[P] Farmaciile Alphega îmbrățișează inovația și susțin farmaciștii independenți

Farmaciile Alphega reprezintă o comunitate europeană de farmaciști independenți, al cărei scop este să îmbunătățească starea de sănătate a comunităților din care fac parte.a declarat: "Domeniul sănătății este în constantă schimbare; pe lângă descoperiri din domeniul tehnologic și digitalizarea în continuă expansiune, pacienții și clienții sunt mult mai bine informați decât au fost vreodată. Astfel, au așteptări mari cu privire la accesul, confortul și flexibilitatea de a administra nevoile lor de sănătate, iar noi trebuie să răspundem cererilor lor și să le îmbunătățim experiențele.Farmaciile Alphega reprezintă o comunitate de inovatori, iar noi trebuie să fim capabili să îmbrățișăm schimbarea, în toate formele sale, pentru a crea un impact pozitiv în cadrul sănătății și bunăstării comunităților pe care le servim."În cadrul celor două zile ale evenimentului, numeroși interlocutori și-au expus prezentările centrate pe subiecte precum inovațiile din sectorul farmaceutic, impactul și evoluția tehnologiei și Platforma digitală Alphega Farmacie. Stefano Pessina, Executive Vice Chairman și Chief Executive Officer, în cadrul Walgreens Boots Alliance, a vorbit în încheierea evenimentului despre transformarea farmaciei la nivel global. Albert Bourla, CEO Pfizer, a vorbit despre colaborarea dintre farmacie și industria farmaceutică, în timp ce Jim Weinstein, Head of Innovation and Health Equity - Microsoft Healthcare, și Andy Conrad, CEO Verily, au pus în perspectivă valorea tehnologiei pentru viitorul domeniului sănătății.Principalele realizări din acest an au fost: 35.000 de clienți care s-au înscris pentru noul card de fidelitate Alphega în Franța, a cărui lansare a avut loc acum 8 luni; introducerea serviciilor de verificare a stării sănătății, a depistării astmului și bolii pulmonare obstructive cronice în Olanda și lansarea Comunității One Alphega în Marea Britanie, cu +50% membri aduși în 6 luni.Farmacia Alphega este o comunitate de farmaciști independenți din Europa, având scopul de a îmbunătăți sănătatea și starea de bine a comunităților din care fac parte.Încă de la lansarea din 2001, comunitatea de farmacii Alphega a crescut la peste 6600 de membri în 9 țări – Olanda, Franța, Italia, Germania, Spania, Cehia, UK, Turcia și România.Prin sprijinul Alliance Healthcare, reprezentat în România de Farmexpert, distribuitor de medicamente și parafarmaceutice, membrii farmaciilor Alphega se bucură de beneficiile apartenenței la comunitatea de farmaciști europeni, păstrându-și independența – un factor cheie pentru mulți farmaciști independenți.