Miercuri, 21 Septembrie 2022

​Tot mai multe companii din România investesc în programe de mentorat pentru studenți și tinerii angajați, menite să completeze aptitudinile practice și să îi pregătească pentru viitoarea carieră.

Naina, Software Engineer la Keysight Technologies Romania Foto: Keysight Technologies România

Un program de mentorat bine organizat aduce multe beneficii pentru toate părțile implicate:

Grăbește procesul de dezvoltare profesională a juniorilor

Contribuie la creșterea calității managementului în companii

Facilitează comunicarea deschisă și feedbackul

Are impact în atragerea de talente

Ajută la consolidarea echipelor și la crearea unor medii de lucru plăcute pentru angajați

Reprezintă un avantaj competitiv pentru companie

Pentru a scoate în evidență beneficiile unui program de mentorat așa cum sunt ele văzute de către un student, am stat de vorbă cu Naina, Software Engineer la Keysight Technologies Romania.

Știu că ți-ai început cariera în urma unui program de internship la Keysight Technologies Romania. Ce anume te-a făcut să urmezi un astfel de program și care au fost criteriile de selecție?

Pe de-o parte, am fost motivată de facultate să urmez un internship - după anul 3 trebuie efectuată practica obligatorie de vară. Pe de altă parte, a fost ceva ce mi-am dorit și eu pentru a aprofunda cunoștințele dobândite în facultate, dar și pentru a învăța lucruri noi. De asemenea, știam de colaborarea lungă dintre Keysight Technologies și Universitatea Politehnica și m-a atras faptul că mulți dintre angajați sunt foști absolvenți; practic m-am simțit mai apropiată de acest mediu. Iar nu în ultimul rând, tehnologiile pe care ei le folosesc sunt și tehnologiile care m-au atras în timpul facultății și pe care eu vreau să le aprofundez: Docker / Kubernetes Deployments, Virtualization of Networking Concepts (NFVs), Traffic generation from Kernel and DPDK, VMware virtualization (ESXi, vCenter), OpenStack private cloud administration.

Ce ai dobândit în urma internship-ului și cum te-a pregătit pentru cariera profesională?

În primul rând, este o diferență destul de mare între teoria care se învață la facultate și cum se aplică aceste noțiuni în cadrul unui proiect. Apoi, pe lângă informațiile tehnice pe care le-am dobândit lucrând efectiv în domeniu, internshipul mi-a dat și încredere în mine însămi. Deși cred că în continuare mai am multe lucruri de învățat, trecând prin două internshipuri în cadrul Keysight Technologies înainte de angajare îmi dau seama că nu am pornit la drum de la zero. M-a ajutat și faptul că îmi știam deja colegii din timpul internshipului, iar tranziția a fost mai ușoară.

Când ai început să lucrezi alături de un mentor și care a fost primul impact?

Încă din prima zi la Keysight. M-a ajutat să înțeleg cum să aplic noțiunile învățate la facultate și care sunt principiile dezvoltării unui proiect în cadrul unei companii versus un proiect la facultate.

Cum consideri că influențează mentorul parcursul profesional al unui software engineer?

Ca și student, sunt multe lucruri pe care poate nici nu știi că nu le știi, iar un mentor te poate îndruma într-o direcție sau alta, în funcție și de ce îți dorești să înveți sau unde îți dorești să ajungi.

Ce ar trebui să facă un software engineer ca să maximizeze relația cu un mentor? Ce ar trebui să facă și ce nu ar trebui să facă?

Ca în orice relație, ambele părți ar trebui să se implice activ. Asta înseamnă că nu ar trebui să aștepți ca toată informația să vină din partea mentorului; și tu ar trebui să pui întrebări sau să vii cu idei noi. De asemenea, este important și studiul pe cont propriu - la primul internship am avut o perioadă destul de lungă în care m-am familiarizat cu tehnologiile înainte să mă apuc efectiv de lucrat la proiectul asignat. Și în general la internshipurile Keysight se pune mai mult accentul pe însușirea părții teoretice decât pe finalizarea părții practice.

Cum îți alegi un mentor? Ce sfat ai da inginerilor la început de drum?

În cazul meu, mi-a fost alocat un mentor pe parcursul internshipului. O alternativă ar fi să te implici într-o comunitate - pentru fete în mod special există comunități care încurajează și susțin alegerea unei cariere în STEM. Sau pur și simplu îi poți scrie persoanei care te-a inspirat să devii programator; nu se știe niciodată.

