[P] 31 de motive pentru a alege grătarele de grădină PIATRAONLINE

Gratarul – un obiect si un obicei intiparit in constiinta romaneasca, te va ajuta sa redescoperi placerea de a gati in aer liber la tine acasa. Ca in orice alt proiect personal, alegerea unui gratar este un pas important atunci cand vrei cele mai bune produse pentru tine si gradina ta. Fiind un mediu atat de natural si atat de aproape de natura, am creat o colectie de gratare si accesorii din cele mai bune materiale de pe piata pe care le-am placat cu piatra naturala poligonala. In afara de functionalitatea sa, gratarul din piatra naturala se va incadra perfect din punct de vedere estetic in tabloul natural al gradinii tale. Cu siguranta, gratarele din colectia noastra sunt piatra de temelie pentru o gradina naturala, echilibrata si vor aduce o parte din linistea si frumusetea naturii la tine acasa. Totusi, de ce noi?Gratarul placat cu piatra naturala este, cu siguranta, cel mai potrivit pentru gradina ta, singurul dezavantaj ar fi ca acesta nu este portabil. PIATRAONLINE exporta de peste 10 ani si in peste 21 de tari, gratare de gradina cu mobilierul aferent.Descopera avantajele gratarelor de gradina de la PIATRAONLINE.ro 1. conceptia de proiectare unitara si practica: gratarul PIATRAONLINE este executat cu respectarea totala a cerintelor consumatorilor, imbinand esteticul cu practicul intr-un mod optim2. structura compacta a gratarului: produsul este realizat din placi masive de beton si nu din bucati mici, astfel rezista ani la randul fara nicio problema3. calitate ridicata: gratarul este executat din beton armat placat cu placi de piatra poligonala, decorativa sau caramida refractara, toate de cea mai buna calitate4. durabilitatea: betonul armat este un produs dur si rigid, folosit in costructii pentru fabricatia elementelor de rezistenta (grinzi, stalpi, diafragme etc)5. rezistenta la foc: betonul armat rezista bine la foc, este incombustibil si neinflamabil6. rezistenta la cicluri climatice inghet-dezghet: gratarele nu sunt afectate de ciclurile iarna-vara intrucat betonul este rezistent la variatiile de temperatura7. rezistenta la conditiile de mediu: prin functionarea in aer liber gratarul este supus tuturor intemperiilor: ploaie, zapada, vant, raze UV, soare puternic sau conditii extreme insa materialul din care este executat se comporta foarte bine si nu este afectat de aceste intemperii. Pentru a prelungi durata de viata a gratarului se trateaza betonul cu solutii de impermeabilizare care il protejeaza8. durata de viata: teoretic betonul armat rezista si zeci de ani daca este ingrijit corespunzator. Practic datorita conditiilor de mediu si de lucru aceasta durata de viata este mai mica, insa tot depaseste cu mult durata de viata a cuptoarelor din caramida sau tabla.9. calitatea placarilor exterioare: acestea sunt executate cu placi din material de buna calitate, practice si estetice10. diversitatea dimensionala: exista 3 tipuri de marimi disponibile : mic (100 x 60 x 210 cm), mediu (120 x 70 x 210 cm) si mare (153 x 70 x 217 cm)11. diversitatea placajelor: se executa gratare placate cu piatra poligonala, piatra decorativa si caramida refractara12. diversitatea materialelor pentru placari: acestea sunt executate din mai multe modele de ardezie si piatra compozita13. estetica placarilor: gratarele sunt placate cu materiale care imprima constructiei un stil rustic, modern sau arhaic14. marimea spatiilor de stocare: acestea sunt generoase, la modelul mare spatiul de stocare este de aproximativ 0.5 mc, ceea ce inseamna o cantitate de lemne uscate de 250 – 300 kg15. completul de livrare: intregul gratar contine 11 piese si vine pe un singur palet impreuna cu instructiunile de asamblare16. grila metalica inclusa: aceasta apartine completului de livrare ca bonus, cu titlu gratuit17. montajul usor: montajul se poate executa de catre doua persoane rapid si cu usurinta, folosindu-se doar cele 11 piese si adezivul termorezistent necesar imbinarii acestora18. personalizarea produsului: gratarele se executa la comanda, clientul isi poate alege varianta dimensionala si stilul dupa preferinta19. pretul: gratarele PIATRAONLINE sunt ieftine, de multe ori preturile acestora sunt mai mici decat ale celor din tabla20. livrare la nivel national si international: orice tip de gratar se poate livra oriunde, nu exista restrictii de clima sau conditii de functionare restrictive21. livrare rapida: orice produs comandat se poate livra intr-un interval de 1-2 zile lucratoare daca este in stoc sau de doar 2 saptamani daca lipseste din stoc22. montajul: PIATRAONLINE asigura montajul cu personal propriu, priceput si experimentat, contra cost23. conditiile de plata: clientul achita doar 40% din valoarea produsului in avans, la plasarea comenzii, restul fiind achitat la ridicarea acesteia24. transportul pana la destinatie: PIATRAONLINE asigura cu mijloace proprii, contra cost, transportul produsului oriunde in Europa25. controlul asupra productiei: PIATRAONLINE controleaza productia de gratare, pe cale de consecinta asigura conditii de calitate optime ale produselor26. livrarea la pachet: PIATRAONLINE livreaza intregul pachet de produse si servicii aferente. Clientului i se recomanda si ofera cele mai bune solutii practice pentru montajul si intretinerea gratarului, precum adezivul termorezistent Weber si solutiile de tratare a pietrei LTP27. gama extinsa de produse adiacente: PIATRAONLINE livreaza in aceeasi familie cuptoare de gradina , mese de lucru cu si fara chiuveta si baterie precum si mobilier28. garantiile: PIATRAONLINE garanteaza calitatea produselor si serviciilor sale conform standardelor UE in vigoare29. clientul controleaza intregul proces: de la emiterea comenzii si pana la finalizarea proiectului clientul este informat si are controlul total asupra produsului si a operatiilor la care acesta este supus, pana la punerea in functiune30. responsabilitatea produsului si serviciilor: PIATRAONLINE este singura responsabila in fata clientului, in acest mod se exclude implicarea altor companii, intregul flux de la comanda la punerea in functiune a produsului fiind gestionat direct si nemijlocit de PIATRAONLINE, fara dispersia responsabilitatii catre terti31. exclusivitatea livrarii: gratarele sunt produse si livrate in piata romaneasca exclusiv prin PIATRAONLINE, aceasta particularitate confera unicitate si stil amenajarii din gradina dumneavoastraDespre piatra si frumusetea ei putem vorbi la infinit insa pentru a ilustra aceasta pasiune a noastra pentru piatra naturala in orice am amenajat pentru tine un pavilion cu spatii – concept in care piatra capata diverse forme si functii.Am pastrat un loc si pentru gratarele din piatra naturala ca sa vezi cu ochii tai ce schimbari poate aduce un asemenea obiect in gradina ta. Te asteptam in showroom-ul nostru din Aleea Teisani Nr. 137A, Bucuresti pentru a descoperi intreaga colectie de gratare sau pe www.piatraonline.ro , unde am adunat cele mai frumoase proiecte care sa te inspire!