Articol susținut de TAW Energy Joi, 24 August 2023, 20:52

Smile Media

0

​​În contextul speculațiilor și dezinformării din mediul online, compania Taw Energy dorește să facă lumină în privința concurenței neloiale și să prezinte în mod transparent evoluția sa pe piață.

​Povestea TAW Energy Foto: TAW Energy

Concurența neloială

Pentru o perspectivă legală, doamna avocat Roxana Catea, counsel în cadrul departamentului de Litigii al firmei Stratulat Albulescu și reprezentant legal al companiei TAW Energy, declară:

“La TAW, credem cu tărie și promovăm competiția deschisă, echitabilă și responsabilă, care stimulează inovația și dezvoltarea durabilă.

Cu toate acestea, constatăm, în mod regretabil că recent au apărut situații în care concurenții noștri aleg să adopte tactici vexatorii, precum publicarea de materiale defăimătoare, acuzații neîntemeiate și furnizarea de informații false pe platformele sociale la adresa noastră. Astfel de acțiuni încălcă principiile corectitudinii și eticii profesionale, precum și dispozițiile legale ce recunosc dreptul la reputație și demnitate al persoanei juridice.

Pentru a contracara astfel de practici negative, realizate în detrimentul spiritului de competiție sănătoasă, am adoptat o strategie activă, ce constă, pe de o parte, în promovarea transparenței cu privire la activitatea noastră față de clienți și față de colaboratori, prin furnizarea informațiilor corecte și verificabile despre produsele și serviciile noastre, într-un mod deschis.

Pe de altă parte, ne-am angrenat în acțiuni energice directe față de persoanele care încalcă dispozițiile legale. Aceste demersuri includ în primă fază sesizarea formală persoanelor care răspândesc astfel de informații false și denigratoare, urmate de sesizarea autorităților responsabile și de acțiuni în instanță, pentru încetarea practicilor nelegale, retragerea materialelor și repararea prejudiciului material și moral-reputațional.

Defăimarea, dezinformarea, deturnarea clientelei și discreditarea activității TAW în mediul online pot constitui concurență neloială, ale cărei consecințe sunt serioase, putând afecta nu doar imaginea noastră, ci chiar încrederea clienților în piață.

Sancționarea concurenței neloiale se realizează prin constatarea contravențiilor, dispunerea încetării practicilor nelegale și prin aplicarea unor amenzi de până la 500.000 lei, la care se adaugă posibilitatea legală a persoanei vătămate de a solicita repararea prejudiciului patrimonial și reputațional.”

În lumina speculațiilor din mediul online, dl. Adrian Șerban, director tehnicTAW Energy, declară: ”Apreciem feedbackul constructiv, dar este inacceptabil să fim denigrați de persoane care nu ne cunosc în contextul în care am ales să oferim prețuri echilibrate într-o piață volatilă. Pentru cei care au dubii, aș dori să explic motivele pentru care TAW Energy a devenit lider pe piață: tarife echitabile, angajament constant pentru îmbunătățirea serviciilor și utilizarea materialelor de calitate superioară. Suntem conștienți că profesionalismul și perseverența conduc la success, așa că vom continua să ne perfecționăm și să ne adaptăm pentru a răspunde cerințelor clienților. Vă mulțumim pentru încrederea acordată.”

Evoluția TAW Energy

În momentul certificării ANRE, planificarea strategică era deja în desfășurare. Astfel, încă din luna decembrie 2022 s-a demarat procesul de recrutare, echipa fiind inițial consolidată de 3 ingineri cu peste 30 de ani de experienta in domeniul energiei electrice, susținuți de 6 instalatori cu expertiză îndelungată. Recrutarea nu a avut drept scop simpla creștere numerică a echipei, ci căutarea unor profesioniști care să înțeleagă și să împărtășească viziunea TAW. A fost un demers bine gândit și structurat, cu accent pe expertiza tehnică. Dl. Adrian Șerban, actualul director tehnic la TAW Energy, și-a exprimat opinia după trecerea sa din rolul de partener extern la cel de angajat al companiei: ”Am descoperit la TAW Energy o echipă tânără și integră, cu o viziune autentică de a oferi prețuri echitabile, fără a le mări nejustificat, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori pe piața panourilor fotovoltaice.”

