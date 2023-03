COMPANII Miercuri, 22 Martie 2023, 01:14

Fonduri de pensii și de investiții au intentat un proces împotriva Meta pentru că „închide ochii” la traficul de persoane și pornografia infantilă pe rețelele sale sociale Facebook și Instagram, care au fost deja acuzate de numeroase ilegalități de către autorități potrivit AFP.

Meta - Facebook Foto: Lakshmiprasad S, Dreamstime.com

„În ultimul deceniu, aplicațiile Meta au ajutat, încurajat și facilitat infractorii responsabili de proxenetism, trafic de persoane și pornografie infantilă care au avut loc la scară largă pe platformele grupului cu sediul în California”, se acuză în plângerea depusă luni la un tribunal de drept comercial din Delaware.

„Dovezi substanțiale arată că consiliul de administrație a închis ochii, deși era conștient, ca și conducerea companiei, de acest fenomen în creștere”, continuă avocații fondurilor semnatare, care dețin acțiuni la Meta.

Aceștia susțin că traficanții folosesc platformele pentru a atrage, recruta și exploata victimele, care sunt minori și adulți utilizatori ai Facebook și Instagram, „ale căror vieți sunt devastate pentru totdeauna”.

Meta „interzice în mod clar exploatarea oamenilor și exploatarea sexuală a copiilor”, a declarat marți pentru AFP Andy Stone, un purtător de cuvânt al gigantului rețelelor de socializare.

„Afirmațiile din această plângere nu reflectă eforturile noastre de a combate acest tip de activitate. Obiectivul nostru este de a împiedica persoanele care caută să exploateze ființe umane să folosească platforma noastră și lucrăm îndeaproape cu organizații precum Polaris, National Center for Missing and Exploited Children și Stop the Traffik”, a adăugat el.

Însă, potrivit plângerii, consiliul de administrație al Meta „nu a reușit să explice cum încearcă să eradicheze problema”, iar singura „concluzie logică” este că „consiliul de administrație a decis în mod conștient să permită platformelor Meta să promoveze și să faciliteze” acest tip de trafic.

Compania lui Mark Zuckerberg se confruntă deja cu numeroase procese în alte domenii, inclusiv în ceea ce privește sănătatea mintală a copiilor și adolescenților.

Politicieni americani și asociații de protecție a copiilor acuză aplicații deosebit de populare în rândul tinerilor, precum Instagram (dar și Youtube și TikTok), că provoacă dependență, probleme de stimă de sine sau facilitează hărțuirea online.

Aceste acuzații au căpătat o nouă dimensiune atunci când, în toamna anului 2021, Frances Haugen, fost angajat al Facebook, a dezvăluit documente interne care arătau că responsabilii platformei erau conștienți de anumite riscuri pentru minori.

Denunțătoarea și ONG-urile consideră că Meta pune profiturile înaintea utilizatorilor. (Foto: Dreamstime)