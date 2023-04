COMPANII Joi, 20 Aprilie 2023, 10:42

Ionut Baias • HotNews.ro

Departamentul american al Comerțului (DoC) a anunțat miercuri că a impus o amendă istorică de 300 de milioane de dolari filialei din Singapore a companiei californiene Seagate, acuzată că a furnizat hard disk-uri gigantului chinez Huawei fără aprobarea prealabilă a guvernului american, potrivit AFP.

Huawei Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Sancțiunea se bazează pe o regulă emisă de Biroul pentru Industrie și Securitate (BIS) al DoC în august 2020, care impune o cerere de autorizare pentru companiile străine care vând echipamente către Huawei dacă acestea din urmă conțin tehnologii americane.

Cu toate acestea, Seagate, specializată în fabricarea de hard diskuri utilizate ca suport de memorie pentru smartphone-uri și calculatoare, a continuat să furnizeze grupului chinez, prin intermediul filialei sale din Singapore care a fabricat și livrat piesele, fără autorizație prealabilă, vânzând produse în valoare de aproximativ 1,1 miliarde de dolari în puțin peste un an, potrivit ministerului.

„Seagate a acționat în acest mod când singurii săi doi concurenți au încetat să mai furnizeze Huawei, devenind de fapt singura sa sursă de aprovizionare”, a precizat DoC într-un comunicat pentru a-și justifica decizia.

Mai mult, grupul californian a semnat un „acord de cooperare strategică pe trei ani, devenind un 'furnizor strategic al Huawei' și având prioritate față de alți furnizori”, a adăugat DoC.

„Aceste alegeri au consecințe: aceasta este cea mai mare sancțiune administrativă din istoria agenției noastre”, a declarat un oficial al DoC, John Sonderman, citat în comunicat.

„Orice companie care va exporta către o entitate restricționată trebuie să se asigure că procesul său industrial nu încorporează tehnologie americană în produsele sale. Dacă o fac, trebuie să ne spună”, a mai spus acesta.

Într-o declarație, directorul general al grupului, Dave Mosley, a declarat că „deși am crezut că respectăm reglementările atunci când am făcut aceste vânzări, am considerat că ajungerea la un acord cu BIS a fost cel mai bun lucru de făcut”.

Administrația fostului președinte american Donald Trump interzisese companiilor din țară să facă afaceri cu Huawei. Succesorul său, Joe Biden, a înăsprit sancțiunile, inclusiv interzicerea vânzării de noi produse ale mărcii în SUA.