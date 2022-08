Articol susținut de GTS Luni, 01 August 2022, 10:48

​Viteza evoluțiilor tehnologice și interesul companiilor pentru modele operaționale cu prezență digitală ridicată au susținut în ultimii doi ani cererea de servicii ITC. Pentru furnizorii mari din domeniu, noua realitate a presupus un volum suplimentar de muncă și ore de pregătire continuă. Dotarea cu echipamente de top, capabile să preia volume mari de sarcini sau să automatizeze procese, a fost soluția aleasă de GTS Telecom România, lider în domeniu.

Pentru a afla mai multe despre cum a trecut compania prin acești ani de digitalizare accentuată și despre cum arată viitorul pe termen scurt am discutat cu Mircea Preda, director operațional GTS Telecom România, specialist cu o experiență de peste două decenii în domeniu.

Transformarea digitală a captat atenția publică în ultimii ani, dar acest proces nu ar fi posibil fără o paletă de servicii ITC complementare, de cea mai bună calitate. GTS este un furnizor cheie în acest sens, cu arii de expertiză cu relevanță deosebită pentru firmele locale și regionale. Compania este de peste trei decenii un important furnizor integrat de servicii, care asigură design-ul tehnic, implementarea de soluții respectiv suportul tehnic aferent. Infrastructura tehnică este esențială, plecând de la cea fizică (rețea Fibră Optică, Centre de Date) și continuând cu tehnologiile complexe de Transport Date, platforme de Voce, Cloud, Back UP & Recovery și Securitate IT.

Reporter: Cât de des se modifică tehnologiile cu care lucrați?

Mircea Preda: În GTS urmărim constant evoluția tehnologică din două perspective: cea a tehnologiilor utilizate în infrastructura tehnică, care stau la baza produselor și serviciilor curente și pe care le reînnoim constant, respectiv cea a tehnologiilor noi pe care le adoptăm și utilizăm pentru satisfacerea nevoilor noi de telecomunicații și IT ale clienților.

Evoluția tehnologică din ultima perioadă a fost mai accentuată, pe fondul nevoilor din ce în ce mai diverse ale clienților, rezultate din modul de operare al business-ului sau din demersurile pentru digitalizare a proceselor. Astfel,putem spune că, spre deosebire de anii anteriori, suntem într-un proces aproape continuu de „refresh” tehnologic.

Reporter: În ce domeniu operațional observați schimbări mai accelerate?

Mircea Preda: În toate domeniile. Indiferent dacă vorbim despre schimbări tehnologice, abordări noi, optimizări de procese, digitalizare, totul se schimbă cu rapiditate. Nevoile clienților sunt din ce în ce mai complexe, apar noi tehnologii, iar la acestea se adaugă transformările din piața muncii, respectiv un număr din ce în ce mai mic de specialiști care pot performa anumite sarcini, realitate care împinge companiile spre soluții alternative, facilitate de inovația tehnologică. Toate aceste elemente sunt cumva interconectate.

Consider că cele mai accelerate zone, cu schimbări rapide, sunt cele care țin de tehnologiile de Cloud (XaaS) și transformare digitală/automatizare.

Reporter: Cum reușesc angajații GTS să țină ritmul cu aceste schimbări?

Mircea Preda: În primul rând apelăm la programe continue de pregătire tehnică ale angajaților, pe mai multe paliere, respectiv dezvoltarea aprofundată - mă refer aici la procesul de expertizare în tehnologiile existente, la care se adaugă dezvoltarea laterală, respectiv învățarea și implementarea unor tehnologii noi.

Încurajam colegii tehnici să-și dezvoltate abilitățile tehnice, nu doar în ceea ce privește tehnologiile cunoscute sau cele laterale imediate, ci și în tehnologii complexe, mai puțin apropiate competențelor tehnice de bază. Pentru aceasta punem la dispoziția angajaților programe de training intern și extern, inclusiv acces la biblioteci și platforme educaționale online, certificări acreditate și, nu în ultimul rând, investim în echiparea de laboratoare cu tehnologii de ultima generație. Pentru a învăța și aprofunda o tehnologie nu este suficientă participarea la un curs sau obținerea unei certificări. Este nevoie să lucrezi direct, să „simți” tehnologia „hands on”. Pentru a ajunge în acest punct achiziționăm și dotăm laboratorul intern GTS cu toate tehnologiile în care ne dorim să ne dezvoltăm.

Punem, de asemenea, un accent deosebit pe digitizarea proceselor și automatizarea comenzilor tehnice, astfel încât să minimizăm munca manuală din cadrul activităților zilnice, oferind astfel mai mult timp angajaților pentru dezvoltarea de abilitați tehnice avansate.

Nu în ultimul rând încurajăm la nivel de cultură în cadrul companiei implicarea și simțul de răspundere al colegilor tehnici în tot ceea ce întreprind, de la programe și proiecte complexe de rețea, optimizări de procese operaționale, implementări de soluții complexe la clienți și până la activități mai simple. Majoritatea angajaților sunt implicați, vin cu inițiative, propun soluții de îmbunătățire, își asumă proiecte. Acest lucru derivă și din pasiunea lor pentru ceea ce fac. De exemplu, design-ul Data Center-ului GTS este, în cea mai mare parte, propus de un angajat, respectiv Operations and Maintenance Manager GTS, care a participat de-a lungul timpului la toate dezvoltările de Data Center din GTS. Astfel, nu a mai fost nevoie să apelăm la un designer extern pentru munca de creație.

