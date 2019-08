Ce trebuie să știi când cumperi un bilet de avion ieftin​. Detaliile care-ți pot strica vacanța

Te gândești să-ți programezi o vacanță și începi să cauți pe internet bilete de avion. Sau, alt scenariu, primești pe mail o ofertă irezistibilă de la o companie aeriană: 400 de euro de persoană, dus-întors până într-un paradis tropical din Asia de Sud-Est. Nu stai mult pe gânduri, prețul e prea tentant, și cumperi biletul de avion. Crezi că ai făcut o afacere, dar e posibil însă să nu fi fost atent la toate detaliile. Iar acest lucru s-ar putea să te coste.În general, nu ne uităm cu atenție la ce scrie pe biletul de avion, în afară de data și ora de plecare (ca să nu întârziem la aeroport) și data și ora de sosire (ca să nu ne întoarcem acasă după terminarea concediului).Specialiștii cu care am stat de vorbă mi-au explicat de ce este important să fii atent la toate detaliile unui bilet de avion.Avem situația următoare: vrei să pleci spre o destinație îndepărtată, dar zborul e format din mai multe componente. De exemplu, pleci de la București la Washington, prin Paris. Pe ruta București-Paris zbori cu o companie, iar Paris-Washington cu altă companie aeriană. În ce măsură este responsabilă prima companie aeriană, cea de la care ai cumpărat biletul de avion, pentru eventuale întârzieri, anulări de zbor, pierderi de bagaje etc de care se face vinovată a doua companie?Depinde foarte mult de condițiile în care cumperi biletul. Cazul 1: Dacă biletul de avion este rezervat complet printr-o singură companie aeriană și unul sau mai multe segmente sunt operate de o companie parteneră, atunci dacă primul segment are întârzieri, companiile înlănțuite care operează restul zborurilor sunt obligate să-ți ofere alternative.De exemplu, zbori din București spre Washington și ai un zbor București-Paris operat de Air France și un zbor Paris-Washington operat de Delta. Air France și Delta au acorduri semnate astfel încât pasagerii lor să fie protejați, bagajele vor ajunge la destinație fără ca pasagerii să aibă bătaie de cap cu preluarea lor la jumătatea drumului. Dacă Delta întârzie, atunci Air France va plăti despăgubiri și va trebuie să te reruteze, dacă este compania care ți-a emis biletul întreg.Dacă ți se anulează unul dintre zboruri sau dacă nu prinzi conexiunea, compania care a emis biletul tău va fi obligată să-ți ofere alternative, în cazul nostru fie Air France, fie Delta. În cazul în care zborul ajunge la destinație cu peste trei ore întârziere, vor fi obligați la plata despăgubirilor conform directivelor europene.Cazul 2: În cazul în care tu ți-ai construit singur călătoria din doua bilete de avion diferite București – Paris cu Wizzair, să spunem, și Paris – Washington cu Delta, atunci Delta nu va avea nicio obligație față de tine dacă Wizzair întârzie sau anulează cursa și nici Wizzair nu va avea nicio obligație față de tine dacă din cauza lor tu îți pierzi conexiunea spre Washington. Pentru asta exista asigurări. Unele asigurări de călătorie acoperă aceste riscuri.Avem situația următoare: Cumperi un bilet de avion pe traseul București-Doha-Kuala Lumpur, iar timpul de transfer în Doha este, să zicem, o oră. Aeroportul din capitala Qatarului este însă foarte mare și aglomerat iar, până să ajungi de la o poartă la alta, pierzi avionul către Kuala Lumpur. Cum se stabilește timpul minim de transfer pe un aeroport și după ce criterii?Eu recomand un minim de o oră și jumătate – două ore, indiferent de aeroportul de tranzit. Orice tranzit sub o ora crește riscul ca bagajul să nu fie încărcat în avion și crește adrenalina pasagerilor. Răspunsul la întrebare este că în aplicația IATA, care emite biletele de avion, sunt setați niște timpi de transfer recomandați la nivel internațional pentru fiecare aeroport, iar dacă acea conexiune este sub timpul de transfer optim recomandat, atunci calculatorul nu o afișează la rezultate găsite când agentul de turism sau site-ul online face căutarea de zboruri.Realitatea este însă că uneori un aeroport poate fi mult mai aglomerat decât s-a luat în calcul, iar dacă mai trebuie să stai ca să iei și bagajul la o escală, atunci deja se întârzie foarte mult.