[P] Avantaje și dezavantaje ale unui congelator cu tehnologia No Frost

Congelatoare fără gheață au fost inventate pentru a rezolva problemele cauzate de straturile groase de gheață care se dezvoltă în interiorul unor congelatoare tradiționale. Designul permite modelelor fără îngheț să funcționeze eficient fără a fi nevoie de decongelare manuală regulată. Dar deși congelatoarele fără îngheț sunt aparatele de uz casnic convenabile, trebuie să iei totuși în considerare avantajele și dezavantajele lor înainte de a achiziționa unul Principalul avantaj al unor congelatoare fără îngheț este că nu va trebui să dezgheți unitatea, ceea ce îți va economisi timp și efort fizic. Pentru a păstra un model de congelator tradițional în stare bună de funcționare, trebuie să lași aparatul să se dezghețe și să se scurgă cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori stratul de îngheț atinge o grosime considerabilă. Dezghețarea manuală a unor congelatoare este intensivă și consumatoare de timp, luând minim 24 de ore de fiecare dată. Cu un congelator fără îngheț, trebuie doar să cureți spațiul de depozitare aproximativ o dată pe an, ștergându-l cu o soluție realizată dintr-o lingură de bicarbonat de sodiu pentru fiecare litru de apă caldă pentru a scăpa de scurgeri și mirosuri. Congelatoarele fără îngheț costă mai mult decât congelatoare tradiționale . În plus, modelele fără îngheț costă mai mult și în ceea ce privește funcționarea. Mai precis, un congelator fără îngheț va consuma mai puțină energie electrică față de un congelator tradițional mediu. Modelul fără îngheț consumă mai mult curent deoarece folosește un încălzitor pentru topirea cristalelor de gheață, un ventilator pentru a circula aer rece și senzori pentru a monitoriza acumularea de îngheț.Mâncarea se poate strica și în congelatoare atunci când se formează cristale de gheață pe suprafața hranei depozitate. Mâncarea afectată are un gust urât și dezvoltă o textură neplăcută. Deoarece modelele fără îngheț împiedică dezvoltarea cristalelor de gheață pe orice suprafață din interiorul zonei de depozitare, gheața nu se poate forma pe alimentele stocate. Înfășurarea mâncărurilor în pungi de polietilenă, hârtie congelată din plastic sau folie de aluminiu cu durată mare de funcționare va protejaalimentele de deteriorarea la rece. Lipsa acumulării de gheață pe pachetele de alimente înseamnă, de asemenea, că etichetele vor rămâne lizibile, iar ambalajele nu se vor lipi unul de celălalt.Deoarece gheața nu se va acumula în zona de depozitare a alimentelor din congelator, nu vei pierde niciodată din volumul total al spațiului de stocare. Cu toate acestea, unele congelatoare fără îngheț utilizează un ventilator pentru a sufla aerul rece în compartimentul pentru depozitarea alimentelor. Mulți oameni umplu congelatoarele la refuz, ceea ce înseamnă că aerul nu poate circula corect între produsele alimentare. Citește cu atenție și urmează instrucțiunile producătorului privind depozitarea alimentelor pentru a te asigura că congelatorul nu este supraîncărcat și, prin urmare, nu congelează în mod corespunzător.