târziu a fost cotată la bursă.

GRENKE și-a început activitatea în România în 2007 când a deschis prima sucursală la București. Datorită volumului mare de contracte încheiate, o nouă sucursală a fost deschisă în 2013 la Cluj-Napoca.

Extinderea rapidă datorată serviciilor profesioniste și nevoilor din piață, face ca astăzi să fim prezenți la nivel internațional, în 33 de țări.

Dacă ați fi întrebat ce face GRENKE mai exact, care ar fi răspunsul?

Oferă oportunități de dezvoltare companiilor.

Cum? Oferindu-le sprijin pentru a fi mereu în pas cu tehnologia de ultimă generație.

Cu toții stim faptul că echipamentele (în special cele de birou, dar nu numai) își pierd rapid valoarea în timp și mai mult de atât, devin vechi și greu de utilizat. Pentru a fi competitiv, trebuie să ai cele mai bune și performante echipamente, astfel încât să îți ușurezi munca și să aduci plus valoare serviciilor oferite clienților tăi.

GRENKE mizează pe utilizare. E mult mai ușor să închiriezi decât să cumperi echipamentele. În primul rând pentru că nu îți blochezi capitalul, iar în al doilea rând pentru că știi că o dată la câțiva ani, echipamentele trebuie înlocuite și nu îți dorești bătăi de cap cu casarea acestora și scoaterea din gestiune.

GRENKE se ocupă de aceste aspecte în locul clientului, astfel încât el să își canalizeze toată atenția asupra succesului afacerii sale.

Care sunt principalele avantaje ale soluțiilor GRENKE și cum se materializează în relația cu clientul?

În primul rând, acces rapid la tehnologie.

Când spui GRENKE, spui flexibilitate și oameni dedicați, încă din 2007. Suntem recunoscuți pentru abordarea personală a fiecărui business, pentru faptul că ne mișcăm rapid și încercăm să găsim soluțiile potrivite în toate situațiile apărute. Birocrația și timpul mare de răspuns nu se regăsesc în relația nostră cu clienții. Se regăsesc în schimb, 0% avans, contractul de o pagină și semnătura electronică. Pe scurt, GRENKE înseamnă Rapid, Simplu și Personal.

Care sunt etapele procesului de consultanță oferită de GRENKE clienților săi?

La GRENKE, totul e atât de simplu. Poți avea echipamentele dorite chiar în aceeași zi.

Clientul e cel care își alege echipamentele și configurația acestora. GRENKE intervine pentru a facilita accesul spre cele dorite. Începem cu o analiză financiară a bonității clientului. Rapid și simplu: 3 documente financiare scanate pe email cu răspuns în aproximativ 24 de ore. În urma analizei, se redactează contractul și se trimite electronic la semnat către client. Cu doar câteva click-uri acesta este semnat, urmând ca GRENKE să plaseze comanda către furnizor.

Asta e tot. În cel mai scurt timp, clientul se bucură de noile echipamente. Cu GRENKE economisești timp și hârtie.

Cine sunt clienții GRENKE? Din ce sfere de activitate/industrii provin?

GRENKE oferă soluții tuturor persoanelor juridice. Fie că discutam de companii private, de PFA-uri, cabinete notariale sau de avocatură.

Soluțiile noastre s-au dovedit potrivite și de succes în rândul afacerilor care activează în industrii variate, precum servicii, comerț, producție, sănătate sau în zona de profesii liberale.

În prezent avem clienți din toate categoriile menționate mai sus, tocmai pentru că ne dorim să venim în sprijinul acestora cu soluții avantajoase și personalizate pentru fiecare.

Care sunt cele mai închiriate echipamente, prin GRENKE, de către afacerile din România?

GRENKE închiriază o mare varietate de echipamente: de la cele IT&C, de curățenie, medicale, până la echipamentele industriale din marile hale. Cu alte cuvinte, de la echipamente pentru munca de birou până la cele folosite în fabrică.

Fără doar și poate, cea mai mare pondere dintre acestea o reprezintă echipamentele IT&C. Dacă ne uităm la rezultatele din 2021, din 1850 de contracte încheiate, peste 60% au fost pentru echipamente IT&C. Echipamentele includ Notebook-uri, PC-uri, telefoane, copiatoare, rețelistică etc. La acest capitol este de remarcat creșterea interesului pentru notebook-uri care sunt la mare căutare, pentru că mobilitatea angajaților a devenit foarte importantă.

De asemenea, echipamentele industriale reprezintă și ele o pondere semnificativă. Aici putem evidenția inclusiv echipamentele folosite în proiecte pentru sustenabilitate, cum sunt panourile fotovoltaice, sistemele LED, stațiile electrice de încărcare auto.

Unde vedeți GRENKE peste 5 ani?

Pentru noi, fiecare an a fost o nouă provocare. Și asta, o știm și am experimentat-o cu toții, mai ales în contextul ultimilor 2 ani. Cu toate astea, am continuat să creștem și să rămânem aproape de clienți și de parteneri.

Ne dorim și suntem încrezători că vom termina anul 2026 cu aproximativ 50 de milioane de euro, valoarea echipamentelor finanțate în acel an, practic dublul rezultatelor din anul 2021, de aproximativ 22 de milioane de euro. De asemenea, suntem conștienți de faptul că oamenii sunt cei care fac ca lucrurile să meargă, tocmai de aceea, atingerea planului va însemna și o creștere a echipei. Am observat trendurile pieței și dorința antreprenorilor de a fi cât mai aproape de succes, dorind o soluție simplă, rapidă și personală. Iar soluția aceea este GRENKE.​

