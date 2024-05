COMPANII Sâmbătă, 11 Mai 2024, 20:29

La Hollywood se discută în ultimul timp despre o „Mare Contracție” în ceea ce privește producția de filme și seriale din cauza constrângerilor financiare, însă problemele cu banii ale marilor companii din domeniul divertismentului nu se reflectă prea mult în veniturile încasate de șefii lor.

Ted Sarandos, unul dintre cei doi directori executivi ai Netflix Foto: Image Press Agency / dpa USA / Profimedia Images

Agenția Reuters concluziona într-un amplu material publicat mai devreme în cursul acestui an după interviuri cu 17 directori ai studiourilor de film, agenți care reprezintă actorii și bancheri care finanțează producțiile cinematografice că „era de vârf a televiziunii s-a încheiat”.

„Insiderii” de la Hollywood spun că printre realitățile economice la care cinematografia americană trebuie să se adapteze acum se numără o mai mare atenție acordată bugetelor și presiuni suplimentare asupra marjelor de profit la care se pot aștepta cinematografele.

„Marea Contracție este acum asupra noastră”, declara pentru Reuters un director veteran din televiziune, care a cerut să fie citat sub condiția anonimității. „Cred că va exista o retragere semnificativă în ceea ce privește cantitatea conținutului și perioada de timp petrecută asupra sa”, a mai spus acesta.

În condițiile în care încasările obținute de filme în cinematografe au mers în jos și ele, analiștii estimează că vom asista în perioada următoare și la o scădere simțitoare a numărului de lungmetraje create pentru marele ecran.

Iar clienții platformelor de streaming, inclusiv cei din România, au simțit pe propria piele reașezarea prin care trece Hollywood-ul. Toate platformele de streaming majore disponibile și în țara noastră au anunțat în ultimul an fie majorări de prețuri, fie introducerea unor abonamente cu reclame, fie eliminarea „password sharing”, fie o combinație între cele trei.

Revista Variety arată însă acum, după ce marile companii de divertisment și-au publicat ultimele date financiare pe 2023, că „Marea Contracție” de la Hollywood nu s-a resimțit prea mult și la nivelul directorilor executivi ai acestora. Sumele contabilizate de Variety pe baza documentelor publice includ salariile de bază ale directorilor, opțiunile de acțiuni, bonusurile de performanță și alte tipuri de recompense financiare.

CEO-ul Disney a câștigat 31,6 milioane de dolari în 2023, cu 110,7% mai mult decât în anul anterior

Gigantul american al divertismentului a celebrat anul trecut 100 de ani de la fondarea sa de către Walt Disney, însă fără prea multe motive de sărbătoare. O bună parte din filmele sale cu buget mare au avut încasări sub așteptări, franciza sa Marvel a intrat într-o criză prelungită iar studioul său cinematografic a pierdut pentru prima oară după 2015 titlul de studio de film cu cele mai mari încasări anuale la box office-ul mondial.

Însă CEO-ul său, legendarul Bob Iger, a obținut o creștere simțitoare a salariului față de anul precedent, când a revenit în fruntea companiei pentru a încerca să o redreseze în contextul mai multor probleme care l-au făcut pe succesorul său desemnat, Bob Chapek, să demisioneze.

Printre altele, Iger a decis să soluționeze pe cale amiabilă bătălia juridică purtată de Disney cu statul Florida, a lăsat de înțeles că „era woke” a Disney s-a încheiat și a admis că numărul producțiilor cu supereroi a crescut prea mult. Datele financiare publicate luna aceasta au arătat de asemenea că serviciul de streaming Disney+ a înregistrat profit pentru prima oară de la lansarea sa în 2019.

Însă prețul acțiunilor Disney s-a prăbușit cu 10% imediat după publicarea cifrelor, investitorii fiind mai degrabă îngrijorați de faptul că veniturile obținute din reclamele la TV au scăzut cu 8%, în timp ce profitul operațional s-a diminuat cu 22% comparativ cu un an în urmă.