Și, atenție, nu toate companiile aeriene își vând biletele prin Amadeus, Travelport sau Sabre, cele low-cost nu prea sunt afișate în aceste platforme, de unde se rezervă majoritatea zborurilor din lume. Așa că în acest caz nu vor ține cont de timpii recomandați oficial pentru transfer pe aeroporturi.Companiile aeriene îți oferă variantele de zbor pe care le au. Nu au cum să schimbe orarul de zbor și nici să-ți propună opțiuni cu companii concurente. Toate aceste decizii se iau înainte de cumpărarea biletului. De obicei, pasagerii sunt cei care cer timp de tranzit cât mai scurt agenților de turism și fug de intervalele lungi de tranzit, fără să ia în calcul riscurile pe care le implică această decizie.Eu am avut și tranzit de opt ore pe diferite aeroporturi din lume și de câteva ori am optat pentru a rezerva o cameră de hotel la hotelurile din aeroport, unde poți închiria camere cu ora. Am plătit cam 60 de euro pentru șase ore, dar în perioada de iarnă, de exemplu, chiar recomand perioade mai lungi de tranzit în aeroportul de escală dacă zbori intercontinental, pentru că pot fi zăpezi sau îngheț.Platforme precum Vola.ro, care înglobează majoritatea zborurilor și companiilor aeriene disponibile, îți afișează de la prima căutare toate rezultatele posibile de zbor. Poți opta pentru zbor direct sau zbor cu escală, poți alege escala care ți se potrivește cel mai bine, fără grija că nu prinzi zborul.Aceasta este o situație des întâlnită. Dacă nu te prezinți la un segment, celelalte vor fi anulate. De exemplu ai zbor București-Amsterdam-Las Vegas și retur Los Angeles-Amsterdam-București. Nu te poți prezenta doar la Amsterdam ca să pleci la Las Vegas. Dacă nu ai făcut tot traseul de la început de la București, ți se anulează tot biletul, inclusiv returul.Explicația este simplă: dacă nu te prezinți la primul zbor, sistemul va declara automat „no-show” pentru tot zborul, prin urmare chiar dacă ți-ai fi făcut deja check in-ul pentru următorul segment, nu ai fi avut cum să te îmbarci, pentru că biletul tău ar fi fost anulat.Dacă zborul tău este întârziat, suprarezervat (overbooking – și te obligă să renunți la zbor), anulat sau dacă ai ajuns la destinație cu o întârziere de minim trei ore, atunci conform unei Directive Europene din 2004, ai dreptul la o despăgubire pentru acest lucru. Sumele pe care le poți primi ca despăgubire variază de la 250 până la 600 de euro per pasager, în funcție de cât de mare era lungimea călătoriei.În afară de timpul minim de întârziere, mai trebuie să fie un zbor cu o distanță de minim 1500 km și compania aeriană să fie înregistrată în UE sau să fi decolat de pe un aeroport din UE.Din acest motiv zborurile charter spre Turcia, de exemplu, sunt eligibile doar dacă înregistrează întârzieri la plecarea din România, nu și la returul din Turcia, dacă sunt operate de Turkish Airlines. Însă dacă zborurile sunt operate de TAROM sau Blue Air, atunci ambele segmente sunt eligibile. Pentru obținerea de despăgubiri, se poate face reclamație direct la compania aeriană sau există firme specializate cu avocați, precum FlightClaim.ro, care se ocupă de toată partea administrativă în schimbul unui comision de succes din suma obținută în numele tău.Despăgubirile se plătesc indiferent dacă pasagerilor li se oferă cazare, masă și bilet de avion alternativ, dar respectând condițiile enumerate mai sus. Firmele specializate pot ajunge să obțină în instanță sau pe cale amiabilă inclusiv unele cheltuieli personale efectuate în aceste cazuri neplăcute. De asemenea, recomand încheierea unei asigurări de călătorie pentru orice om care călătorește în afara țării, mai ales pe alte continente, iar asigurările bune includ și clauze pentru anulări sau întârzieri de zboruri și de bagaje.Nu, în afara UE încă nu sunt aplicabile aceleași reguli decât dacă compania cu care zbori este înregistrată în UE sau dacă aeroportul de pe care decolează avionul este în UE.Condițiile de zbor: să te asiguri de la început că ai inclus în bilet tot ceea ce ai nevoie: bagaj conform regulilor fiecărei linii aeriene, meniu special, loc etc.Să fie trecut numele complet și corect al pasagerului în rezervare. Foarte multe apeluri la departamentul nostru de relații cu clienții sunt pe subiectul: nume inversat cu prenume sau o literă greșită în nume.Să nu-ți alegi un interval de tranzit prea scurt.Să fii conștient de aeroportul de plecare / sosire. Sunt companii aeriene care aterizează pe aeroporturi aflate și la peste două ore de centrul orașului.Să cunoști condițiile de schimbare sau de anulare a biletului. Sunt situații în care biletele pot fi schimbate contra unei taxe, dar și situații, în special cele care implică biletele la promoție sau la companiile low-cost, în care orice schimbare înseamnă anularea biletului.Cel mai important lucru este să citești toate condițiile zborului. Să nu te bucuri la promoții cu bilete de avion ieftine, care, după toate taxele și serviciile adăugate vor ajunge să coste mai mult decat dublu. De exemplu, mi s-a întâmplat frecvent să găsesc zboruri mai scumpe spre Dubai cu Wizzair sau Flydubai decât cu Tarom, la fel și pentru zborurile în Israel am găsit uneori prețuri mai bune la El Al sau Tarom (companii de linie) decât la Wizzair sau Blue Air. Prețurile depind mereu de disponibilitate și de raportul cerere-ofertă.