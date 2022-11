Articol susținut de Adobe Luni, 21 Noiembrie 2022, 11:57

Paul Chiriță este în echipa Adobe România de 15 ani. Deține 10 brevete software, a publicat aproape 50 de articole științifice și 2 cărți de programare. Deși ar putea fi în orice altă echipă, simte că la Adobe este locul său. În prezent, conduce o echipă de aproape 200 de ingineri, însă știe că este doar o chestiune de timp până i se va deschide o nouă oportunitate. Care sunt motivele care l-au determinat să intre în echipa Adobe România și care sunt calitățile pe care le caută la colegii săi, se regăsesc în acest interviu despre experiența de a lucra pentru unul dintre cei mai râvniți angajatori din lume.

​Paul Chiriță Foto: Adobe

Pentru mulți developeri, a lucra la Adobe este un career goal. Așa a fost și pentru tine? Cum ai ajuns în echipa Adobe România?

Mi-am dorit mult să am o experiență internațională cât mai diversă, așa că am decis să plec în Franța încă din anul trei de facultate, și apoi să fac un doctorat în motoare de căutare în Germania. Ulterior, in 2007, am decis să explorez o revenire în București. Nu a fost un obiectiv în sine să ajung la Adobe, dar îmi doream să lucrez la o firmă de prestigiu, și cu siguranță oferta Adobe a fost foarte captivantă. Spre deosebire de majoritatea companiilor care fie făceau outsourcing, fie localizau și integrau un software creat în SUA, la Adobe din prima zi am avut ownership aproape complet pe produsele pe care le cream. Asta a fost și rămâne foarte important pentru mine, faptul că întotdeauna am creat produse și am discutat de la egal la egal cu colegii din SUA.

Ce te-a atras atunci, la început, la Adobe?

Adobe este una dintre foarte puținele companii cu nume cu adevărat sonor, “iconic” cum zic cei din SUA. Sunt și astăzi mândru că unele dintre echipele mele au contribuit cu funcționalități cheie în produse precum Photoshop - spre exemplu Neural Filters despre care vă invit să căutați pe YouTube. Acesta a fost într-adevăr dintotdeauna un career goal pentru mine, să fac ceva de impact pentru milioane de oameni, într-un produs despre care știe oricine.

Entuziasmul și dorința de a se dezvolta, preferate la angajare în Adobe

Acum conduci aproximativ 200 de oameni, care dezvoltă unele dintre cele mai complexe produse. A fost ceva ce ți-ai dorit mereu să faci sau ai ajuns în acest punct pe parcurs?

Acum sunt în cel mai bun setup din cariera mea și mi-am dorit încă de când eram student să ajung aici. Am venit la Adobe ca manager de echipa, dar mereu mi-a plăcut ideea de a abstractiza informații, de a mă dezvolta pe orizontală, de a cunoaște și coordona cât mai multe proiecte. Evident, creșterea asta a venit cu timpul, pe măsură ce proiecte noi și din ce în ce mai importante au ajuns în Adobe România.

Care este cel mai provocator proiect la care ai lucrat/lucrezi?

Business Catalyst. A fost un produs care a format mulți specialiști din Adobe România, pentru că aveam absolut tot business-ul în București, nu doar R&D, ci și marketing, sales etc. Pentru Adobe a fost un experiment țintit către piața de IMM, ceea ce ne-a adus provocări suplimentare, spre exemplu, bugetele erau relativ mici. Pentru noi, însă, a fost o călătorie extraordinară: am învățat să conducem un business end to end, am învățat să operăm servicii de scară mare în public cloud (AWS, care la vremea aia era încă la început), să gestionăm lansări de produse sau clienți cheie foarte vocali, și multe altele.

Ce tehnologii folosesc echipele tale? Care ți se pare că sunt cele care ii entuziasmează cel mai mult?

Oamenii din Adobe sunt foarte pasionați de job-ul lor și de tehnologie în general - asta e una din trăsăturile la care ne uităm atent când ținem un interviu. Preferăm ingineri polivalenți, care se entuziasmează când au de rezolvat probleme complicate, în locul inginerilor super specializați pe o tehnologie sau alta. Acestea fiind spuse, proiectele din grupul meu, Digital Media Romania, folosesc cu precădere C++ și TypeScript, din ce în ce mai mult pentru aplicații creative pe Web (partea de C++ fiind transpilată pentru a funcționa în browser). Singura excepție la regula aceasta cu inginerii polivalenți este zona de Machine Learning, pe care creștem accelerat de câțiva ani, și unde uneori căutam și ingineri cu experiență vastă în domeniu sau chiar doctorat.

Cum a fost pentru tine tranziția de la partea tehnică, pasiunea ta inițială, la poziția de leadership, pe care ai cultivat-o în ultimii ani, în cadrul Adobe?

Mi-am dorit să fiu lider încă de când eram copil. Perioada în care am fost inginer și ulterior cercetător, am văzut-o doar ca pe o fundație pentru cariera în management - consider important să stăpânești măcar parțial domeniul tehnic în care operezi ca lider. Chiar și așa, tranziția tot a părut ca o recalificare profesională pe alocuri, mai ales când a trebuit să iau primele decizii dificile pentru echipa mea.

Care sunt 3 dintre atributele jobului tău care te fac să te așezi la birou în fiecare dimineață cu zâmbetul pe față?

