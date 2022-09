Articol susținut de Adobe Joi, 08 Septembrie 2022, 13:14

Alegerea unui drum profesional care să ți potrivească este, desigur, o decizie extrem de importantă pentru satisfacția la locul de muncă, starea de bine, dar și succesul în carieră. Iar pentru ca decizia să fie înțeleaptă, atât pe termen scurt, cât și lung, există, bineînțeles mai mulți factori ce trebuie luați în considerare, încă de pe băncile facultății. De la aptitudini, specializare și pasiuni, până la programul de muncă, echipă, beneficii materiale, dar și echilibrul între viața personală și cea profesională. Iar dacă reușești să bifezi toate aceste aspecte și să îmbini armonios personalitatea ta cu drumul ales, atunci succesul profesional este o aproape o certitudine. Un astfel de exemplu este și Ștefan Crăciun, Senior Engineering Manager, în cadrul Adobe România. Cum a ajuns să lucreze la Adobe, ce l-a atras la acest domeniu, cum îmbină responsabilitățile profesionale cu cele personale, dar și sfaturi pentru cei care doresc să pornească o carieră în domeniul IT, aflăm din interviul de mai jos.

Ștefan Crăciun, Senior Engineering Manager - Adobe România Foto: Adobe

Cum ai ajuns să lucrezi la Adobe și care este rolul tău în momentul de față?

La început, când m-am angajat, acum 10 ani, m-a atras ideea de a lucra la software care ajunge să fie utilizat direct de către milioane de utilizatori a căror eficiență, satisfacție și, până la urmă, venituri, pot fi influențate de munca mea. Acum sunt Senior Engineering Manager și conduc două echipe cu misiuni convergente. Lucrăm la a implementa generația viitoare de "instrumente de creație" produse de Adobe. Dincolo de Photoshop, Illustrator, Premiere Pro și alte produse consacrate care se adresează utilizatorilor profesioniști, vrem să mergem către utilizatorii "amatori", o piață mult mai extinsă, cu alte provocări și cerințe. Adobe Express este unul dintre produsele gândite pentru acest segment de utilizatori, iar echipa din România contribuie la următoarea versiune a acestui produs, o versiune bazată pe o platformă inovatoare pentru produse de design pe web, platformă implementată de cea de-a doua echipă.

Ce tehnologii folosește echipa ta în dezvoltarea produselor?

Inginerii din echipă sunt în majoritatea cazurilor capabili să jongleze cu o paleta largă de limbaje și tehnologii: pornind de la C++/ Web Assembly până la Javascript /TypeScript. Limbajele și tehnologiile sunt, până la urmă, simple instrumente care permit rezolvarea unor probleme complexe, iar capacitatea de a folosi instrumentul potrivit la locul potrivit crește semnificativ eficiența unei echipe de dezvoltare.

Din ce echipe ai făcut parte de-a lungul timpului în Adobe Romania?

Relativ multe. Cronologic, am început cu Adobe AIR / Flash Player, apoi am mers către Adobe Edge Animate, o aplicație care permitea crearea de animații bazate pe cod Javascript. Atunci am făcut și trecerea de la rolul de developer către cel de engineering manager. Apoi am lucrat într-o echipă care implementa feature-uri în browsere open source. CSS Blend Modes, de exemplu, e un feature disponibil acum în toate browserele importante, standardizat și implementat de echipa mea de atunci. Am mai lucrat la Business Catalyst, o platformă SaaS cu multe capabilități foarte puternice la vremea respectivă, apoi la Adobe XD, produs la care echipa din România a contribuit în mare măsură și, în sfârșit, în rolul meu curent, lucrând la Adobe Express și platforma pe care va fi bazată următoarea sa versiune.

Cum te-au ajutat în carieră aceste schimbări și transferuri laterale?

Fiecare proiect e deosebit: clienții, colegii, partenerii interni și externi adaugă permanent provocări și informații noi la care înveți să răspunzi în timp, prin expunere și chiar prin greșeli. Cel puțin pentru rolul de manager, diversitatea experiențelor este importantă și te ajută să te raportezi cât mai corect la situațiile noi.

Cum vă asigurați că atât funcțiile, cât și design-ul produselor sunt ușor de folosit, dar în același timp reușesc să acopere toate nevoile designerilor ce le folosesc, fie că sunt amatori sau profesioniști?

Pe scurt, cheia e în relația apropiată cu clienții: trebuie să înțelegem profund felul lor de a lucra. Plus echipe pluridisciplinare, desigur. O particularitate a clienților noștri, mai ales în zona de designeri profesioniști, este aceea că sunt foarte exigenți. Dacă ai elemente poziționate greșit în interfață, fie și cu un singur pixel, este destul de clar că cineva va observa în primele minute după lansare. Fluxuri ineficiente sau bug-uri în produse pot genera foarte repede reacții puternice ale clienților, așa că lucrurile trebuie cântărite foarte bine încă din faza de proiectare. Desigur că acum suntem într-un moment de schimbare în industrie, iar Adobe este un jucător important în această piață, însă lucrurile se schimbă constant și rapid și vrem să fim și cei care dau tonul. Photoshop se dezvoltă de la sfârșitul anilor ’80 (da, înainte de GSM). Evident, versiunea curentă de Photoshop reflecta acești ani de evoluție, însă, la fel de evident este că disponibilitatea dispozitivelor de calcul, puterea lor și felul în care le folosim s-au schimbat radical: avem toți la dispoziție telefoane mobile cu mult mai puternice decât calculatoarele de acum 20-30 de ani.

Cum sunt colegii din echipa ta? Cum este managerul tău? Este ceva ce apreciezi la ei? Dar la companie?

Mă simt foarte bine în echipa mea: inginerii noștri sunt în mod cert printre cei mai buni din țară și același lucru poate fi spus cu siguranță și despre ceilalți colegi (manageri, designeri și așa mai departe). Evident că apreciez nu unul, ci multe lucruri la colegii mei. Poate că sună stereotipic, însă e adevărat: crești ca persoană învățând zilnic de la cei cu care interacționezi.

Care este beneficiul pe care îl apreciezi cel mai mult în Adobe?

Oportunitățile de dezvoltare profesională, dar și work-life balance. E important pentru mine să am un nivel de flexibilitate pentru a putea face o treabă bună la serviciu fără a sacrifica timpul petrecut cu familia. Job-ul la Adobe nu este nici pe departe unul simplu, însă există un grad semnificativ de flexibilitate. Există, evident, diverse ședințe/întâlniri care au loc la ore fixe, dar în rest îmi pot organiza timpul în funcție de cum am nevoie.

Și-n încheiere, te rugăm, spune-ne, ai vreun sfat pentru cei care doresc să pornească o carieră în domeniul acesta? De ce skill-uri ar avea nevoie cineva care și-ar dori să lucreze în echipele conduse de tine?

Nu este vorba despre o rețetă complicată. Practic sunt doar două aspecte. În primul rând, e nevoie să fie un programator cu potențial. Avem nevoie atât de ingineri cu experiență cât și de cei la început de drum. Apoi este vorba despre felul în care se raportează la colaborare și munca în echipă. Este improbabil ca un inginer să lucreze în izolare, prin urmare capacitatea de colaborare e și ea extrem de importantă.

