Articol webPR Joi, 15 Septembrie 2022, 11:51

webPR

Pasionații de inovare, de tehnologiile viitorului și de metodele de creștere a business-ului sunt așteptați la cea de-a 11a ediție How to Web, conferința care a revenit în forță după o pauză în perioada pandemiei. Pe 21 și 22 septembrie, la Face Convention Center Bucharest, aproximativ 2.000 de participanți din Europa de Est se întâlnesc în cadrul How to Web 2022, eveniment care va marca un pas important pentru cei care vor să acceseze oportunități unice de business, să cunoască antreprenori, marketeri, investitori sau manageri de echipe și să profite de ocazia unică de a întâlni experții care au făcut istorie prin metodologiile lor pioniere de lucru.

Conferința How to Web 2022 Foto: How To Web

Conferința How to Web oferă o experiență completă participanților, cu zone dedicate pentru meeting-uri, patru scene cu reprezentanți de seamă ai industriei, din întreaga lume, cea mai intensă competiție pentru startup-uri din regiune sau petrecere dedicată, în colaborare cu YouTube Music.

"Inovația de produs apare în etape. Există mai multe elemente ce fac ca o idee să se transforme într-un business scalabil, de la momentul lansării, capitalul atras, oamenii din echipă și managementul proiectului în general. Ce mă entuziasmează este că în ultimii ani ecosistemul din Europa de Sud-Est trece printr-o dezvoltare accelerată. Sunt tot mai multe oportunități de mentorat, de practică și de atras finanțare pentru proiecte in IT, agricultura, e-health și chiar industrie de înaltă precizie.

Toată această efervescență de inițiative de dezvoltare de produs, testare a unor modele noi de business și transformare în afaceri scalabile, stau la baza formării unei comunități antreprenoriale dinamice, cu oportunități nelimitate, pe masura talentului uman al regiunii noastre." Lavinia Neagoe, Bucharest Technology Site Lead at Google

Agenda completă a conferinței

Agenda este completă și prezintă peste 70 de leaderi din industrie, mulți dintre ei în premieră, în România. Bruce McCarthy, James Mayes, Alexandra Lung sau Matt Lerner sunt doar câteva exemple de experți care au reușit să propulseze companii globale spre succes și vor împărtăși din cele mai bune practici luna aceasta, în București.

Conținutul de pe scena How to Web este inspirat preponderent de cultura startup, care se bazează pe decizii rapide și eficiente pentru business-uri și metodele prin care putem aduce rezultate transformative în cel mai scurt timp. Subiectele prezente pe cele patru scene vor fi în jurul acestor metode, aducând în prim plan construirea echipelor performante, dezvoltarea de produse, marketing și growth sau viitorul inovării.

Printre speakeri, se numără:

Julia Steier, Product Manager Google

Mick Halsband, Fondator Lunar Ventures

Bogdan Ripa, VP of Product UiPath

Ivan Burazin, Chief Developer Experience Officer Infobip

Martin Olczyk, Managing Director Techstars

Sultan Seitbekov, Lead Product Manager Miro

Christoph Auer-Welsbach, Fondator Kaizo

Ivan Kovalov, VP of Product Payhawk

Valentin Radu, Founder & CEO Omniconvert

Carlos Espinal, Managing Partner Seedcamp

Lista completă și agenda conferinței se pot vizita pe pagina dedicată: https://www.howtoweb.co/agenda/

Cea mai intensă competiție pentru startup-uri

Urmând tradiția anuală, conferința How to Web nu poate avea loc fără competiția dedicată startup-urilor early-stage: Spotlight. Ajunsă la un premiu record în acest an și probabil cel mai mare din această regiune a Europei, competiția Spotlight oferă startup-urilor cu produse inovative șanse unice de propulsare a business-ului.

Cu peste 100 de mentori și investitori cu renume din Europa, oportunități unice de colaborare și scalare, premiu investiție de aproape jumătate de milion de euro și alte surprize pentru fondatori din partea partenerilor, participanții Spotlight se vor putea bucura de o experiență de neuitat în viața business-ului lor.

În urma evaluării comisiei de investitori, 40 de startup-uri au fost selectate pentru a intra în programul de matchmaking din cadrul Spotlight 2022: 121tribe, Adapta Robotics, Atlas Navi, Avo Cool, Avokaado, Beesers, Bitskout, Bloomcoding, Braight, Clastr, ClientZen, CPV Lab Pro, DEA Medicine, Directimo, dMonitor, Epic Visits, ExigoHealth, Eyelet, Fagura, Getpin, Gorilla Link, GuidefAI, Help2Go, Holoma, Hyperhuman, Hyperjob, INKI.TECH, INPUT SOFT, InRento, Licenseware, LINK, MediNav, NRGI.ai, Palmo, Prime Dash, Proofminder, SOLO, Synaptiq, Vestinda, Virbe și Voxa.

Dintre aceștia, 20 vor fi selectați ca semifinaliști în timpul conferinței, intrând în cursa pentru marele premiu și beneficiind de multiple oportunități precum expunerea startup-ului în cadrul pavilionului dedicat, sesiuni de mentorat, întâlniri cu investitorii sau alte premii din partea partenerilor BRD - Groupe Société Générale sau F6S, platforma dedicată fondatorilor.

Ultimele zile de achiziționare a biletului

Conferința are loc în perioada 21, 22 septembrie în cadrul celui mai modern spațiu de evenimente din România, Face Convention Center Bucharest. Fiind creat să întâlnească nevoile fiecărui tip de participant, evenimentul va fi o expriență completă cu inspirație profesională, întâlniri de business, descoperirea ultimelor inovații sau petrecerea unui timp de calitate cu echipa sau prietenii.

Sunt ultimele zile în care doritorii își pot achiziționa biletele: https://www.howtoweb.co/tickets/