[P] Afla cum poti sa-ti imbunatatesti aerul din locuinta

Aerul pe care il respiram este esential pentru dezvoltarea si sanatatea noastra. In mod ideal, el ar trebui sa fie curat, fara alergeni si sa pastreze un nivel optim de umiditate, aflat intre 40-60% in aerul respirat. Din pacate, caracteristicile aerului din mediul inconjurator tin prea putin de noi, la nivel individual.In aceste conditii, cel mai bun lucru pe care il putem face este sa incercam, pe cat posibil, sa imbunatatim aerul din caminul nostru, pentru o stare de bine.Concentrandu-si eforturile in a raspunde acestei preocupari, Ceresit ofera pietei din Romania un produs special - AERO 360°, dispozitivul care dezumidifica eficient aerul din incaperi, elimina mirosurile neplacute, prevenind totodata aparitia mucegaiului si alergenilor.Mai mult decat eficienta ridicata, inovatiile pe care Ceresit AERO 360° le aduce sunt dimensiunile sale reduse, ergonomice si faptul ca functioneaza fara alimentare cu energie electrica.Principiul de functionare al aparatului e simplu: o tableta cu cristale active transforma umiditatea in solutie salina, care este colectata in rezervorul dispozitivului. Designul aerodinamic al capacului directioneaza aerul sa circule pe intreaga suprafata a tabletei.Astfel, umiditatea este absorbita pana la ultimul strop si aerul din incapere devine sigur si sanatos.Prin AERO 360°, Ceresit promoveaza un stil de viata sanatos, care alaturi de miscare reprezinta valori esentiale pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor.De aceea,un eveniment care incorporeaza esenta valorilor Ceresit.Mai multe detalii despre Ceresit AERO 360° pe www.stopumiditatii.ro