Pe măsură ce compania a evoluat, TAW Energy și-a diversificat departamentele, de la tehnic și financiar până la proiectare, marketing și juridic, integrând expertiză și inovație în fiecare domeniu în parte. În plus, există societăți care aleg frecvent să li se alăture în calitate de angajați. TAW Energy a crescut progresiv, având acum în componență peste 150 de specialiști care catalizează succesul companiei.

Taw Energy a consolidat un capital social impresionant de 500.000 lei, ilustrând astfel angajamentul și robustețea financiară a afacerii. În ultimele 8 luni, compania a raportat o cifră de afaceri care depășește 2 milioane de euro, confirmându-și astfel poziția dominantă pe piață. Compania dispune, de asemenea, de trei depozite și o flotă auto proprie, garantând o logistică optimă pentru toate proiectele sale.

Strategia TAW Energy nu a fost doar să ofere produse, ci să și educe piața. S-au concentrat pe a oferi informații corecte și relevante, asigurându-se că fiecare client în parte înțelege beneficiile și funcționalitatea panourilor fotovoltaice pe care le achiziționează.

Casa Verde 2023

TAW Energy a standardizat piața din România, stabilind tarife corecte și echilibrate pentru panourile fotovoltaice. Compania autohtonă prezintă o serie generoasă de beneficii gratuite în cadrul Programului Casa Verde 2023:

Proiectare personalizată: echipa de ingineri proiectanți va crea un proiect pentru proprietatea dvs, care să includă toate detaliile pentru instalarea sistemului solar.

Livrare și Montaj în toată țara

Mentenanță gratuită timp de 10 ani

Întocmire gratuită a dosarului de prosumator

Buletin P.R.A.M gratuit

Împământare gratuită

Garanție panouri 15 ani; garanție invertor 10 ani

Asigurarea “Toate Riscurile” timp de 6 ani, în parteneriat cu UNIQA Asigurări

Asigurarea obligatorie PAD timp de 6 ani

Tablou monofazat

Tablou Trifazat

Vicepreședintele AFM a încurajat beneficiarii Programului Casa Verde 2023 să aleagă oferte la un preț rezonabil, iar TAW Energy s-a aliniat perfect cu acest obiectiv.

"Prin acțiunile noastre, am schimbat paradigma programului Casa Verde, oferind oportunități reale pentru transformarea durabilă a locuințelor. Nu doar că am adoptat prețuri corecte, dar am și schimbat modul în care funcționează programul Casa Verde, punând în centrul atenției beneficiile și nevoile clienților noștri." a declarat Adrian Şerban, Director Tehnic la TAW Energy.

Este esențial să subliniem anumite tactici neloiale care pot dăuna atât clienților, cât și prestigiului industriei: răspândirea de informații false despre concurenți online, generarea de conturi false pentru a lăsa feedback negativ sau contactarea clienților pentru a investiga dacă au fost recompensați pentru a lăsa recenzii favorabile.

Unele companii recurg la astfel de tactici, însă TAW Energy promovează o concurență onestă, fără a recurge la strategii de denigrare sau manipulare a competitorilor.

Alexia Briotă, Specialist Marketing în cadrul TAW Energy, a declarat:

”TAW Energy s-a angajat constant să mențină o abordare corectă față de concurenți. Un exemplu elocvent este situația în care unul dintre dezvoltatorii web ai companiei s-a inspirat din site-ul unei firme renumite din România. Când firma respectivă ne-a semnalat acest lucru, TAW Energy a recunoscut prompt eroarea, și-a cerut scuze și a corectat problema în doar 30 de minute. Este convingerea noastră că relațiile dintre competitori ar trebui să se desfășoare într-un astfel de spirit constructiv.”

Concluzii

Prin aceste eforturi, TAW Energy speră să informeze atât clienții, cât și ceilalți jucători din industrie cu privire la importanța practicilor loiale și responsabilitatea față de clienți. Compania caută să creeze un climat de încredere și colaborare, în care toți pot beneficia de avantajele energiei verzi și de servicii de înaltă calitate.

Articol susținut de TAW Energy