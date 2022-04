Articol susținut de ​Systematic​ Miercuri, 06 Aprilie 2022, 09:28

Angajații din departamentul de Defence ai Systematic, producător internațional de software cu capital danez, scriu aplicații cu impact major asupra industriei militare. Pe scurt, românii din Systematic, prin munca lor în colaborare cu colegii din alte țări din grup, ajută la pregătirea soldaților și le oferă o soluție completă pentru a le facilita succesul operațiunilor militare.

Răzvan Matei, Project Manager - ​Systematic Foto: Systematic

Răzvan Matei este Project Manager în cadrul unei echipe din departamentul Defence al Systematic, care reunește 10 specialiști, și este mândru de alegerea de a se alătura companiei, făcută în urmă cu câteva luni, deși mărturisește că nu știa nimic despre companie la momentul respectiv.

”Când am citit prima dată job-ad-ul Systematic, nu știam nimic despre companie, dar citind descrierea rolului, mi-a trezit interesul și am aplicat. După ce am început să aflu mai multe despre companie, mi-am dat seama că avem valori comune și am considerat că este un loc în care mi-ar plăcea să lucrez și să mă dezvolt”, a declarat Răzvan Matei.

El consideră că atuurile care l-au ajutat să obțină acest job au fost deschiderea și flexibilitatea de a aborda diferite situații, precum și rolul managerului responsabil de a crește și consolida echipe performante.

Decizia lui Răzvan Matei de a lucra în Systematic a fost determinată, la fel ca și orientarea către cursurile unei universități cu specific militar, de șansa de a contribui la succesul industriei de apărare. Și cum jobul în Systematic se plia perfect pe aspirațiile sale, nu a ezitat să se alăture companiei.

”Lucrând în departamentul de Defence, aplicațiile scrise de colegii mei au un rol foarte important în contextul misiunilor de salvare și de apărare. Succesul unei misiuni militare ține de personalul care o execută, dar și de modul în care o execută, si aici intervine Systematic. Compania oferă mediul sigur în care militarii își pot planifica și coordona acțiunile. Prin codul scris de colegii mei, reușim să facilităm și să eficientizăm o acțiune militară”, a explicat Răzvan Matei.

Potrivit acestuia, este esențial să-ți faci treaba la job, însă dacă activitatea ta poate avea un impact asupra vieții altora, scopul muncii se schimbă.

Systematic oferă oportunități de dezvoltare și învățare

Despre provocări, Răzvan spune că cele mai mari sunt legate de construirea mediului ideal pentru ca oamenii din echipa sa să se dezvolte conform asteptărilor fiecăruia dintre ei, în vreme ce marile satisfacții vin din feedback-ul colegilor, care recunosc că simt echipa ca pe un mediu sigur, în care se pot exprima liber.

”Consider că Systematic oferă oportunități foarte bune de dezvoltare și învățare, iar valorile companiei, având la bază principiile din cultura daneză, sunt unele în care te poți regăsi foarte ușor. Produsele pe care le dezvoltă echipa noastră din București sunt unele complexe, care pot fi provocatoare pentru orice nivel de cunoștinte tehnice, având o varietate mare de task-uri”, a menționat Răzvan Matei.

Echipa sa este compusă din 10 mid/senior full-stack developers ce folosesc Angular, Java, Scala și este în creștere cu încă cinci specialiști.

Românii au lucrat la dezvoltarea aplicației de elearning SitaWare Aspire

O parte dintre colegii lui Răzvan, împreună cu o echipă din Danemarca, au participat recent la dezvoltarea versiunii beta a unuia dintre cele mai noi produse Systematic, aplicația de elearning, SitaWare Aspire.

Noua platformă digitală de instruire, un produs foarte așteptat de clienții Systematic, oferă instruire în aplicație, permițând utilizatorilor să interacționeze direct cu suita SitaWare, pusă la dispoziție de companie.

După cum spune Răzvan Matei, nevoia de un astfel de produs era mare, deoarece evoluția aplicațiilor companiei este rapidă, în fiecare nouă versiune adăugându-se noi functionalități, și clienții trebuie să fie la curent cu ultimele update-uri ale produselor. Iar SitaWare Aspire își propune să ofere o experiență mult mai interesantă decât un simplu training, în cadrul aplicației urmând să fie adăugate learning path-uri personalizate pentru fiecare rol din cadrul unei echipe, ceea ce va genera o eficiență mai mare a procesului de învățare și a interesului asupra conținutului.

În prezent, SitaWare Aspire oferă o gamă largă de cursuri, actualizate cu fiecare nouă lansare, iar un instructor digital oferă lecții printr-un „info box”, care explică pașii pe care trebuie să îi urmeze utilizatorul.

Despre beneficiile aplicației, Răzvan Matei dezvăluie că ”acest produs aduce experiența de învățare mult mai aproape de militari, nu mai este nevoie de un training programat în avans, pentru ca ei să se familiarizeze cu aplicațiile noastre. Procesul de învățare este mai ușor, iar pentru fiecare rol din armată va fi learning path dedicat și informațiile oferite vor fi mai bine structurate, făcând posibil procesul de învățare, în timp ce folosesc aplicațiile”.

Mai mult, principalul avantaj este dat de conținutul gândit special pentru fiecare tip de utilizatori, metodă care ajută la păstrarea concentrării și acumularea a cât mai multe informații.

De precizat că în aplicația SitaWare Aspire există și un modul de certificări prin care va fi urmărit și mentinut nivelul de cunoștinte în cadrul echipelor operaționale.

Se caută colegi noi

In perioada următoare, echipa lui Răzvan Matei se va mări cu cinci colegi, pentru a forma două echipe mixte de lucru, cu specialiști din București și Aarhus. SitaWare Aspire este la început și poate reprezenta o oportunitate foarte bună pentru colegii noi de a învăța și de a iși pune amprenta pe noul produs Systematic.

Compania caută profile de developeri frontend, cu focus pe zona de Angular, dar și cunostințele de Docker, Kubernetes. Pozițiile sunt disponibile pe site-ul companiei, precum și pe pagina de LinkedIn.

