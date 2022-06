Articol susținut de Complice.ro Marți, 07 Iunie 2022, 13:57

Prima zi lucrătoare din lună este ziua în care echipa mea se întâlnește pentru a stabili strategia pe următoarea perioadă. De obicei este o zi grea. Prea puține idei. Sau prea multe. Prea îndrăznețe. Prea simple. Prea. Luna asta am înlocuit zoom-ul din ultimii din ani cu o bucătărie privată. Managerul ne-a trimis adresa și ne-a spus că vom ține ședința într-un spațiu nou. Evident, am crezut că a greșit adresa. Cum să lucrăm într-o bucătărie?!

Idei creative pentru a nu îți pierde angajații Foto: Adobe Stock

Până să înțelegem exact ce se întâmplă, a apărut managerul și ne-a zis: azi mâncăm ce gătim. Însă nu avem timp de alocat pentru a găti. Deci va trebui să facem ședința în timp ce gătim.

Ce idee stupidă!, i-am zis lui M., colegul meu de birou. Pe care mă bucuram de altfel să-l văd după doi ani de zoom. Măcar atât.

Culmea e că șeful vorbea serios. Am fost repartizați pe echipe, exact ca în proiectele de la birou. Am primit în loc de birou un banc de lucru, nu știu exact cum să-l descriu, erau o grămadă de ustensile de bucătărie despre care habar nu aveam că există. Și a apărut un Chef care ne-a zis unde avem rețeta, unde sunt ingredientele și cam ce avem de făcut. Trebuia să facem niște paste. Simplu, nu? NU! Trebuia să le și FACEM. Pe bune!

În timp ce ne puneam șorțurile și ne gândeam să mimăm o tăietură suficient de gravă încât să plecăm de la ședința – întâlnire – workshop care nu avea nicio treabă cu taskurile din fișa postului, managerul a început să povestească despre obiectivele lunare. În timp ce bucătarul ne dădea peste mâini să ne mișcăm mai repede. Jur, nu știam cum să fug de acolo!

Apoi m-am trezit că-i spun lui M. că a scăpat prea multă făină și că o să râdă toți de noi că nu ne iese aluatul. Fix ca atunci când a vrut să creștem vânzările în pandemie cu 50%, deși i-am zis clar că nu e momentul. După o oră – ce să vezi, aveam și un timer! – aluatul nostru era gata, noi eram plini de făină și trebuia să ne apucăm de sos.

Să luăm o pauză, a zis managerul. Și ne-a mutat într-o sală alăturată. Doamne, în sfârșit normalitate! Era o sală de meeting, cât se poate de obișnuită, cu flipcharts și pointere și tot ce e normal să existe într-o ședință. Am început ședința adevărată. Fără făină. A fost chiar productivă! Iar la finalul ei, pastele erau gata. Din fericire se ocupase Chef-ul de sos. Eu sunt antitalent în bucătărie, dar compensez din plin la job :). Chiar a fost o zi faină, deși a început tare ciudat!

Aceste cuvinte aparțin unui angajat al unei companii care a implementat una dintre experiențele de echipă Complice.ro. Așa cum zicea și el, ar fi putut participa la o ședință obișnuită. Diferența este că acest tip de ședință, care implică o participare creativă și out of the box, crește cu peste 70% gradul de satisfacție și de engagement al angajaților.

"Este doar un exemplu de testimonial primit de la participanții la evenimentele noastre. Iar după cum ne-a arătat feedbackul companiei - clientului, această scoatere din zona de confort a generat cu peste 30% mai multe idei în cadrul ședinței, chiar creative și inedite. Este vorba de un client care lucra la strategia de vânzări din luna respectivă", a explicat Oana Pascu, fondator Complice.ro, furnizor și curator de experiențe pentru companii și persoane fizice.

De altfel, în 2022 nu este nice to have, ci must have trecerea de la ceea ce funcționa în urmă cu 2-3 ani la o nouă abordare. Pentru a ne asigura că atunci când pleacă angajații, o fac doar pentru a pleca în concediu, nu pentru a-și schimba jobul. Astfel, în 2022, ședințele strategice devin mai creative, trecând din mediul online sau de la birou în spații neconvenționale, cum ar fi într-un atelier de brewing. Atelierele de cupaje, degustările private de băuturi sofisticate, seri private de tip casino, treasure hunt personalizat, cursuri de supraviețuire sau workshopuri de cooking- toate condimentează viața de birou și contribuie cu succes la o experiență pozitivă la locul de muncă.

"De asemenea, experiențele inedite pentru angajați câștigă din ce în ce mai mult teren, fiind preferate de companii pentru recunoașterea meritelor angajaților, ori pentru recompensarea loialității acestora. Managerii apelează la cadouri de tip experiență, mizând pe impactul acestora asupra productivității individuale și creșterea sentimentului de apreciere și apartenență. De la experiențe auto off-road, sesiuni de SPA și până la zboruri cu parașuta, cu avionul, ori cu elicopterul, toate sunt instrumente excelente la care managerii apelează ca parte importantă în strategia de retenție", a mai explicat Oana Pascu.

