CreditAmanet raportează o creștere de 58% (aproape 60%) a cifrei de afaceri la nivel consolidat pentru anul 2021 de 61,8 milioane de lei și ajunge pe primul loc în București, în baza analizei cifrei de afaceri raportate de companiile cu obiect de activitate amanet și schimb valutar, afișate pe website-ul Ministerului de Finanțe pentru anul 2021. Compania se situează, potrivit acelorași date, pe locul 2 la nivel național - pentru activitatea de amanet și locul 3 la nivel național din punct de vedere al cifrei de afaceri consolidate, în urcare față de anul trecut.

Cosmin Popovici - CEO CreditAmanet

"Expansiunea activității este o constantă pentru noi, iar rezultatele pe care le-am înregistrat anul trecut confirmă strategia noastră, bazată pe inovație și profesionalism. Misiunea noastră de 14 ani este să susținem oamenii și să devenim, tranzacție cu tranzacție, nucleul de încredere al comunității. An de an am întărit echipa și am clădit o afacere solidă, peformantă, care ajunge în acest an pe primul loc în Capitală și în top trei național", a declarat Cosmin Popovici - CEO, CreditAmanet.

Compania oferă servicii de creditare pe termen scurt de tip amanet, comerț cu bijuterii, bunuri de lux, schimb valutar și a deschis de curând a 26 – a agenție în Sibiu. În anul 2021 compania a inaugurat trei noi agenții: în Buzău Shopping City, Ploiești Shopping City și București - Promenada Mall.

CreditAmanet și-a adaptat în permanență serviciile la nevoile clienților, iar din anul 2020 s-a extins puternic în online, de asemenea a înființat propriul departament de IT. Serviciile online de prelungire, plată parțială și lichidare a contractelor de amanet la distanță au propulsat cifra de afaceri în 2021.

Profitul net obținut anul trecut a fost de 8,1 milioane de lei, în creștere cu 27% în 2021 față de anul anterior, urmare a expansiunii celor trei linii de afaceri: amanet, schimb valutar, comerț cu bunuri mobile.

"Compania noastră se află din ce în ce mai des în preferințele consumatorilor de creditare pentru că are o plajă diversificată de bunuri pe care le acceptă ca bunuri colaterale: aur, electronice și obiecte de lux - ceasuri și genți. Ponderea cifrei de afaceri este de 80% pentru obiectele din aur, restul de 20% fiind împărțite între cele două segmente - comerț cu alte produse și schimb valutar. Viziunea noastră este să schimbăm percepții și să demonstrăm că imposibilul este posibil", a completat Cosmin Popovici.

CreditAmanet vinde prin intermediul platformei proprii și a celor partenere o gamă largă de produse: bijuterii noi din aur, bijuterii cu diamante, ceasuri și genți de lux de la branduri internaționale, participând activ pe piața globală a produselor de lux "pre-owned" care a fost estimată în 2020 la aproape 28 de miliarde de euro, conform unui studiu al companiei Bain & Company.

Website-ul www.creditamanet.ro a înregistrat în anul 2021 peste 1,5 milioane vizitatori, dintre care 84% din România și 16% vizitatori din afara țării, în principal din SUA, Germania, Marea Britanie, Turcia și Italia.

