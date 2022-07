Articol susținut de Alpha Bank Romania​ Joi, 28 Iulie 2022, 12:48

Smile Media

Mobexpert și Alpha Bank România lansează un card de cumpărături co-branded prin intermediul căruia clienții celui mai mare producător și retailer de mobilier din România pot beneficia de până la 36 de rate fără dobândă pentru achiziții în magazinele Mobexpert şi online pe www.mobexpert.ro. În plus, clienții se pot bucura de avantaje unice, precum 10% discount la produsele care nu beneficiază de alte reduceri sau 50% discount la tariful serviciilor de transport și montaj.

Mobexpert și Alpha Bank lansează un card co-branded Foto: Alpha Bank

Mobexpert Credit Card este un card de credit, de tip Gold, emis sub sigla Mastercard, ce poate fi folosit oriunde în lume, permite înrolarea în cele mai cunoscute portofele digitale (Apple Pay și Google Wallet) și oferă, pe lângă beneficiile speciale din cadrul Mobexpert, acces la multiple alte beneficii pe care Alpha Bank le acordă clienților cardurilor de credit Mastercard prin programele Premium. Acestea includ rate fără dobândă la comercianții parteneri, puncte de loialitate Alpha Shop, acces gratuit în lounge-urile Business din aeroporturile internaționale Otopeni și Viena, asigurare la cumpărăturile online etc.

„Lansarea Mobexpert Credit Card face parte din strategia noastră de extindere a ofertei actuale de servicii de finanțare. În colaborare cu partenerii noștri de încredere, Alpha Bank și Mastercard, am dezvoltat un nou produs, cardul de credit co-branded, cu scopul de o oferi cele mai avantajoase condiții de achiziție în cadrul magazinelor Mobexpert. Am observat în ultimul an interesul crescut al clienților noștri pentru achiziții prin programele de creditare. De aceea, am dezvoltat un card premium de finanțare fără dobândă, ce facilitează achiziția de mobilier și decorațiuni pentru clienții noștri. În plus, oferim beneficii multiple pentru cumpărături în magazinele noastre, astfel încât fiecare client să poată alege cea mai potrivită variantă de amenajare a locuinței sale. Dorim să oferim o experiență memorabilă clienților Mobexpert, iar împreună cu partenerii Alpha Bank și Mastercard, consider că în acest moment acordăm condiții avantajoase de achiziție în cadrul magazinelor Mobexpert", a declarat Adelina Badea, CEO Mobexpert.

„Suntem bucuroși să marcăm finalizarea unui nou proiect în cadrul parteneriatului de lungă durată pe care îl avem cu Mobexpert, unul dintre cele mai puternice branduri românești. Contribuim astfel la strategia echipei Mobexpert de diferențiere a ofertei de servicii financiare, cu un card de credit din gama premium, susținut de expertiza Mastercard. Astfel, în cadrul unui proces de aprobare instant, direct în magazin, oferim clienților Mobexpert o soluție de finanțare modernă cu multiple beneficii atașate”, a afirmat Cristian Dragoș, Vicepreședinte Executiv Retail, Alpha Bank România.

„Experiența de utilizare pe care o oferim clienților noștri se află în centrul tuturor inițiativelor noastre - de la tranzacții sigure și rapide, la soluții inovatoare și beneficii personalizate, de neprețuit. Iar acest lucru se reflectă și în configurarea segmentelor de carduri Premium și de credit, segmente unde Mastercard este lider de piață. Ne bucurăm să extindem portofoliul cu acest nou produs de credit card premium dezvoltat alături de partenerii noștri Mobexpert și Alpha Bank. Consumatorii au acum la dispoziție încă un instrument de plată pentru a achiziționa ceea ce își doresc, în cel mai scurt timp și în cele mai avantajoase condiții”, a spus Elena Dincă, Account Director, Mastercard România.

Cardul poate fi obținut în showroom-urile Mobexpert și în rețeaua de unități ale Alpha Bank, iar utilizatorii pot primi o limită de până la 15.000 euro (echivalent în lei) pe care o pot utiliza în rate fără dobândă sau cu o perioadă de grație de până la 50 de zile.

Articol susținut de Alpha Bank Romania​