Reporter: Cât timp alocă anual un tehnician din domeniu pregătirii profesionale?

Mircea Preda: Evident, sunt multe variații, în funcție de angajat sau tehnologiile studiate. Dau doar un exemplu. Pentru un examen tip CCIE, care confirmă abilitățile unui inginer de rețea de a planifica, gestiona și depana o rețea cu o infrastructură complexă și o gamă largă de echipamente CISCO, un inginer de nivel mediu trebuie să se pregătească aproximativ 12 luni pentru proba practică.

Reporter: Sunt tehnologii care necesită un plus de pregătire? Care dintre tehnologiile utilizate de GTS a necesitat cele mai multe ore de pregătire?

Mircea Preda: De-a lungul timpului, cea mai îndelungată etapă de pregătire a fost cea în tehnologii de Transport Date și Rețelistică. Odată cu apariția și adoptarea Cloud-ului, am alocat multe ore de pregătire pentru dezvoltarea și menținerea platformelor de Cloud și servicii asociate (Storage, Back Up și Recovery, etc.). Dată fiind direcția strategică a companiei, de a furniza clienților servicii profesionale IT, pregătirea în tehnologiile de tipul sisteme de operare avansate, securitate cibernetică, etc., a devenit o prioritate.

Reporter: Care sunt cele mai importante competențe tehnice pe care le căutați la un viitor angajat?

Mircea Preda: La GTS credem că ‚Oamenii fac diferența’. De regulă, urmărim mai multe aspecte, când vine vorba de selectarea noilor angajați tehnici. Este foarte important nivelul de pregătire tehnică actual și perspectiva de dezvoltare, dar la fel de importantă considerăm că este atitudinea.

Cu alte cuvinte contează ce știe azi potențialul angajat, dar la fel de important este modul în care se raportează la ce știe sau la ce nu știe în acest moment, modul cum se raportează si găsește soluții alternative la o provocare tehnică.

De asemenea, când mă refer la atitudine în GTS vorbim despre capacitatea angajaților de a pune clientul pe primul loc, de a găsi soluții alternative când cadrul procedural nu ajută sau când apare o situație cu totul nouă, a-și ține promisiunile, sau a duce lucrul la bun sfârșit, oferind clientului o experiență deosebită și, nu în ultimul rând, de a fi mândru de aceste calități.

Din punct de vedere strict tehnic, căutăm colegi care sa aibă o pregătire tehnică de baza sau, după caz, avansată în rețelistică și sisteme de operare – Windows, Linux. În funcție de nevoile specifice căutăm tehnicieni Data Center, Field, Fibra Optica sau colegi cu pregătire în tehnologii mai avansate precum Transport Date, Virtualizare, Stocare Date, Securitate, Dezvoltare Soft, etc.

Reporter: Găsiți ușor specialiști în domeniu? De unde selectați viitorii specialiști?

Mircea Preda: În acest moment, aproape jumătate din echipa GTS este formată din personal tehnic: tehnicieni, ingineri și experți.

Am reușit sa păstrăm constant un colectiv tehnic performant și să-l dezvoltăm în funcție de nevoile din business. Nu este un proces facil, dar am reușit să identificăm până acum colegii potriviți și să dezvoltăm o echipă sudată.

Avem mai multe surse de unde selectăm candidații. Prima sursă, foarte valoroasă, este reprezentată de recomandările interne. Astfel, angajații care deja au ceva timp petrecut în GTS recomandă cunoștințelor personale când apar poziții vacante în companie. De asemenea, primim un număr important de aplicații direct pe site-ul GTS. Nu în ultimul rând, selecția angajaților se realizează prin canalele de recrutare ale echipei de Resurse Umane.

La nivel global tranzitam o perioada dificilă când vine vorba despre „specialiști tehnici”. Cu toate acestea, reușim sa atragem candidați potriviți, în linie cu nivelul de competență și ierarhic necesar, astfel reușim să păstram constant un colectiv tehnic performant și să-l dezvoltăm în funcție de nevoile care apar din zona de business.

Reporter: Cât din pregătirea tehnicienilor vine din școli și cât se învață la locul de muncă?

Mircea Preda: În școală poate fi dobândit nivelul tehnic de bază. Expertiza înaltă presupune multă practică, dobândită într-un mediu de competență înaltă. Evident, aici este foarte importantă dorința de a învăța, de a fi constant mai bun. Cei mai buni experți tehnici ai GTS nu sunt neapărat persoane care au excelat în școli, ci oameni cu pasiuni tehnice și un „drive” puternic către acest domeniu, oameni cărora le place ce fac, sunt îndrăgostiți de ceea ce fac.

Reporter: Ce măsuri luați pentru retenția acestor specialiști?

Mircea Preda: Pe lângă motivarea externă, prin pachetele salariale și de beneficii, contează foarte mult elementele care țin de motivarea interioară, personală. În acest sens, ne preocupăm în primul rând să oferim angajaților șansa sa facă ce le place, să aibă acces la cele mai noi tehnologii. Avem în vedere toate categoriile de colegi tehnici, in toate ariile operaționale, nu doar pe cei care sunt lideri de tehnologie. În egală măsură, oferim colegilor tehnici cadrul de dezvoltare în ariile dorite.

Și, nu în ultimul rând, ne preocupăm ca munca colegilor tehnici să fie valorizată, sa aibă sens, angajatul să simtă că face parte dintr-un angrenaj funcțional, în care el joacă un rol important.

