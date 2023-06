COMPANII Vineri, 09 Iunie 2023, 12:03

Tribunalul București a deschis procedura de faliment în cazul Euroins, după ce Curtea de Apel București respinsese de două ori solicitarea Euroins de a suspenda aplicarea deciziei A.S.F..

Euroins Asigurare -Reasigurare Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit legislației în vigoare, A.S.F. anunță că polițele de asigurare emise de Euroins România mai sunt valabile 90 de zile începând de astăzi, respectiv până la data de 8.09.2023 (exceptând polițele de garanții, pentru care termenul de valabilitate este de 150 de zile și se împlinește la data de 7.11.2023).

După împlinirea termenelor de mai sus, polițele emise de Euroins România încetează de drept și, prin urmare, este necesară încheierea unor polițe noi.

Amintim că atât persoanele care au suferit daune acoperite de polițe de asigurare emise de Euroins România (atât daune provocate de terți asigurați RCA la societate, cât și daune acoperite de alte tipuri de asigurări), cât și clienții societății, care solicită returnarea parțială a primei de asigurare, se vor adresa Fondului de Garantare a Asiguraților (F.G.A.).

AICI puteți găsi pașiicare trebuie urmați pentru a solicita despăgubirea, iar AICI pașii care trebuie urmați pentru restituirea primei.

Pentru a asigura echitatea în relația cu toți petenții, F.G.A. înregistrează și analizează cererile în ordinea primirii acestora. Statusul cererilor de plată poate fi urmărit online pe site-ul F.G.A. AICI.

Reamintim faptul că Consiliul A.S.F. a hotărât, prin Decizia nr. 262/17.03.2023 să retragă autorizația de funcționare a Euroins România, constatând totodată starea de insolvență a societății, în condițiile existenței unui deficit de capital de solvabilitate (SCR) de 2,2 miliarde de lei și a unui deficit de capital minim (MCR) de 1,75 miliarde de lei.

CITR filiala București a fost numit de către Tribunalul București lichidator judiciar al Euroins

„În acest proiect complex vom contribui cu tot know how-ul echipei acumulat în ultimii ani în gestionarea unor falimente din piața asigurărilor cu impact major în economia noastră. Pentru primele luni ale acestui proiect ne propunem să asigurăm cât mai multă stabilitate și claritate tuturor celor implicați. Vom fi atenți în mod particular la gestionarea costurilor, pentru bunul mers al procedurii. În al doilea rând, fiindcă vorbim de al doilea faliment pe piața de asigurări din ultimii doi ani, suntem conștienți de impactul sistemic pe care această situație o are și vom folosi instrumentele digitale special create pentru a eficientiza tot procesul. Contăm pe buna colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Fondul de Garantare a Asiguraților și celelalte autorități implicate. Așa cum v-am obișnuit, vom asigura transparența întregului proces." spune Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

În cazul acestui faliment, rolul lichidatorului judiciar, conform mandatului legal, este acela de a gestiona lichidarea companiei și de se asigura că creditorii recuperează cât mai mult din creanțe.

Primul pas din procedura de faliment va fi stabilirea masei credale, identificarea, evaluarea activelor și vânzarea acestora și nu în ultimul rând, identificarea tuturor surselor suplimentare de venituri pentru a ajunge la etapa distribuirii sumelor către creditori. Judecătorul a stabilit un termen până la care toți creditorii care au înregistrat creanțe vor putea depune cereri de înscriere la masa credală.