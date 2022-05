COMPANII Marți, 10 Mai 2022, 23:47

HotNews.ro

Elon Musk a declarat marţi că va anula interdicţia impusă de Twitter împotriva fostului preşedinte Donald Trump, dacă achiziţia sa va fi finalizată, transmite Reuters.

Elon Musk Foto: Captura YouTube

”Interdicţiile permanente ar trebui să fie extrem de rare şi rezervate într-adevăr pentru conturile care sunt boţi, sau înşelătorii, conturi de spam... Cred că nu a fost corect să interzicem Donald Trump. Cred că a fost o greşeală, pentru că a înstrăinat o mare parte a ţării şi, în cele din urmă, nu l-a împiedicat pe Donald Trump să se facă auzit”, a spus Musk la conferinţa Future of the Car (Viitorul Maşinii), organizată de FT Live.

”Aş anula interdicţia permanentă. Nu deţin încă Twitter. Deci nu este un lucru care se va întâmpla cu siguranţă, pentru că ce se întâmplă dacă nu deţin Twitter?”, a adăugat Musk, care se aşteaptă să devină CEO interimar după preluare.

Twitter l-a suspendat definitiv pe Trump de pe platformă în ianuarie 2021, după atacul susţinătorilor săi asupra Capitoliului SUA.

Compania a declarat că a luat decizia după revolta din 6 ianuarie, ”din cauza riscului de incitare ulterioară la violenţă”.

Trump era un tweeter pasionat şi avea la acea vreme peste 80 de milioane de urmăritori pe platformă.

Odată ce Musk a anunţat că este interesat să preia compania, în parte pentru a face din ea o platformă de liberă exprimare, au apărut întrebări dacă îl va invita pe Trump înapoi pe Twitter.

Trump a spus luna trecută că nu se va întoarce pe reţeaua de socializare dacă ar avea ocazia.

”Nu, nu mă voi întoarce pe Twitter”, i-a spus Trump lui Joe Kernen de la CNBC.

În urma interdicţiei, Trump a lansat Truth Social, care este prezentată ca o alternativă de liberă exprimare faţă de platformele Big Tech.

”Voi fi pe Truth Social în cursul săptămânii. Este în program. Avem o mulţime de oameni înscrişi. Îmi place Elon Musk. Imi place foarte mult. Este un individ excelent. Am făcut multe pentru Twitter când eram la Casa Albă. Am fost dezamăgit de felul în care am fost tratat de Twitter. Nu mă voi întoarce pe Twitter”, a spus Trump.

Musk, care este CEO-ul Tesla şi SpaceX, a recunoscut marţi că Trump a spus că nu se va întoarce pe platformă. Cu toate acestea, unii apropiaţi spun că se aşteaptă ca Trump să revină oricum pe Twitter.

Oficialii de la Casa Albă şi strategii democraţi s-au îngrijorat de preluarea Twitter de către Musk înaintea alegerilor prezidenţiale din 2024. Unii membri ai administraţiei Biden au devenit din ce în ce mai îngrijoraţi că Musk îi va permite lui Trump şi altor agenţi republicani care au fost interzişi de pe platformă să se întoarcă, a relatat anterior CNBC. (News.ro)