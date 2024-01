COMPANII Miercuri, 10 Ianuarie 2024, 10:19

Pe fondul criticilor privind efectele negative ale reţelelor sale sociale asupra tinerilor, Meta a decis să ascundă de aceştia postările care abordează subiecte care le pot da idei periculoase, relatează Reuters și News.ro.

Mark Zuckerberg pe Facebook Foto: Rokas Tenys, Dreamstime.com

Meta anunţă că postările care au legătură cu anumite subiecte sensibile, precum autoflagelarea, violenţa grafică, tulburările de alimentaţie şi altele nu vor mai fi vizibile în newsfeed-urile adolescenţilor.

Postările care intră în categoriile de acest gen vor fi pur şi simplu ascunse tinerilor pentru a nu-i expune pe aceştia unor idei periculoase. Compania spune că, înainte de a lua măsura, s-a consultat cu experţi în dezvoltarea adolescenţilor pentru a decide ce tipuri de conţinut ar trebui blocat.

În plus, adolescenţii care folosesc deja Instagram sau Facebook vor fi trecuţi automat la cel mai restrictiv set de setări disponibile pentru cele două reţele.

Aceste setări vor bloca o serie de facilităţi. Printre altele, adolescenţii nu vor mai putea fi contactaţi decât de utilizatorii pe care-i urmăresc, iar comentariile deranjante vor fi ascunse automat.

Acestea sunt unele dintre cele mai stricte măsuri luate vreodată de Meta pentru protecţia adolescenţilor şi vin pe fondul mai multor procese care acuză compania că a urmărit în mod special să atragă copii sub 13 ani spre platformele sale şi că nu a fost transparentă cu privire la modul în care gestionează conturile acestora.

Instagram anunțase încă din 2021 o serie de măsuri care vizează protejarea adolescenților ce folosesc rețeaua de socializare axată pe distribuirea de imagini.

Însă în octombrie anul trecut Meta, care deține Facebook, Instagram, WhatsApp și noua platformă Threads, a fost dată în judecată de 40 de state americane care o acuză că face tot ce îi stă în putință pentru a-i atrage pe tineri pe Instagram și Facebook și pentru a-i face dependenți de aceste rețele sociale.

În plângerea depusă, strategiile Meta au fost comparate cu cele folosite în trecut de industria tutunului și - mai recent - de producătorii de țigări electronice.

În plângerea depusă la U.S. District Court for the Northern District of California se spune că Meta a indus publicul în eroare, încercând să atragă tinerii către aceste platforme care au ajuns să le afecteze sănătatea mintală. Grupul este acuzat că ar fi exploatat slăbiciunile tinerilor, care sunt consumatori foarte vulnerabili, neglijând efectele pe care aceste rețele le-ar putea avea asupra sănătății mintale a adolescenților.

Meta este acuzată că nu a ținut cont de potențialele pericole, punând profitul pe primul loc. Acțiunea este fără precedent prin numărul de state americane ce s-au reunit și sincronizat.

În plângerea depusă se spune că Meta a „proiectat caracteristici manipulative din punct de vedere psihologic, pentru a induce utilizarea compulsivă și extinsă de către utilizatorii tineri a platformelor precum Instagram”.

Se mai spune și că algoritmii companiei au fost proiectați pentru a împinge copiii și adolescenții să facă „scroll” cât mai mult, să vadă clipuri scurte unul după altul și să fie atrași să consulte cât mai des telefonul, cu ajutorul numeroaselor alerte și notificări din aplicații.

„Suntem dezamăgiți că, în loc să lucrăm productiv cu companiile din industrie, pentru a crea standarde clare, adecvate vârstei, la numeroasele aplicații pe care le folosesc adolescenții, procurorii generali au ales această cale”, a răspuns grupul Meta condus de Mark Zuckerberg la momentul respectiv.

FOTO Articol: Rokas Tenys, Dreamstime.com.