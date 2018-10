Parlamentul European a votat pentru interzicerea în UE a articolelor din plastic de unică folosință

Consumul altor câteva articole, pentru care încă nu există nicio alternativă, va trebui redusă de statele membre cu cel puțin 25% până în 2025. Acestea includ cutii de burger de unică folosință, cutii de sandwich sau recipiente pentru fructe, legume, deserturi sau înghețate. Statele membre vor elabora planuri naționale pentru a încuraja utilizarea produselor adecvate pentru utilizare multiplă, precum și pentru reutilizarea și reciclarea acestora.Alte articole din plastic, cum ar fi sticlele de băutură, vor fi colectate separat și reciclate în proporție de 90% până în 2025.Deputații europeni s-au pus de acord, ca măsurile de reducere să includă și deșeurile produselor de tabac, în special a filtrelor de țigară, care conțin plastic. Ele ar urma să fie reduse cu 50% până în 2025 și cu 80% până în 2030.Un muc de țigară poate polua între 500 și 1000 de litri de apă, în timp ce aruncat pe șosea are nevoie de până la 12 ani ca să se dezintegreze.De asemenea, statele membre ar trebui să garanteze colectarea anuală a cel putin 50% dintre undițele de pescuit din plastic, pierdute sau abandonate, cu un obiectiv de reciclare de cel puțin 15% până în 2025. Undița de pescuit reprezintă 27% dintre deșeurile găsite pe plajele Europei, se spune într-un comunicat al PE.Statele membre vor fi nevoite să se asigure că producătorii de tutun vor acoperi costurile de colectare a deșeurilor pentru acele produse, inclusiv transport, tratament și colectarea resturilor. Aceleași obligații revin și producătorilor de undițe de pescuit din plastic, care vor fi nevoite să contribuie la atingerea obiectivelor de reciclare.Raportul, întocmit de Frédérique Ries (ALDE, BE), a fost adoptat cu 571 voturi pentru , 53 voturi împotriva și 34 abțineri. Parlamentul va demara negocierile cu Consiliul, de îndată ce miniștrii UE își vor fi exprimat punctul de vedere asupra documentului.Conform Comisiei Europene, mai bine de 80% din totalul deșeurilor marine este reprezentat de plastic. Produsele care intră sub incidența acestor interdicții reprezintă 70% din totalul deșeurilor marine. Din cauza ratei scăzute de descompunere, plasticul se acumulează în mări, oceane și pe plajele din UE și din lume. Reziduri de plastic sunt întâlnite la anumite specii marine, cum sunt broaștele țestoase de mare, focile, balenele și păsările, dar și la pești și crustacee, în consecință și în lanțul alimentar uman.În timp ce plasticul este un material la îndemână, adaptabil, util și valoros din punct de vedere economic, ele ar trebui folosit mai util, refolosit și reciclat. Ca deșeu, impactul economic al plasticului însumează nu doar valoarea economică pierdută a materialului, ci și costul de curățire și pierderile pentru turism, pescuit și transport.