Impact, impact și impact. Impactul în viața milioanelor de clienți care folosesc Adobe Creative Cloud, construit într-o bună măsură în București. Impactul în viața angajaților Adobe Romania, care se dezvoltă accelerat în mediul nostru de lucru. Impactul în comunitate, care și ea beneficiază vizibil în orașele în care Adobe are o prezență solidă.

Care este pasul următor pentru tine în privința proiectelor?

Tocmai am crescut foarte mult investiția din București in Adobe Express, un produs de creație pentru utilizatori de zi cu zi, foarte important pentru viitorul companiei. După ce solidificăm poziția noastră în acest proiect, mă aștept să adăugăm investiții noi în Machine Learning pentru proiectele deja existente și poate să ne extindem și în zone de creație mai specializate, precum Video sau 3D.

Daca vrei să înveți, în Adobe vei găsi oamenii de la care să faci asta

Dacă ar fi să recomanzi unui absolvent de facultate/student să vină în echipa ta, care ar fi primele 3 argumente cu care crezi că l-ai convinge?

Cel mai important argument este nivelul colegilor - în Adobe, este excepțional. Daca vrei să înveți, în Adobe vei găsi oamenii de la care sa faci asta. Mulți dintre noi au absolvit un liceu și/sau o facultate de top sau au câștigat premii la diverse concursuri sau pur si simplu s-au evidențiat într-un fel sau altul în trecutul lor. Pe lângă asta, aș menționa cultura foarte deschisă a organizației noastre, ca într-o familie în care oamenii colaborează, împărtășesc informații, etc. Și nu în ultimul rând, pachetul de beneficii extraordinar al Adobe, cu siguranță printre cele mai bune din piața din România.

Cum crezi că a schimbat pandemia jobul tău? Atât din punct de vedere al dinamicii echipei, cât și al abordării proiectelor?

Adobe este poate cea mai “nice” companie din industria software. Fondatorii noștri au repetat acest obiectiv obsesiv de-a lungul anilor. În pandemie abordarea asta s-a văzut ca de obicei în grija pentru echipă. Spre exemplu, când a fost clar că mulți lucrează mai mult de acasă, că există risc de burnout, Adobe a introdus “Global Days Off”, niste zile libere care se dau tuturor angajaților în plus față de zilele normale de concediu. Această practică a rămas și va continua și în anul viitor, chiar dacă pandemia a trecut.

Acum lucrăm în format hibrid, jumătate din timp de acasă și jumătate din timp de la birou, cu foarte multă flexibilitate în organizarea timpului personal - fiecare echipă alege în ce zile să vină la birou, fiecare angajat poate începe programul mai devreme sau mai târziu, poate lua o pauză la prânz pentru a lua copiii de la școală, etc. Cred că asta e cel mai bun model de lucru. Ne vedem la birou pentru ședințe, planificări, retrospective, și lucrăm de acasă pentru munca individuală.

Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult îți place ce faci și de ce?

Sunt în job-ul ideal: multe proiecte complexe, interesante și de impact, jonglat cu foarte multe informații diferite, lucrat cu grupuri mari de oameni, într-o companie foarte atentă la bunăstarea angajaților ei. Singura provocare pe care aș menționa-o este distanța mare față de headquarters, dar și acolo faptul că avem ownership complet de R & D pe ceea ce facem simplifică lucrurile.

Dezvoltarea echipei din Romania deschide oportunități

Dacă ar fi să faci orice altceva în echipa Adobe, ce ți-ar place să faci?

Generic vorbind, cel mai mult îmi place rolul de Chief Product Officer, acela în care conduci toți inginerii, product managerii și designerii de pe un produs sau un portofoliu de produse. Asta am și construit in Digital Media Romania, un mediu în care avem toate aceste 3 funcții pentru mai tot ceea ce facem. Dacă ar fi să schimb ceva, aș vrea să ducem acest model de funcționare la nivelul următor: să avem ownershipcomplet pe un produs cheie pentru Adobe. Mă gândesc spre exemplu la Adobe Express, o inițiativă în care compania învestește foarte mult și din care avem deja un segment semnificativ în București.

Câți juniori ai avut în echipe de-a lungul timpului și cât de repede au evoluat?

Sigur am avut peste 100 de juniori. Adobe angajează mai încet decât alte companii pentru că luăm oameni foarte buni în domeniul lor. După ce ajung la noi, investim foarte mult în ei și facem totul pentru ca ei să crească în skill-uri și în carieră cât se poate de repede, atât direct prin job, cât și prin coaching, training-uri, evaluări și ghidaj constant, etc. Cei mai mulți dintre acești juniori au evoluat foarte rapid, iar câțiva dintre ei au ajuns astăzi Principal Scientists, lideri tehnici globali în Adobe - fie chiar de aici din România, fie după ce la un moment dat s-au mutat în cadrul Adobe US, în California.

Dacă ar fi să recomanzi unui aplicant să aplice pentru un job la Adobe, ce ar trebui să nu-i lipsească din CV?

Cel mai important este să fi făcut ceva deosebit până la momentul aplicării. Am dat mai devreme câteva exemple (liceu/facultate de top, concursuri, lucrat în străinătate, start-up propriu), dar niciunul din ele nu e critic. Adobe investește foarte mult în angajați, așa că important e să reiasă din CV acea scânteie care să ne spună că vom avea o colaborare de succes, că angajatul se va integra în grupul nostru și va face și el eforturi permanente să devină din ce in ce mai bun.

