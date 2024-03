Articol susținut de Banca Transilvania Miercuri, 20 Martie 2024, 15:32

Smile Media

0

BT Pay, aplicația de payment a Băncii Transilvania, este deja utilizată de milioane de utilizatori care au înțeles cât de ușor este să ai totul la îndemână. Iar acum te poate ajuta cu deschiderea unui cont exclusiv online. În doar câteva minute.

BT Pay Foto: Banca Transilvania

10.000 de clienți Banca Transilvania au optat deja pentru varianta 100% online și au deschis contul direct din aplicație, în câteva minute, fără să fie necesare alte drumuri la banca sau videocall-uri. 1 din 4 conturi BT sunt deschise online, prin intermediul BT Pay. Pentru că este foarte simplu: după ce treci prin toți pașii, poți folosi aplicația pe loc pentru că ai deja cardul digital.

BT Pay nu e doar o aplicație de banking, este acolo, lângă tine, în orice moment, orice ai vrea să faci:

Schimb valutar direct din app atunci când ești în vacanță

Shopping online. Poți câștiga și premii, trebuie doar să încerci

Plăți online sigure

Plata la casă prin telefon: deblochezi telefonul și îl apropii de POS, fără să deschizi app-ul. Fără PIN și fără comision

Accesarea unui card de cumpărături STAR, pe loc. Cardul îl poți accesa de oriunde te afli, în câteva minute, exclusiv din app. Și îl poți folosi imediat.

Plata facturilor. Poți vedea istoricul plăților, facturile scadente și poți face plata automat din cardul tău BT. Poți chiar și scana factura de utilități.

Majorarea liniei de credit. Poți duce limita de creditare până la 25.000 lei pentru cardurile Star Forte și BT Flying Blue Classic și 50.000 lei pentru cardurile Star Gold și BT Flying Blue Premium, în funcție de condițiile de eligibilitate.Totul din BT Pay, fără să fie nevoie să mergi la bancă.

Transferarea sau primirea de bani. Poți trimite sau poți primi bani de la prietenii tăi care au BT Pay în câteva minute. Tot ce trebuie să faci este să selectezi persoana sau persoanele din agenda telefonului și să completezi suma pe care o trimiți sau o soliciți. E la fel de simplu să transferi bani și prin IBAN

Obținerea unui overdraft. Poți obține o suma de bani de rezervă de până la 25.000 de lei direct din BT Pay. 100% online.

Round Up? Bineînțeles. Alege un multiplu de rotunjire 1 leu, 5 lei sau 10 lei. Pentru fiecare plata pe care o faci cu cardul tău de debit, vei economisi fără să îți dai seama suma rămasă până la multiplul ales. Banii se duc direct în contul tău de economii Round Up care are și dobândă.

Încheierea unei asigurări RCA. Da, așa cum te așteptai. Direct din aplicație, în câțiva pași simpli.

Asigurarea de călătorie: tot din app.

Cash doar cu telefonul. Ai cash oricând vrei: generezi un cod pe telefon, iar codul îl folosești la orice ATB BT.

Mai multe detalii despre beneficiile BT Pay poți afla de aici.

Articol susținut de Banca Transilvania