Marți, 24 Ianuarie 2023, 22:02

Ionut Baias • HotNews.ro

0

Operatorul britanic de rețele mobile virtuale Truphone, deținut de mai mulți oligarhi ruși care fac obiectul unor sancțiuni occidentale, printre care Roman Abramovici, a anunțat marți că a fost cumpărat de investitori europeni, potrivit AFP.

Piotr Aven si Roman Abramovici Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Antreprenorul german de tehnologie Hakan Koc și investitorul cu sediul în Elveția Pyrros Koussios, un fost director de telecomunicații, au „finalizat, cu efect imediat, achiziția Truphone”, a anunțat compania într-un comunicat.

Achiziția, care a fost finalizată pentru o liră sterlină, potrivit mai multor ziare britanice, a fost aprobată la sfârșitul anului 2022 de guvernul britanic în temeiul Investment Clearance and National Security Act, se arată în comunicat.

Oficiul pentru aplicarea sancțiunilor financiare (Office for the Enforcement of Financial Sanctions - OFSI, parte a Trezoreriei britanice) a aprobat, de asemenea, acordul.

Viitorul companiei, care are peste 400 de angajați și furnizează cartele sim integrate operatorilor de telefonie, a fost pus sub semnul întrebării de la invazia rusă în Ucraina și sancțiunile impuse oligarhilor și entităților legate de regimul de la Moscova.

Oligarhul rus Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea și aflat sub incidența sancțiunilor britanice din martie 2022, deținea aproape 23% din Truphone.

Alți doi oligarhi, Alexander Abramov și Alexander Frolov, care au fost, de asemenea, vizați de sancțiunile britanice începând din noiembrie, au fost, de asemenea, acționari.

Autoritățile britanice au considerat că această achiziție ar putea „reprezenta un risc pentru securitatea națională”, în special în ceea ce privește „potențiala utilizare a datelor utilizatorilor Truphone” în Regatul Unit.

Prin urmare, aceștia au impus condiții celor doi investitori pentru preluarea Truphone, inclusiv numirea unui director general pentru securitatea informațiilor aprobat de guvern.

În 2020, Truphone a fost evaluată la 410 milioane de lire sterline (aproximativ 464 milioane de euro).