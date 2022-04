Articol susținut de Adobe Marți, 26 Aprilie 2022, 09:41

​​Anul 2022 este anul în care companiile se reinventează și vor implementa și experimenta diverse modele și metode de lucru pentru a-l găsi pe cel mai potrivit, arată un studiu făcut de compania de consultanță Kohn Ferry cu privire la tendințele din piața muncii în 2022. Totodată, firmele trebuie să fie creative, să gândească programe eficiente de retenție a angajaților valoroși și de atragere a talentelor, într- o piață tot mai competitivă și plină de provocări și schimbări, subliniază studiul citat.

​Beneficii mai puțin știute ale celor care lucrează la Adobe România Foto: Adobe

La nivel general, odată cu pandemia, s-au schimbat și așteptările angajaților, mai ales din punct de vedere al beneficiilor și al unui scenariu hibrid în privința programului de lucru. Iar în timp ce companiile își doresc angajați productivi, motivați, fericiți și loiali, angajații își doresc să evolueze personal și profesional, să se reinventeze, pun mare accent pe wellbeing și un mediu de lucru plăcut, și nu în ultimul rând, pe un echilibru între viața personală și profesională.

Angajații își doresc, deci, un ”Great Place to Work”. Acesta este și numele unei certificări acordată în cadrul unui program internațional ce monitorizează satisfacția angajaților din diverse companii. Iar la sfârșitul anului trecut, Adobe România a primit această certificare cu scoruri excepționale, calculate în urma voturilor anonime ale angajaților companiei.

Beneficii care completează oferta salarială

Așadar, pe o piață plină de provocări, și mai ales într-o industrie tot mai competitivă, cum este cea de IT, standardele cresc de ambele părți de la an la an. Atenția pentru fericirea și starea de bine a angajaților ocupă un loc central în programele de atragere și retenție a talentelor.

Formarea și dezvoltarea echipei a devenit o preocupare necesară pentru creșterea nivelului de performanță, iar pregătirea continuă reprezintă un factor extrem de important pentru dezvoltarea profesională, dar și personală a echipei.

Astfel, pe lângă salariile competitive, angajații Adobe România primesc un pachet performant de beneficii ce includ asigurări medicale, decont pentru echipamente sportive și wellbeing, dar și acțiuni tranzacționabile pe bursă prin intermediul a două programe, respectiv:

RSU – Restricted Stock Unit - prin care inginerii software sunt recompensați cu acțiuni pentru rezultate deosebite obținute de-a lungul unui an

ESPP – Employee Stock Purchase Program - prin care toți angajații pot aloca un anumit procent din salariul brut cu care pot achiziționa acțiuni Adobe la un preț preferential;

Lista beneficiilor mai puțin știute de care beneficiază angajații Adobe este completată cu programe de dezvoltare profesională, dar și personală, cum ar fi:

Education Reimbursement - programul de care beneficiază toți angajații Adobe, prin care pot deconta până la $10.000 pe an pentru studii academice sau specializări avansate ori certificări tehnice, incluzând aici MBA și doctorate.

Professional Development Reimbursement - programul prin care toți angajații pot deconta până la $1.000 pe an pentru specializări sau cursuri pe termen scurt.

ELT – Emerging Leaders in Technology - un program care durează 11 luni, dedicat angajaților cu roluri tehnice care au potențial de leadership. Programul este menit să accelereze învățarea, dezvoltarea abilităților de leadership ale participanților cu scopul de a primi viitoare oportunități de management ale echipelor tehnice.

SKILL++ - Un program complex, pe 6 luni, dedicat managerilor echipelor tehnice prin care aceștia își pot dezvolta și îmbunătăți calitățile de leadership, strategie și planificare ale rolului de manager.

Programe dedicate femeilor

Mentor Her - Un program nou, lansat în martie 2022, în Romania și Franța, la inițiativa unei colege din România. În acest program, femei din ambele țări se pot înscrie să participe fie ca mentees, fie ca mentori. Astfel, participanții (mentees) vor fi ”matched” cu câte un mentor (tot femeie) în funcție de obiectivele pe care le are sau ce anume și-ar dori să dezvolte în urma acestui mentorat.

Ada Lovelace - Program cu durată de 6 luni dedicat femeilor din România cu roluri tehnice (fie individual contributors, fie manageri) și joaca rolul unui advanced learning path. Programul este alcătuit din trainings, coaching sessions și sesiuni de mentorat.

WESP - Women Executive Shadowing Program- un program global prin care angajatele pot însoți un senior executive în diverse ședințe, dar pot și programa sesiuni 1:1 cu acesta în scop de mentorat. Scopul programului este de a crea vizibilitate în felul în care funcționează și se organizează alte echipe.

RSP - Romania Shadowing Program - Același tip de program ca cel de mai sus, doar că este local, în România, cu executives tot de aici, iar programul este deschis tuturor angajaților, nu doar femeilor.

Cei mai fericiți angajați, la Adobe

Angajații au nevoie să crească personal și profesional, au nevoie de un mediu de susținere și de o cultură organizațională îndreptată spre angajat, iar datele Comparably, companie de soluții de employer branding, care a analizat peste 70.000 de angajatori, plasează Adobe în 2021, în fruntea clasamentului cu cei mai fericiți angajați.

Adobe România a primit scoruri de peste 90% în ceea ce privește tratamentul corect, egalitatea de șansă, dar gradul de satisfacție în ceea ce privește acordarea de beneficii – cei mai mulți angajați consideră că Adobe oferă oportunități unice din acest punct de vedere și ar recomanda Adobe ca loc de muncă familiei și prietenilor.

Iar acum angajează masiv, pozițiile deschise fiind disponibile aici.

