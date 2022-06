Articol susținut de Microsoft Marți, 28 Iunie 2022, 11:29

Smile Media

Puține companii din România se pot mândri cu un „palmares” de angajator precum cel al Microsoft România. Activă pe piața locală de mai bine de 25 de ani, compania e o prezență aproape implicită pe podiumurile clasamentelor anuale de angajatori preferați, ajutată de un nume global de impact dar și de atenția pe care o acordă culturii interne și angajaților în sine.

Adina Vidroiu, Director HR - Microsoft România Foto: Microsoft

Dezvoltarea spectaculoasă a industriei de tehnologie din România este, fără îndoială, un avantaj pentru dezvoltarea activității Microsoft - dar înseamnă și crearea unei piețe de muncă mult mai competitive în domeniu. Cum „se vede” acest proces, dar și cum se adaptează Microsoft la el, încercăm să aflăm de la Adina Vidroiu, director de HR al companiei.

Care este profilul unui angajat al Microsoft România?

Adina Vidroiu: Transformarea digitală remodelează economii și societăți, în ansamblu, și stimulează progresul în beneficiul tuturor, prin intermediul inovației pe care o generează. La nivel de organizație, Microsoft pune un accent deosebit pe inovație și diversitate, acestea fiind componente la fel de importante precum competențele sau cunoștințele angajaților.

Profilul angajatului Microsoft România nu este conturat neapărat în funcție de anumite caracteristici. Curiozitatea și dorința continuă de învățare sunt factori diferențiatori care, alături de diversitate, pot genera valoare în interiorul echipelor noastre.

Desigur, pregătirea profesională este importantă atunci când stăm de vorbă cu viitorii angajați, iar la nivel de companie investim în perfecționarea competențelor oamenilor. Însă, cel puțin la fel de important, este ca ei să se identifice cu valorile și cultura organizației, să fie ei înșiși la locul de muncă și să se încurajeze unii pe alții în a deveni mai buni în ceea ce fac.

Pentru perioada următoare, ne-am propus să ne axăm mai mult pe conturarea unei strategii solide în ceea ce privește atragerea și retenția celor mai bune talente din piață. Ne îndreptăm atenția inclusiv asupra angajaților și / sau tinerilor care lucrează deja (sau au în vedere o carieră) în domenii precum dezvoltarea de software.

Obiectivul acesta este cu atât mai important pentru noi în contextul în care, în prezent, în România sunt aproximativ 200.000 de dezvoltatori de software. Cu toate că aceștia formează una dintre cele mai numeroase comunități de profesioniști în domeniu din regiunea Europei Centrale și de Est, este necesar să găsim căile prin care să impulsionăm creșterea acestei cifre, întrucât se estimează că în România vor fi create peste 650.000 de locuri de muncă pe roluri tehnice / IT până în anul 2025.

De asemenea, vom continua să investim în programul "Aspire", dedicat tinerilor studenți și / sau absolvenților care își doresc să lucreze în domeniu. Programul le oferă ocazia să se dezvolte rapid din punct de vedere profesional și îi ajută să își construiască o carieră pe termen lung în cadrul companiei. În plus, vor interacționa constant cu unii dintre cei mai buni specialiști în domeniu și se vor familiariza cu mediul de lucru din interiorul companiei.

Ce diferențiază Microsoft România de alți angajatori din sfera marilor companii de tehnologie?

Cultura organizațională a Microsoft și elementele pe care se axează aceasta sunt ceea ce ne diferențiază de alți angajatori. Suntem prezenți pe piața locală de peste două decenii și, în prezent, peste 1.800 de persoane lucrează pentru Microsoft în România. Oamenii își doresc să simtă că aparțin unei comunități, că munca lor are un scop, iar, noi, la Microsoft, ne implicăm permanent în crearea unui mediu care încurajează diversitatea, incluziunea și apartenența, dar și dezvoltarea mai largă a comunităților care ne găzduiesc.

