Programul Rabla pentru electrocasnice - Cât este voucherul pentru fiecare tip de aparat, de la TV-uri la mașini de spălat

Cât este voucherul, pentru fiecare tip de electrocasnice





Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu declara pe 6 Mai că programul Rabla pentru electrocansice va include în acest an și televizoare și mașini de spălat vase și că suma alocată este dublă față de anul trecut,„Deja este extins ghidul de finanțare pentru televizoare, pentru mașini de spălat vase. Vrem să extindem acest proiect, Rabla pentru electrocasnice, și pentru instituțiile statului. Am constatat în instituția pe care o conduc că am reușit să scot peste 11.000 de kg de DEE-uri din subsolul Ministerului Mediului. Erau acolo calculatoare de zeci de ani, televizoare, tot felul de carcase și așa mai departe. Deci, peste tot există astfel de deșeuri și îmi doresc ca în felul acesta să ajutăm autoritățile locale, instituțiile statului, să își cumpere echipamente noi, care nu consumă energie multă, care ocupă spațiu puțin, care sunt și din punct de vedere estetic plăcute ochiului, deci din toate punctele de vedere să avem câștig. Pentru instituții publice încă nu am gândit ghidul de finanțare, nu vă pot spune exact ce elemente vom lansa, acum lucrăm la el, dar întâi lansăm ghidul pentru persoane fizice. Anul acesta am dublat suma față de bugetul anului trecut, când în trei zile s-au folosi toți banii”, a declarat Grațiela Gavrilescu, citată de Mediafax.