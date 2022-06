Articol susținut de Luxoft Marți, 14 Iunie 2022, 16:51

Bogdan Paduraru - Delivery Manager Luxoft Foto: Luxoft

1. Cum arată piața muncii post-pandemie în domeniul IT?

Trăim vremuri foarte interesante și pline de oportunități, iar piața muncii în IT este destul de efervescentă după pandemie. Totodată, locurile de muncă s-au suplimentat și există un interes tot mai mare pentru specialiștii români. Ca o consecință firească, Luxoft Romania și-a mărit semnificativ numărul de angajați într-un timp foarte scurt. Programatorii români sunt responsabili și dedicați, iar asta denotă din partea clienților noștri un grad mare de încredere în munca lor, asigurând mai multă autonomie ca înainte de începutul pandemiei.

2. Care este profilul candidaților care aplică pentru job-uri?

Deși am întâmpinat foarte multe profile ale candidaților, am observat o creștere semnificativă a celor care vor să își înceapă sau să își continue cariera în România. Unul dintre motive ar fi că noua paradigmă a companiilor de IT este să angajeze oameni competenți, în care să investească și care să rămână în țară.

Candidații pentru joburile noastre își doresc să evolueze, să preia noi cunoștințe și responsabilități, să inoveze și să ajute la procesul de digitalizarea a societății. Autonomous drive, fintech, machine learning, cloud, robotica - cine nu ar vrea sa ia parte la revoluția digitală pe care Luxoft o duce la nivel global în toate centrele sale de dezvoltare? Pentru că astăzi te angajezi în București, dar maine poate esti într-un centru de dezvoltare din Germania sau din Singapore.

3. A fost compania Luxoft afectată de fenomenul de great resignation? Dacă da, în ce mod? Dacă nu, de ce?

Cred ca nimeni nu a scapat de acest „great resignation”. Când munca de programator este mai mult remote, devine mai ușor ca astăzi să te loghezi la o companie, iar mâine la alta. Cred că este un lucru bun, deoarece în final se face o legătură mai naturală între ce își dorește un angajat de la o companie și ce își dorește o companie de la un angajat. Înainte de pandemie, când munca era mai formală, de la birou în mare parte, era greu să faci un pas înapoi și să vezi ce îți dorești în continuare. La fel și companiile au primit un serviciu gratuit de certificare a loialității propriilor angajați, iar toată lumea a avut de căștigat în această perioadă de realiniere a lucrurilor pe piața IT.

Angajatorii români se duelează direct cu angajatorii străini. Luxoft, fiind o companie globală, este pregătită si are experiență din acest punct de vedere. Pentru Luxoft România această perioadă a înseamnat o creștere de 33% a numărului de angajați, astfel, pot spune că Luxoft s-a adaptat la piața muncii și a oferit un outcome pozitiv fenomenului de „great resignation”.

4. Ce planuri de dezvoltare a forței de muncă aveți în companie?

Ne dorim să creștem în continuare numărul de angajați. Sperăm că și în acest an să ne creștem efectivul de programatori, măcar cu înca 30%, dar știu că și acest procent se va dovedi a fi o creștere mică, raportat la numărul mare de cereri noi care vin din partea clienților noștri.

5. Care este procesul de recrutare al candidaților?

Noi ne-am simplificat, de curând, procesul de recrutare: acum, practic după ce candidatul aplică, primul pas este interviul tehnic. Apoi, urmează un interviu cu un „Resource Manager”, iar ultimul pas este ofertarea. În medie, noul proces de recrutare la Luxoft durează 3-4 zile.

6. Ce politici aplicați atunci când vine vorba despre procesul de recrutare?

Luxoft folosește conceptul de „advanced hiring”. Asta înseamnă că angajăm oameni, iar înainte de a-i aloca într-un proiect, îi trecem printr-un proces atent de pregătire internă. În prezent, suntem în căutare de colegi noi, iar daca vrei sa te alături unei echipe unite, poți accesa link-ul cu oportunitățile noastre de job. Noul angajat are posibilitatea de a cunoaște și de a înțelege mai bine în ce proiect dorește să se implice. Totodată, spre deosebire de vremurile când angajam pentru un anume job, acum ne orientăm exclusiv pe aptitudinile potențialilor angajați pe care le posedă si care pot fi îmbunătățite rapid prin training. Potențialii angajați primesc acum șanse în plus față de vechiul proces de recrutare.

Înainte îl angajam pe cel mai bun pentru un anumit job din acel moment și pierdeam candidații de pe locul al doilea și al treilea, iar asta nu era util pentru nimeni. Acum avem șansa să angajăm și locul întâi, și locul al doilea, și locul al treilea și să oferim celor de pe locurile 2 și 3, ca prin atenția noastră și training, să le dezvoltăm potențialul de a ajunge un număr 1 pentru un job din Luxoft.

7. Care sunt etapele prin care trebuie să treacă expații pentru a aplica pe posturile vacante?

Pentru cetățenii non-EU ar fi patru etape, partea bună este că avem colegi în departamentul de relocări care ajută viitorii angajați cu obținerea tuturor documentelor necesare. Aceste patru etape ar fi: obținerea avizului de muncă; obținerea vizei de muncă (D/AM) de la Ambasada României în țara de reședință sau domiciliu; venirea în România și semnarea contractului de muncă; obținerea permisului de ședere în România. Pentru cei din EU este ceva mai simplu: trebuie obținut un certificat de înregistrare.

Momentan, avem 10 colegi din Ucraina, 2 colegi din Mexic, 10 colegi din alte țări europene (Italia, Estonia) și 12 colegi din diverse țări asiatice. Lucrăm permanent la îmbunătățirea tuturor proceselor care să asigure un management al diversității și tehnici de incluziune sănătoase. Nu doar pentru că așa este corect din punct de vedere moral, ci și pentru că este dovedit faptul că diversitatea culturală și echilibrul de gen stimulează gândirea creativă și inovația.

