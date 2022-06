Articol susținut de Biz​ Miercuri, 08 Iunie 2022, 10:12

Smile Media

Cel mai puternic proiect antreprenorial al anului, seria de conferințe Super Antreprenori, debutează săptămâna viitoare la Alba Iulia. Șase evenimente Super Antreprenori, organizate de revista Biz și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), își așteaptă participanții în acest an, în marile orașe ale tarii.

SUPER Antreprenori 2022 Foto: Biz

Prima conferință SUPER Antreprenori debutează miercuri, 8 iunie, de la ora 10.00, la Alba Iulia, când urcă pe scenă antreprenorii care schimbă fața businessului românesc.

Urmărește transmisiunea LIVE aici:

Dacă te gândești să pui pe picioare o afacere sau vrei să o dezvolți pe cea actuală, revista Biz și CONAF îți dau întâlnire la evenimentul care îi reunește pe cei care schimbă lumea cu ideile lor și fac business la cel mai înalt nivel.

Scoatem la iveală realitatea economică a României, statusul afacerilor mici și mari, evidențiem cifrele care indică trendurile de business și prezentăm campionii de business din mediul antreprenorial actual.

Aducem pe scenă nume cunoscute din business care au crescut afaceri profitabile, ascultăm povești care încurajează și ne reamintesc faptul că fiecare succes poate începe cu un eșec. Temele de discuție explorează creativitatea, curajul și competitivitatea, abilitățile și resursele necesare pentru o afacere de succes, tendințele emergente care vor avea cel mai mare impact în următorii ani și work from anywhere, conceptul care a fluidizat dezvoltarea mindsetului antreprenorial.

Printre speakerii zilei se numără Ionuț Cristian Ciubotaru, Vicepreședinte Business Development, OMV Petrom; Florin Vișoiu, Sr. Manager Direct Sales, Divizia de Soluții pentru Antreprenori, Vodafone Romania; Radu Savopol, Co-Founder, 5 to go; Matei Psatta, Co-founder & Chief Marketing Officer, TPS Engage; Nicoleta Munteanu, Vicepreședinte Asociația Națională a Antreprenorilor; Cristina Chiriac, Președinte CONAF & Founder, Flori de ie; Marta Ușurelu, Owner, Biz; Radu Hoza, General manager, SKIPTRANS; Corneliu Bodea, CEO, Adrem; Adriana Duna, Owner, De la Georgia și La Conac; Ion Dumitrel, Președinte, Consiliul Județean Alba; Cristian Covaciu, Director General SC IPEC SA; Ionuț Andrei, Fondator & CEO, v8; Ciprian Susanu, Owner & General Manager, Dare Digital, Adrian Rus, Founder and CEO, Komoder sau Eli Lăslean, Fondator Casa de Moda Ellis.

Descoperă aici programul complet și SUPER Antreprenorii: https://www.superantreprenori.ro/albaiulia/

Partenerii evenimentului SUPER Antreprenori sunt:

Leading Partner: OMV Petrom

Partners: Vodafone, Siviero Maria, Vodafone With the support of Domeniile Martinutzi

Articol susținut de Biz​​