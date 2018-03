[P] Mariage Fest, 23-25 martie - ultimul targ de nunti al sezonului 2018

Editia a 26-a Mariage Fest, Bucuresti, Palatul Parlamentului

www.mariagefest.ro

Spune parola HOTNEWS.RO la intrare si vei avea acces gratuit cu conditia sa fii insotit de catre un platitor de bilet.

costume pentru miri

pantofi pentru Ea si pentru El

verighete

servicii foto - video

accesorii foto video (ex. Cabine foto, oglinzi foto, magnet, etc.)

invitatii

si servicii inedite, adaptate noii generatii de miri ;)

Si chiar daca ti-ai gasit toate serviciile pentru nunta ta, sa stii caDoar aici vei reusi sa dai culoarea finala evenimentului tau si sa alegi serviciile ce vor condimenta nunta ta.la rochiile de mireasa si nu numai!Desigur, poti sa iti cumperi la cele mai bune preturi si:

In plus, doar vineri, 23 Martie, intre orele 12.00 -15.00 va avea loc si o sesiune fulger de Black Friday, cu rochii de la 26 de lei.

Precizare importanta

Datorita numarului foarte mare de mirese asteptate la aceasta sesiune de shopping tip(mii de mirese au fost pana acum), precum si datorita timpului limitat alocat, (12.00 - 15.00) va recomandam sa veniti incepand cu orele 10.00 la Palatului Parlamentului. Va veti afla astfel printre primele mirese, care vor putea avea acces incepand cu orele 12.00 in zona BLACK FRIDAY.Ah, si nu uita ca ai primit in februarie o invitatie GRATUITA, asa ca ai toate motivele sa ne vizitezi la ultimul targ de nunti al sezonulu!Hai, vino la Mariage Fest in perioada 23-25 martie si vei pleca cu tot ce iti trebuie pentru nunta ta!