​MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, continuă planurile de dezvoltare și anunță semnarea contractului de achiziție pentru pachetul majoritar de acțiuni (99,76%) al celui mai mare spital privat din județul Argeș, Muntenia Hospital. Tranzacția MedLife urmează să fie analizată de către Consiliul Concurenței.

Cu o experiență de peste 10 ani pe piața serviciilor medicale, Muntenia Hospital asigură pacienților din sudul țării soluții moderne pentru investigații, tratamente medicale și intervenții chirurgicale, în regim de spitalizare de zi și spitalizare continuă. Unitatea dispune de un bloc operator cu 4 săli de operație, un centru de radiologie și imagistică de înaltă performanță (CT, RMN, DEXA, mamograf digital) și un laborator propriu de analize medicale, acreditat RENAR. Spitalul localizat în Pitești acoperă un spectru larg de specialități medicale și chirurgicale și se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru servicii de spitalizare de zi și continuă.

Potrivit reprezentanților companiei, la nivelul anului anului trecut Muntenia Hospital a înregistrat o cifră de afaceri de 5,5 milioane euro.

"Așa cum am anunțat deja acționarii noștri, continuăm procesul de consolidare și dezvoltare a Grupului MedLife la nivel național și ne bucurăm să anunțăm semnarea unui nou parteneriat în sudul țării – Muntenia Hospital, cel mai mare spital privat din județul Argeș. Noul parteneriat se va traduce în extinderea portofoliului nostru de servicii în regiune – astfel, pe lângă serviciile în regim de ambulatoriu, imagistică și laborator, argeșenii vor putea beneficia și de tratamente chirurgicale complexe și spitalizare la cele mai înalte standarde", a declarat Dorin Preda, Executive Director al MedLife Group.

“Semnarea noului parteneriat este încă un pas important care vine să susțină angajamentul nostru, de a face împreună România bine, cu grijă și empatie față de pacienții noștri. Ne-am extins serviciile în zona de wellness, dar și în zona de asigurări, devenind astfel primul și cel mai mare integrator de servicii medicale la nivel național cu know how 100% românesc. De la prevenție și welness în regim de retail sau de abonamente medicale, la intervenții complexe și spitalizare oferite în regim fee for service sau de asigurare medicală, oferim soluții complete în beneficiul pacientului român. Practic, punem laolaltă medici și specialiști români, tehnologie de ultimă generație și expertiza noastră, a celui mai mare integrator de servicii medicale private din România, cu obiectivul de a contribui la o îmbunătățire a calității vieții și a oferi soluții medicale complete, acasă, în România" , a declarat Mihai Marcu, Președinte & CEO MedLife Group.

MedLife a intrat în județul Argeș în 2018, odată cu achiziția pachetului majoritar al grupului de clinici Solomed, facilitând împreună cu noii parteneri de la Pitești accesul pacienților la servicii medicale în regim de ambulatoriu și laborator, la cele mai înalte standarde. Odată cu finalizarea tranzacției anunțate, compania își va completa portofoliul de servicii oferite în sudul țării cu cele de chirurgie și spitalizare.

În prezent, Grupul MedLife este operatorul cu cel mai mare portofoliu de achiziții în zona medicală din România, având și cel mai mare know how în ceea ce privește integrarea unei afaceri românești fondată de medici și specialiști români, numărul total al tranzacțiilor finalizate urcând la 45. Dincolo de sistemul integrat de servicii cu acoperire la nivel național, prin particularitatea programul de achiziții de a păstra mare parte din fondatorii companiilor achiziționate în cadrul grupului, MedLife a reușit să dezvolte și cea mai mare comunitate de antreprenori români de pe segmentul serviciilor medicale private, contribuind, nu doar la o îmbunătățire a calității vieții pacienților, dar și la o consolidare a capitalului românesc.

“Suntem mândri de faptul că MedLife este singura companie românească de servicii medicale private care, prin resurse proprii (echipa de M&A și investițiile susținute), a reușit să devină cel mai mare achizitor strategic în sectorul medical privat, confirmând în felul acesta și angajamentele asumate în fața investitorilor", a mai declarat Mihai Marcu.