Pungile din plastic subtire, cu maner - interzise in Romania

Proiectul de lege care modifica si completeaza Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje a fost adoptat in unanimitate (101 voturi "pentru") de Senat, in calitate de prima Camera sesizata.Actul normativ transpune prevederile Directivei 2015/720/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE in ceea ce priveste reducerea consumului de pungi de transport din plastic subtire.De asemenea, proiectul de act normativ prevede ca, incepand cu 27 mai 2018, Ministerul Mediului raporteaza cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subtire, atunci cand furnizeaza catre Comisia Europeana date privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.Potrivit proiectului de lege, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin unitatile subordonate, precum si autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale promoveaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind: sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care le sunt disponibile; contributia lor la refolosirea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piata; elementele corespunzatoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje; impactul daunator asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic subtire.Actul normativ va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, cu rol decizional in acest caz.