Ne propunem să sprijinim fiecare persoană și organizație din lume să își atingă pe deplin potențialul, cu ajutorul soluțiilor tehnologice pe care le creăm. Din acest punct de vedere, credem că potențialul nu este predeterminat, că toată lumea poate învăța și poate crește și ne dorim să construim cât mai bine o cultură în care angajații să experimenteze și să împărtășească lucrurile pe care le învață, care să le dea încredere să evolueze. Vrem să fim o companie care se concentrează pe a învăța din orice experiență, și nu o companie care pleacă de la premisa că le știe pe toate.

Valorile noastre de bază sunt foarte bine conturate și susțin cultura organizațională și angajamentul nostru unul față de celălalt. Din acest punct de vedere, considerăm că managerii de echipe sunt ambasadori ai culturii noastre organizaționale, iar departamentul de Resurse Umane are rolul de a-i susține în interacțiunea cu cei cu care lucrează.

Încrederea și colaborarea în interiorul echipei sunt foarte importante și reprezintă rezultatul relațiilor existente între manageri și echipele pe care le coordonează. Facem tot ce ne stă în putință pentru ca aceste relații să se dezvolte organic și nu să urmeze șabloane predefinite - e singurul mod în care ne putem asigura că respectăm și potențăm personalitatea și individualitatea fiecărui coleg și a fiecărei echipe.

Job-urile în IT sunt bine plătite, în general. Care sunt elementele competitive cu care vine Microsoft România, din acest punct de vedere?

În sectorul IT piața muncii este foarte competitivă, iar acest lucru ne bucură foarte mult. Este un indicator al faptului că acest sector este într-o expansiune continuă în România. Să lucrezi la Microsoft îți oferă, dincolo de beneficiile salariale, oportunitatea de a lucra într-o companie lider pe piața globală de tehnologie, de a stabili conexiuni cu echipe și specialiști la nivel internațional și de a dezvolta alături de aceștia produse și servicii inovatoare implementate în organizații de pretutindeni.

De altfel, suntem încântați că, în 2022, Microsoft a fost desemnat cel mai apreciat angajator din România, în două dintre cele mai importante studii de specialitate - Randstad România Employer Brand 2022 și ”Top 100 cei mai doriți angajatori”, derulat de Catalyst Solutions. Unul dintre cele mai importante criterii în alegerea celor mai doriți angajatori din țară, pe lângă pachetul salarial și de benefii, este echilibrul între viața profesională și viața privată.

Ultimul deceniu ne-a demonstrat că oamenii își doresc să simtă că activitatea lor profesională are un scop și ne-am dat seama că, asemănător ierarhiei nevoilor lui Maslow, există o piramidă de nevoi care îi poate ajuta pe angajați să se simtă apreciați și împliniți la locul de muncă. Este vorba despre cei 5P ai împlinirii angajaților (The 5Ps of Employee Fulfilment), Pay, Perks, People, Pride și Purpose – salariu, beneficii, oameni, motivație și menire.

Primele două sunt deja bine stabilite în industrie - dar întotdeauna e loc de mai bine. De exemplu, Microsoft a ales să extindă concediul parental, cel pentru îngrijirea copilului și cel pentru îngrijirea unui membru al familiei aflat în situații dificile (atunci când apar probleme de sănătate, spre exemplu) la 4 săptămâni pe an. De asemenea, am oferit 10 zile suplimentare de concediu atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea psihică, și 12 săptămâni de concediu plătit în primul an de pandemie.

Oamenii definesc compania - și putem „fi” Microsoft doar prin ei. Colegii cu care lucrezi în fiecare zi, echipele alături de care inovezi și îți atingi obiectivele, relațiile strânse create între colegi și o cultură care te încurajează să te dezvolți și să fii tu însuți sunt esențiale pentru noi. Sentimentul de includere și apartenență, precum și momentele de relaxare reprezintă elemente-cheie pentru consolidarea primilor doi piloni (Pay & Perks).