Iger e o legendă la Disney după ce a condus compania ca președinte și apoi CEO între 2000 și 2020 (FOTO: Drew Angerer / Getty Images / Profimedia)

Șeful Warner Bros. Discovery a devenit mai bogat cu 49,7 milioane de dolari anul trecut, pachetul său salarial crescând cu 26,5% față de 2022

Multinaționala mass-media formată în aprilie 2022 prin fuziunea WarnerMedia cu Discovery, doi dintre cei mai mari jucători de pe piața americană, s-a remarcat imediat după crearea sa printr-un amplu program de tăiere a costurilor care a inclus anularea unor filme deja terminate pentru a evita cheltuielile suplimentare cu promovarea lor, care adesea se ridică la nivelului bugetului de producție, dar și ștergerea a numeroase filme și seriale de pe platforma sa de streaming HBO Max.

Artizanul programului de reducere a cheltuielilor a fost CEO-ul David Zaslav, care în unele cazuri i-a uimit inclusiv pe analiștii din industrie prin deciziile radicale pe care le-a luat. Una mai puțin controversată a fost de a crea o nouă platformă de streaming, Max, care să aducă în același loc conținutul de pe cele două platforme separate ale WarnerMedia și Discovery - HBO Max și Discovery Plus.

Max a fost lansat oficial în SUA în aprilie anul trecut și urmează să înlocuiască HBO Max și în România și pe alte piețe chiar luna aceasta cu o opțiune de abonament mai ieftin, cu reclame. Zaslav a fost răsplătit anul trecut pentru stilul său fără menajamente cu o primă de 22 milioane de dolari, ceea ce i-a dus pachetul salarial total la aproape 50 de milioane.

Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery a coborât chiar pragurile de acordare a bonusurilor pentru directorii săi, afirmând că 2023 a fost „un an extraordinar de dificil” în contextul grevei duble care a paralizat producția de filme și seriale la Hollywood, pe lângă alte probleme.

Zaslav nu e tocmai cel mai simpatizat șef din lumea divertismentului (FOTO: Andrew H Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Directorii executivi ai Netflix au plecat acasă cu aproape 100 de milioane de dolari

Netflix are o structură de conducere atipică pentru o companie americană, în sensul că are doi directori executivi cu puteri egale, dar atribuții diferite. Ted Sarandos, care este responsabil de producțiile companiei de streaming, a încasat anul trecut 49,8 milioane de dolari, cu 0,9% mai puțin decât în 2022. Ca o paranteză, Sarandos lucrează la Netflix de când compania era una de închiriat casete video.

Celălalt „co-CEO”, după cum sunt descriși șefii Netflix în presa americană, Greg Peters, a beneficiat de un pachet de compensații de 40,1 milioane de dolari, mai mare cu 42,6% comparativ cu anul precedent. Peters este responsabil pentru parteneriatele globale ale Netflix și în general tot ce ține de partea de marketing, distribuire și alte activități conexe.

Pentru amândoi provocarea uriașă de anul trecut a fost să gestioneze eliminarea la nivel global a posibilității clienților de a-și partaja parola cu persoane din afara locuinței, așa-zisa practică a „password sharing”. Ea fusese testată pe un număr limitat de piețe înainte să fie implementată pentru clienții din întreaga lume însă nici analiștii nu erau convinși că ea va fi un succes pentru Netflix în condițiile în care compania de streaming i-a încurajat timp de ani de zile pe abonații săi să își împartă parola cu alții.

„Sharing is caring” (Să împarți înseamnă să îți pese), a fost motto-ul de la începuturile Netflix ca platformă de streaming. În cele din urmă 2023 a fost un an grozav pentru Netflix, platforma sa de streaming câștigând aproape 30 de milioane de abonați noi după eliminarea „password sharing” și venituri operaționale de 6,9 miliarde de dolari.

