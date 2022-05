Parteneriat Media Marți, 17 Mai 2022, 11:42

Conferința de Employer Branding EBcon 2022 reunește o rețea globală de lideri, experți și practicieni în domeniu - toți cu dorința de a-și împărtăși cele mai valoroase experiențe. Organizată de Catalyst Solutions, conferința va avea loc pe 17 și 18 mai. Cea de-a treia ediție EBcon aduce împreună peste 400 de practicieni locali și internaționali din Employer Branding.

EBcon 2022 Foto: Catalyst Solutions

Editia din acest an EBCon 2022 reunește companii la nivel international si local, angajatori de topul din industrie. In cadrul conferintei vor avea loc sesiuni in care vor fi prezentate studii de caz si cele mai bune practici in domeniu. Sesiunile de keynote EBcon 2022 vor fi susținute de experți în HR și Employer Branding. Printre speakerii evenimentului se numără:

- Lestat Monroe, invitat prezent in cadrul conferintei cu sprijinul Kaufland Romania

- Anca Lazaroiu - Director HR Romania & Serbia @Ubisoft & Ioana Ciobotariu - Communication Manager @Ubisoft Romania care va sustine o o prezentare despre “Bringing Branding back to Employer Branding: How we Co-Designed Ubisoft's Local EB Strategy!)”

- Delia Iliasa - Managing Partner @SanoPass care va sustine o prezentare despre “Wellbeing for employees in today's working environment”;

- Maria Marcovici - Head of HR Communications Romania @Continental “Our Hooks for Digital Talents!”

- Dumitrita Ghenciu - Employer Branding Strategist @Bosch Romania & Katharina Sorg - Employer Branding Strategist @Bosch Global “Work #LikeABosch – leading the employer brand to the future!”

Agenda completa o gasiti aici!

Peste 400 de practicieni locali și internaționali vor participa la EBcon 2022. Participanții au acces la un număr de sesiuni gratuite si acces pe termen nelimitat la material si informatiile prezentate in cadrul EBcon Keynote, care le permite să urmărească orice sesiune susținută vreodată la EBcon. Au posibilitatea să revadă toate sesiunile de interes doar la un click distanta!

EBcon 2022 Gala Cei mai doriți angajatori

Maine, 18 mai, in timpul evenimentului, va avea loc Gala Celor mai doriți angajatori care activeaza pe piata din Romania. Gala prezinta rezultatele curente ale Studiului Cei mai doriți angajatori 2022, cel mai complex instrument din piață care măsoară nivelul de atractivitate al angajatorilor de pe piața locală și oferă o înțelegere a comportamentului candidaților și asteptările acestora în raport cu angajatorii locali.

Partenerii EBcon 2022

EBcon este mai mult decât o conferință de Employer Branding. Este o comunitate deschisă de profesioniști și lideri din industrie care oferă know-how și experiențe pentru gestionarea ultimelor tendințe și provocări din Employer Branding. Evenimentul nu ar fi fost posibil fără susținerea partenerilor: Kaufland Romania, Bosch Romania, Continental Romania, Ubisoft Romania și SanoPass.

Pentru mai multe informații pe www.ebcon.ro