Iar atunci când vine vorba de motivație și de bucuria de a face parte dintr-o astfel de organizație, faptul că întreaga echipă Microsoft România este implicată în programul nostru de donații și voluntariat nu poate decât să mă bucure. Sunt cauze în care credem, atât pe plan local, cât și internațional. Să fii mândru de organizația pentru care lucrezi, de munca ta și de impactul pe care acțiunile tale îl generează în societate reprezintă principalii factori care cresc nivelul de satisfacție.

Și ajungem la al cincilea „P” (purpose) - menirea. Avem întotdeauna ca obiectiv promovarea unui loc de muncă în care angajații noștri pot folosi resursele organizației pentru a-și urmări pasiunile, a-și atinge obiectivele și, în același timp, pentru a-i ajuta și pe ceilalți să își atingă potențialul. Acesta este elementul central al misiunii Microsoft, dar și al culturii noastre organizaționale.

Aceste elemente răspund unor adevăruri pe care le vedem drept evidente într-o piață a muncii mai dinamică decât oricând. Este aproape axiomatic faptul că oamenii își doresc să lucreze pentru companii cu o cultură organizațională sănătoasă, unde sunt încurajați să se dezvolte, simțind astfel că prin munca lor contribuie la provocările cu care societatea din care fac parte se confruntă.

Care sunt planurile / obiectivele pe care vi le propuneți pentru acest an?

Activitatea Microsoft în România cuprinde acum toate verticalele de dezvoltare ale companiei, pe lângă centrul operațional: Microsoft Romania Development Center - divizia de dezvoltare de software, divizia de Customer Experience & Success (CE&S) și structura de Marketing și Operațiuni.

Peste 1.800 de persoane lucrează pentru Microsoft în România, desfășurându-și activitatea în trei locații, aflate în București, Iași și Timișoara. Fiind prezenți în unele dintre cele mai importante centre universitare din țară, care atrag și pregătesc studenți de pe întreg teritoriul României, ne asigurăm că suntem permanent în sinergie cu reprezentanții comunității academice, colaborând cu scopul de a forma viitori specialiști în IT care să își găsească mai apoi un loc chiar în echipa noastră.

Mai mult decât atât, avem în plan ca până la finalul lunii iunie a anului 2023 să mai recrutăm aproximativ aproximativ 700 de persoane, peste 350 dintre acestea urmând să fie integrate în echipele Microsoft Romania Development Center, pentru a contribui la dezvoltarea acestui centru la nivel regional. Totodată, ne propunem să consolidăm munca noastră de până acum și să continuăm să încurajăm diversitatea. Suntem o companie care acoperă o gamă completă de servicii, întregită de acest centru de dezvoltare, și vrem să continuăm să creștem pe această direcție.

Care este viziunea Microsoft România pentru următoarele decenii?

Adina Vidroiu: Ne dorim să continuăm să fim unul dintre partenerii de încredere ai societății românești și să sprijinim progresul economic, social și cultural în direcția unui viitor mai bun pentru toată lumea. Investițiile în tehnologiile digitale sunt fundamentale, de aceea vom continua să dezvoltăm produse și servicii care să împlinească și chiar să depășească așteptările profesioniștilor din domeniu, dar și ale societății în ansamblu -așteptări care și ele evoluează continuu. Consider că fiecare dintre noi are un rol esențial în a genera schimbarea, nu numai în ceea ce privește digitalizarea României, dar și a avea un impact real în societate.

Vom continua să punem accent pe învățarea continuă a celor care ni se alătură în această misiune, atât prin procesele și sesiunile de training pe care le organizăm intern, cât și prin parteneriatele cu instituțiile de învățământ și organizațiile non-profit din țară. Alături de acestea încercăm să punem la dispoziția cât mai multor oameni resursele necesare în procesul de învățare. Ceea ce ne propunem, în final, prin intermediul tuturor acestor acțiuni este să sprijinim fiecare persoană și organizație din România să realizeze mai mult prin soluțiile tehnologice pe care le creăm.

Articol susținut de Microsoft