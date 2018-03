Studiu: Pacientii reclama blocaje legate de accesul la consultul medicului de familie

94.6% din pacienti considera vital modul in care medicul comunica cu pacientul, conform unui studiu efectuat de "Colegiul Pacientilor" si "Asociatia din grija pentru Client" in programul "Empatie sau indiferenta?". Comunicarea reprezinta liantul unei relatii de lunga durata intre medic si pacient si duce la increderea reciproca, o anamneza corecta si cresterea compliantei la tratament. Cu toate acestea exista numeroase lacune - 45% din pacienti nu se declara pe deplin multumiti de informatiile si explicatiile oferite despre starea sa de sanatate, iar 39% de comunicarea empatica a medicului de familie. Pacientii declara ca exista medici care stiu "sa asculte si sa explice pe intelesul tau", dar exista si "medici care s-au dezumanizat", "tipa la pacieti", iar cei mai multi au devenit "un fel de functionar care iti faciliteaza un bilet de trimitere.""Este esential ca medicul sa poata comunica deschis cu pacientul, sa empatizeze cu acesta si sa inteleaga atat simptomele fizice cat si aspectul emotional al problemelor sale de sanatate - perceptia pacientului asupra bolii. In domeniul medical, pacientii nu poseda in general abilitatea sau cunostintele necesare evaluarii competentelor medicale, dar stiu cum se simt, cum au fost tratati si daca asteptarile le-au fost indeplinite." mentiona Cosmina Voichita Mesesan, presedinte "Asociatia din grija pentru Client".Studiul arata totodata ca doar 29% din medicii de famile au contactat pacientii pentru a-i invita in cabinet si mai putin de jumatate au recomandat in ultimul an analizele uzuale in scop de preventie. Constientizarea si responsabilizarea pacientului pentru un stil de viata sanatos, cresterea calitatii actului medical, transparentizarea relatiei cu pacientul ar conduce la o mai buna valorizare a muncii medicului de familie."Preventia ar trebui sa fie activitatea cea mai importanta a medicilor de familie, insa cei mai multi romani isi viziteaza medicul de familie doar daca au o afectiune, pentru a obtine o reteta sau o trimitere. Prin metode de imunizare, screening, testari diverse, pot fi prevenite un numar mare de afectiuni. Acest lucru ar conduce la eficientizarea costurilor din sistemul de sanatate, datorita reducerii consumului de medicamente si a reducerii costurilor de ingrijire a bolnavilor, fapt ce ar facilita redirectionarea de resurse spre altele prioritare din domeniu", declara Cristian Sas, presedinte "Colegiul Pacientilor".De asemenea, pacientii reclama blocaje legate de accesul la consultul medicului de familie, datorat numarului limitat de consultatii pe zi, volumului mare de munca birocratica, problemelor intampinate de implementarea cardurilor de sanatate, timpului crescut de asteptare pentru consiliere si tratare a problemelor minore, timpul insuficient alocat consultatiei propriu-zise. Prin urmare si in sistemul medical timpul este una din principalele cauze de nemultumire. Doar 43% din pacientii intervievati se declara foarte multumiti de punctualitatea medicului, iar putin peste jumatate, de programare - timpul pana la consultatie. "Intodeauna intarzie o ora sau doua, atunci cand lucreaza la cabinet. Aproape intodeauna este agitata, recalcitranta si nu are rabdare cu pacientul.", relata unul dintre pacienti.In ciuda nemultumirilor, 2 din 3 pacienti aleg sa ramana fideli sau "captivi" medicului de familie. "Motivul pentru care suntem inca, pacientii dansei tine de birocratie si de faptul ca nu pot schimba medicul de familie al copiilor mai devreme de 6 luni de la inscriere!". mentiona alt pacient.Foarte prezenta cand vine vorba despre relatiile dintre medicii din spitale si pacienti, "spaga" sau "mica atentie" nu face parte dintre problemele pe care le amintesc romanii cand vine vorba despre relatia cu medicul de familie. Solicitarea de bani s-a intalnit doar izolat si a fost pusa in contextual co-platii sau al salariilor mici "Nu este vina pacientilor ca primesc bani putini de la CAS. Nu este corect sa arunce presiunea asta pe noi. Sa nu-mi mai ceara 30 de lei pentru o adeverinta "apt pentru scoala" pentru copil la fiecare inceput de an scolar. Sa arate mai mult interes pentru pacientul asigurat care plateste taxe foarte mari la sanatate si nu beneficiaza de niciun serviciu sau apeleaza la ei foarte rar.", isi arata nemultumirea unul dintre cei intervievati.Seriozitatea si punctualitatea, sinceritatea, empatia, profesionalismul si increderea, faptul ca poate comunica pe e-mail sau ca poate fi sunat oricand, ca are rabdare si este interesat de noutatile medicale au fost plusurile pe care pacientii le-au amintit cand a venit vorba despre medicul de familie care ii ingrijeste. Un plus a fost si pentru medicii care folosesc limbaj comun pe care il pot intelege toti pacientii, pentru cei care se concentreaza pe preventie sau cei care aleg tratamente homeopate.Studiul privind relatia dintre medicii de familie si pacienti a fost realizat de " Colegiul Pacientilor" si " Asociatia din grija pentru Client " in luna februarie 2018 pe un esantion de 810 pacienti arondati la medicii de familie din Bucuresti si mediul urban.