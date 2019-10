În avion: O serie de lucruri pe care însoțitorii de zbor vă sfătuiesc să nu le faceți niciodată

Nu dormiți fără centura de siguranță pusă...





Nu beți mult alcool





Nu beți cafea sau ceai





Nu umblați desculț prin cabină





Nu faceți mizerie





Nu cereți prea multe băuturi





Nu uitați de bunele maniere





Nu întrebați „Unde ne aflăm?”





Nu vă scoateți hainele





Nu vă faceți pedichiura în timpul zborului





Nu faceți yoga pe coridor





Nu neglijați alimentația specială





Nu vă îmbulziți la îmbarcare





Nu vă comportați ca pe sofaua de acasă

Nu predați un scutec plin cu... înțelegeți!









Nu fiți ostentativ

Indiferent de câte ori ați zburat în curse prietenoase, nu ați făcut-o la fel de des ca un însoțitor de zbor. Iar aceasta înseamnă că mai aveți lucruri de învățat. Însoțitorii de zbor cu care am vorbit știu o seamă de secrete care vă vor menține sănătos, odihnit și bine dispus pe parcursul unui zbor - și să fiți considerat un călător atent. E vremea să învățați din sfaturile din articol ca să aveți o experiență reușită de fiecare dată când veți zbura.Când semnul de centură de siguranță este stins, mergeți prin cabină ca să stimulați circulația sângelui în picioare. Și faceți stretching de câteva ori ca să relaxați mușchii. În special pe zboruri lungi, lipsa de mișcare crește riscul de tromboză. Sunteți blocat la fereastră de un pasager care doarme? Mișcați piciorul ca și cum ați scrie cu el literele alfabetului.... decât dacă vreți să loviți tavanul. Nu se știe când poate intra avionul într-o turbulență sau într-o situație de urgență. Însoțitorii de zbor detestă să trezească pasageri care se înfurie că li se cere să-și pună centura de siguranță.Pe zborurile lungi, regula nr. 1 este să beți multă apă pentru că aerul circulat vă usucă pielea. Pe lângă hidratare, veți evita o luptă obositoare ca să adormiți. În plus, o mahmureală în aer este mai nemiloasă decât una la sol. Evitați și băuturile cu cafeină.Probabil că nu veți vedea vreun însoțitor sau o însoțitoare de zbor bând cafea sau ceai la bordul avionului, indiferent cât ar fi de obosiți. Și aceasta pentru că nici ele/ei nu știu cât de curate sunt sistemele de filtrare din avion, deci nici cât de curată este apa fierbinte pentru cafea sau ceai.Deși cabina avionului este curățată înainte de fiecare zbor, microbii pot rezista pe podea. Iar uneori se mai scapă pe jos sticle care se pot sparge, sau un călător mai tânăr lasă firimituri, așa că pot fi obiecte ascuțite sau alimente pe jos. Unele companii oferă șosete speciale, așa că e bine să întrebați.Însoțitorii de zbor fac curse repetate cu pungi de gunoi, mai ales când avionul se apropie de destinație. Sunt pregătiți să vă scape de ambalaje de sendvișuri și ciocolate, de ziare și de tot ce nu vă mai trebuie. Tot ce trebuie este să le înmânați. În primul rând este politicos, pentru că altfel le veți da mai multe de făcut. Apoi, ei știu că predarea cabinei trebuie făcută corect, astfel ca avionul să plece la timp în cursa următoare. Așa că e bine să-i ajutați și să nu lăsați gunoi pe scaun, podea și în buzunarul de pe scaunul din față.Și mai rău este să întrebați ce fel de băuturi sunt disponibile. Pot fi 200 de pasageri la bord, așa că nu e indicat să cereți „o băutură cu gheață, una fără gheață și o cafea”. Însoțitorii de zbor au îndatoriri multiple, nu sunt barmani personali.Politețea obișnuită nu este atât de practicată precum credeți. Așa că nu uitați de cuvintele simple precum „Se poate...”, „Vă rog” și „Mulțumesc” în timpul servirii de băuturi sau oricând o cere situația. Însoțitorii de zbor sunt uimiți că pasagerii nu prea le folosesc.Însoțitorii și însoțitoarele de zbor nu sunt GPS-ul dumneavoastră personal, dar unii uită asta în mijlocul zborului. Se uită pe fereastră la 11.000 m altitudine și întreabă „Ce-i asta?” sau „Știți unde suntem acum?”. Când nu primesc răspunsul așteptat, continuă: „Puteți întreba comandantul?”.Uneori poate fi cald în avion, dar trebuie să vă păstrați hainele. Nu este ceva negociabil. Unii se culcă în timpul unui zbor de noapte, li se pare cald și scot cămașa. Apoi se enervează când li se cere s-o pună înapoi și fac plângeri.Se văd de toate prin avioane, inclusiv pasageri care-și taie unghiile de la mâini sau picioare. Pentru unii este chiar locul și timpul potrivit pentru mani/pedi. Nu numai că este nepoliticos, dar este și neigienic.În timp ce este recomandat să faceți mișcare și stretching, yoga nu este. Pentru personalul însoțitor, coridorul este un spațiu de lucru și este ca și cum cineva v-ar intra în birou și ar începe să facă yoga. Se întâmplă mai des decât credeți ca unii să se apuce de yoga pe coridor.Zborurile nu au alimente și feluri de mâncare ca să satisfacă toate cerințele dietetice, așa că e bine să vă aduceți mâncarea dacă este cazul. Unii pasageri vegetarieni sau anti-gluten n-o aduc și par șocați când află că n-au ce mânca la bord.Se fac cozi lungi la porțile de îmbarcare, chiar și înainte ca avionul să ajungă acolo. Personalul se miră: „De ce o faceți? Aveți fiecare un loc repartizat.”Pasagerii își pun picioarele pe scaune, măsuțele pliante, sau pe mânerele scaunelor altora. Personalul de zbor chiar nu poate înțelege de ce unii se poartă ca și cum ar fi acasă și-și pun picioarele acolo unde trebuie să stea alții.Niciodată nu întindeți un scutec folosit personalului ca să-l arunce în locul dumneavoastră. Ori îl aruncați în coșul de la toaletă, ori așteptați să circule pungile de gunoi după serviciul de masă sau băuturi. Dar puneți-l personal în pungă. Oricât de drăguț este copilul, scutecul folosit nu este.Dacă aveți un statut de călător frecvent este bine. Dar nu mai e bine când îl afișați cu ostentație sau încercați să vă mutați la o clasă superioară fără să plătiți pentru privilegiu. Este foarte dezagreabil(Readerʼs Digest)