7 idei pentru ca angajații să plece vara asta doar în concediu

Un studiu recent al Universităţii din Houston (SUA) a arătat că satisfacţia profesională este mai mult legată de mediul de lucru decât de job în sine. Mai mult, cercetătorii de la Microsoft consideră că valul de demisii ce se conturează vine din nemulțumirea pe care o au angajații față de liderii din organizație și față de faptul că aceștia au pierdut legătura cu experienţele angajaţilor. Generaţia Z – mai arată cercetările acestora – nu reușește decât cu dificultate să se exprime și să-și susțină ideile, să-și facă prieteni la locul de muncă și să poarte conversații cu aceștia.

Și pentru că, în calitate de leader al unei echipe la Complice.ro găsești soluții creative, iată mai jos și 7 idei concrete pentru a face locul de muncă un spațiu pe care angajații îl iubesc și unde se simt apreciați.

Creează un mediu de colaborare

- Rezolvați provocări în echipă, dar nu numai de business: mergeți la un treasure hunt în parc, în pădure sau în oraș ori construiți un oraș în miniatură, o activitate recreativă, dar care solicită colaborarea echipei;

- În loc să ieșiți la masă, gătiți-vă singuri un meniu savuros sub îndrumarea unui Chef celebru.

Sărbătorește succesul

- Nu cu o rezervare la restaurant, ci cu o rezervare la un atelier de homebrewing;

- Nu cu câteva drinks after-work, ci creându-vă propriul vin la un atelier de cupaje.

Comunicare de impact

Da, chiar și ppt-urile seci de care uneori nu ne putem lipsi sunt altfel digerate dacă meetingul are loc după o degustare privată de cafea care a trezit toate simțurile, alături de un barista care creează engagement și o atmosferă relaxată.

Creează un mediu competitiv sănătos

Poți elimina tensiunile dintr-o echipă și deschide calea spre cooperare, chiar și celor mai rezervați angajați după o sesiune de defensive driving pe circuit.

Arată-le angajaților cât sunt de importanți

Nu lăsați să treacă pur și simplu ziua de naștere a colegilor. Datele Complice.ro arată că oferirea de experiențe-cadou - de accesat individual sau în familie/cuplu - crește cu peste 40% motivația angajaților. Prețul de la care pornește un FlexiBox - pachet flexibil de experiențe-cadou din care destinatarul își alege singur varianta preferată - este de 20 de euro. Satisfacția angajatului este neprețuită.

Nu uita nici de sărbătorile importante, cum ar fi Crăciunul, 1-8 Martie, Paștele sau 1 iunie ori orice sărbătoare relevantă pentru dinamica din companie. Acestea pot fi sărbătorite într-un mod creativ, iar pentru idei poți apela cu încredere la un complice care îți va pregăti o ofertă personalizată, în funcție de buget, tipologia angajaților și dinamica de grup.

Recunoaște performanța într-un mod creativ

Renunță la clasicele diplome, trofee, espressoare, telefoane mobile, vouchere cadou sau bonusuri financiare în favoarea unei experiențe care să-i arate că apreciezi cu adevărat contribuția angajatului la dezvoltarea companiei. Trebuie să fii la înălțime, iar noi îți sugerăm să o faci la propriu: de exemplu poți oferi un zbor cu avionul de acrobații pe litoral sau cu avionul ușor la munte sau lângă București. Dacă preferi o experiență în oraș, poți oferi câteva ore de relaxare totală într-un simulator de zbor. Pentru cei care preferă să rămână cu picioarele pe pământ, cele mai apreciate experiențe sunt cele de off-road sau de karting. Dar acestea sunt doar o mică parte din toate variantele posibile.

Recompensează loialitatea

Atunci când un angajat aniversează încă un an în echipă, oferă-i posibilitatea să plece. La mare, la munte, într-un city break sau chiar o vacanță, în funcție de bugetul posibil de alocat, unde să trăiască o experiență pe măsură.

"Am organizat pentru un manager o excursie la Londra, unde a avut ocazia să viziteze un showroom Jimmy Choo și să se bucure de o experiență custom. Sau am pregătit, ca și cadou din partea companiei pentru un angajat valoros un city break în Irlanda cu vizite la cele mai renumite distilerii de whiskey. Sau am pregătit o experiență de driving in Italia pentru un angajat loial al unuia din clienții noștri. Evident, nu doar în străinătate se pot organiza astfel de experiențe, mai ales că în pandemie ne-a demonstrat că orice persoană poate fi surprinsă cu adevărat, într-un mod creativ, iar granițele nu reprezintă o barieră pentru noi", a mai spus Oana Pascu.​

