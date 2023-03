Articol susținut de Instant Factoring Marți, 07 Martie 2023, 08:59

Smile Media

0

MicroEurope este o companie de investiții sociale care își propune să contribuie la dezvoltarea sectorului microfinanțărilor din întreaga Europă. Bazele companiei au fost puse de 8 antreprenori și 3 investitori ancoră, iar prima investiție din România a fost acordată fintech-ului de factoring digital Instant Factoring. Am discutat, în cadrul unui interviu, cu fondatorii MicroEurope, cu Cristian Ionescu, CEO Instant Factoring și cu Maria Doiciu, consilier al Asociației Române de Microfinanțare, despre cum arată acest sector în România și cum poate fi dezvoltat pentru a oferi un ajutor real antreprenorilor aflați la început de drum.

Cristian Ionescu Foto: Instant Factoring

IMM-urile sunt un pilon important al economiei unei țări, motiv pentru care este esențial ca acestea să aibă un acces facil la finanțare. Utilizarea fondurilor într-un mod ce permite o dezvoltare sustenabilă și sprijinul constant oferit de profesioniștii din domeniu pot schimba în totalitate acest sector. În acest sens, MicroEurope își propune să fie o punte de legătură între antreprenorii nebancabili și furnizorii de servicii financiare. Compania dorește să ajute instituțiile financiare non-bancare să se extindă și, implicit, să deservească mai mulți clienți.

Cine este MicroEurope și care este principalul obiectiv al companiei?

“Este timpul ca sectorul european al microfinanțării și al finanțării incluzive să introducă instrumente inovatoare. Investitorii social-privați pot ajuta instituțiile să realizeze această schimbare. Noi vrem să oferim companiilor în care investim o combinație câștigătoare de resurse financiare și know-how”, a declarat Giampietro Pizzo, președinte al MicroEurope și președinte al Asociației italiene de Microfinanțare.

“În primul an de funcționare, MicroEurope și-a definitivat modelul de afaceri, iar acum am ajuns la prima investiție din România. Aici am găsit oameni pregătiți de provocări, deschiși la schimbare și dispuși să asculte. Pentru noi, România reprezintă un important punct de sosire și un pilon pentru consolidarea strategiei pe termen lung”, a afirmat Andrea Limone, CEO MicroEurope.

Care sunt planurile de viitor ale Instant Factoring?

Săptămâna trecută, Instant Factoring a anunțat o nouă rundă de investiții, iar printre investitori se află și MicroEurope. După consolidarea poziției din România și lansarea Instant Factoring Serbia, CEO-ul companiei, Cristian Ionescu, vorbește despre studierea pieței internaționale în vederea extinderii.

“Sectorul microfinanțărilor din România are nevoie de tot sprijinul pe care îl poate primi. Instant Factoring este alături de toți antreprenorii care au nevoie de un partener de încredere, iar acum, cu ajutorul noilor investitori, printre care se numără și MicroEurope, vrem nu doar să ne continuăm misiunea, ci să ne dezvoltăm pentru a deveni parte din schimbare, atât în România, cât și la nivel european”, a declarat Cristian Ionescu.

“Factoringul ridică o presiune uriașă de pe umerii antreprenori, cea a termenelor lungi de plată. Însă provocările IMM-urilor nu se opresc aici. Vorbim de inflație, de costul combustibilului, de prețurile materiei prime, de criza forței de muncă, de multitudinea de obstacole pe care un om de afaceri trebuie să le gestioneze în România. Tocmai de aceea ne propunem să facem un pas înainte și să lansăm, în viitorul apropiat, o nouă linie de business: cea a microcreditelor pentru companiile mici, cu cifră de afaceri de până în 2 milioane de euro. Pentru că sunt situații când factoringul nu este suficient, iar noi vrem să venim în întâmpinarea antreprenorilor și să le oferim produse care să răspundă nevoilor acestora”, a adăugat CEO-ul Instant Factoring.

“Sectorul de Microfinanțare din România este cel mai mare din Europa de Est”

Despre sectorul microfinanțărilor de la noi din țară am vorbit cu Maria Doiciu, consilier al Asociației Române de Microfinanțare și unul dintre finanțatorii MicroEurope.

“Sectorul MicroFinance din România este bine dezvoltat și rezilient, capabil să depășească criza prin care trece economia românească în ultimii ani. În Europa este foarte bine cunoscut prin diversitatea instituțiilor, a serviciilor oferite antreprenorilor defavorizați și începători și prin impactul social, de incluziune și de dezvoltare al serviciilor oferite. Sectorul de Microfinanțare din România este cel mai mare din Europa de Est”, a explicat Maria Doiciu.

“Instant Factoring va avea, pe lângă capital, acces la know-how specializat, necesar extinderii gamei de produse financiare. În plus, va beneficia de asistență în Certificarea Europeană de bună conduită pentru acordarea de microcredite și de asistență în procesul de acces la instrumentele financiare din programele finanțate de UE, precum și la resursele investitorilor sociali. MicroEurope va avea în portofoliu o investiție într-un fintech dinamic și inovator în stadiul său de dezvoltare, cu capacitatea de a-și extinde operațiunile în România și în țările vecine, oferind acces la servicii financiare, cu impact în dezvoltarea afacerilor antreprenorilor defavorizați, nefinanțați de sectorul bancar”, a adăugat aceasta.

În urma parteneriatului dintre cele două instituții, Katia Raguzzoni va ocupa un loc în board-ul Instant Factoring. Katia Raguzzoni este unul dintre cei 8 fondatori ai MicroEurope și va aduce la Instant Factoring experiența sa internațională, cu focus pe problemele de impact social.

“MicroEurope își propune să devină un partener apropiat de instituțiile financiare din multe țări europene, în special acolo unde provocarea de a inova și de a se dezvolta este cea mai presantă”, a declarat Giampietro Pizzo.

“Trăim o perioadă de instabilitate economică, iar acest lucru este resimțit în special de afacerile mici și mijlocii. Noi vrem să fim acolo, alături de antreprenori, atunci când au un plan inovator de dezvoltare, dar nu au resursele necesare pentru a-l pune în aplicare sau atunci când pur și simplu trebuie să își mențină afacerea pe linia de plutire și toate celelalte uși sunt închise”, a explicat Cristian Ionescu, CEO Instant Factoring.

Articol susținut de Instant Factoring