Ted Sarantos (stanga) si Greg Peters (dreapta), alaturi de Scott Stuber, presedintele Netflix Film (FOTO: Emma McIntyre / Getty images / Profimedia)

CEO-ul Paramount Global a câștigat 31,3 milioane de dolari pentru doar 4 luni de muncă

Pachetul salarial al lui Bob Bakish, care a ocupat atât funcția de președinte, cât și CEO, al Paramount Global a scăzut cu 2,5% față de anul precedent, o diminuare contrabalansată de faptul că el a fost înlăturat din fruntea companiei în data de 29 aprilie 2023. El a fost concediat după ce ar fi pierdut încrederea lui Shari Redstone, acționarul majoritar al companiei, care vrea să vândă afacerea sau să găsească un partener cu care să fuzioneze.

Per total, 2023 a fost un an slab pentru Paramount: prețul acțiunilor sale a scăzut cu 10%, veniturile sale din televiziune s-au diminuat și ele iar divizia sa de streaming, care include platforma sa fanion Paramount+, a pierdut bani. O analiză a televiziunii financiare CNBC arăta în luna februarie a acestui an că Paramount Global a ajuns la o capitalizare de piață de 10 miliarde de dolari, în timp ce datoriile sale au crescut la 13 miliarde.

Cu toate acestea, pachetul de compensații al lui Bakish a inclus o primă de 12,4 milioane de dolari, consiliul de administrație citând leadership-ul său „într-o perioadă de provocări și oportunități uriașe”. Deși a fost concediat, Bakish a fost de acord să rămână la companie în funcția de consilier până în data de 31 octombrie a acestui an, deși un patronat nou ar putea avea alte idei.

La noi producțiile Paramount sunt difuzate de SkyShowtime, platforma de streaming lansată în România și pe alte piețe europene în februarie 2023, dar aceasta are o conducere diferită. Tot SkyShowtime difuzează în Europa și producții din portofoliul Comcast. Brian Roberts, CEO-ul Comcast, a încasat din partea companiei 35,5 milioane de dolari anul trecut, în creștere cu 11% față de 2022.

Bakish a fost numit în fruntea Paramount Global în 2019 (FOTO: Evan Agostini / Associated Press / Profimedia Images)

Succesorul lui Jeff Bezos la Amazon pare aproape sărac prin comparație

Probabil nu sunt mulți cei care s-ar gândi la Amazon ca o companie din zona divertismentului. Motivul pentru care Variety îl include în analiza sa pe Andy Jassy, cel care a preluat frâiele de la Jeff Bezos în iulie 2021, ține de faptul că Amazon MGM Studios, divizia cinematografică a companiei, a cheltuit în ultimii ani sume uriașe de bani pentru a produce seriale originale ca Lord of The Rings: The Rings of Power, The Citadel sau Fallout pentru platforma sa de streaming, Prime Video.

Unii analiști din industrie consideră că Amazon și Apple, celălalt gigant tech american care a intrat pe piața cinematografică, sunt responsabili în parte de marea reașezare a platformei de streaming din ultimul an, bugetele pe care acestea le pun la dispoziție pentru producția de filme și seriale obligând concurenții să își crească veniturile pentru a putea ține pasul.

În ceea ce-l privește pe Jassy, acesta a primit anul trecut un pachet de compensații în valoare de doar 1,36 milioane de dolari, în ușoară creștere (+4,5%) față de anul precedent. Însă discrepanța majoră dintre câștigul lui Jassy și cele obținute de ceilalți directori ține de faptul că majoritatea compensațiilor primite de acesta de la Amazon sunt sub forma unor opțiuni de acțiuni care ajung la termen pe parcursul mai multor ani.

Odată ce se ține cont de acest lucru, venitul său real pentru anul fiscal precedent, care în Statele Unite diferă de anul calendaristic, ar fi mai aproape de 30 de milioane de dolari.

Jassy la premiera The Rings of Power, despre care se crede că este cel mai scump serial produs vreodată (FOTO: Kevin Winter / Getty Images)

