webPR: Emilia Cremeria devine GIOELIA Cremeria Italiana și își stabilește sediul central în România

Încă de la început, din 2010, compania și-a propus să îi facă pe oameni să se simtă ca acasă, aducându-le zâmbetul la fiecare experiență a gustului. Prin schimbarea numelui, această filozofie este transpusă și la nivelul brand-ului, ”gioia” înseamnând ”bucurie”, ”fericire”, în limba italiană.”Înghețata artizanală reprezintă o nișă specială pe piața de înghețată. Consumatorii au un gust bine format, își doresc calitate și sunt deschiși în a experimenta noi arome. Dezvoltarea spectaculoasă pe care am înregistrat-o în România ne demonstrează că avem o categorie matură de consumatori, existând un potențial extraordinar pentru extindere. În acest context apare rebranding-ul și dorința noastră de a crește local și internațional, astfel încât un număr cât mai mare de persoane să experimenteze bucuria gustului unei înghețate de calitate”, a explicat Denis Proni, CEO GIOELIA Cremeria Italiana.În România, Alexandru Sautner deține nouă magazine în regie proprie în București, Timișoara, Cluj și Constanța. Odată cu noua structură se schimbă și obiectivele de business ale companiei, iar direcția principală se va îndrepta către extindere pe plan mondial prin intermediul acordării de francize.”Luăm în calcul să încheiem parteneriate de afaceri în regim de franciză în perioada următoare. Numai în acest moment avem aproximativ 1.500 de cereri de francize din toată lumea. Suntem deja în discuții pentru a intra pe piața din SUA și din Asia, dar și în alte țări din Europa. Succesul înregistrat în România a dat încredere echipei de management că există potențial dacă urmăm același principii: calitate, tradiție, pasiune și noutate. Vom continua dezvoltarea și pe piața românească și avem în vedere prezența în toate marile orașe. În următoarele luni vom deschide prima locație în franciză, la Craiova. În 2020 vom fi la Brașov, în noul mall. Urmează Oradea, Sibiu, Iași și alte orașe în funcție de oportunitățile care vor apărea” , a declarat Alexandru Sautner, CCO GIOELIA Cremeria Italiana.Investiția într-un magazin nou este între 120.000 de euro și 200.000 de euro, depinzând de mărimea locației. Cifra de afaceri proprie fiecărui magazin oscilează între 300.000 de euro și 500.000 de euro pe an.În 2018, business-ul din România a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 4 milioane de euro, dublă față de anul 2017. Pentru 2019 este estimată o creștere a cifrei de afaceri cu aproximativ 20% față de anul 2018. Rezultatele financiare poziționează GIOELIA Cremeria Italiana ca lider de piață în domeniul magazinelor de înghețată artizanală din România.Prospețimea și calitatea sunt cele două caracteristici ale înghețatei preparată după o rețetă tradițională italiană care îi conferă o cremozitate și un gust inconfundabile. Utilajele folosite și materia primă sunt de origine italiană. Dorința de a valoriza produse tipice regionale IGP și DOP se reflectă în calitatea înghețatei. Nu sunt utilizați colorați sau conservați artificiali. Unele produse, precum laptele sau anumite fructe, au proveniență locală.Compania are un depozit și un laborator central în București în care se produce, zilnic, baza de înghețată. Aceasta este trimisă apoi în fiecare locație, unde se pregătește în mașinile de înghețată. Celelalte produse comercializate, toate pe bază de înghețată, sunt preparate în laborator și livrate fiecărui magazin.În acest moment, în România, clienții se pot bucura de peste 40 de arome de înghețată, dar, periodic sunt propuse arome noi. De asemenea, a fost dezvoltată o linie specială, destinată persoanelor cu intoleranță la lactoză, ou, gluten, dar și celor care urmează un stil de viață vegan.GIOELIA Cremeria Italiana deține nouă magazine proprii în România: șase în București (Băneasa Shopping Center, Mega Mall, Afi Palace Cotroceni, Strada Franceză- Centrul Vechi, Park Lake, Promenada Mall), unul în Timișoara, unul în Cluj și două sezoniere în Mamaia. Prima gelaterie a fost deschisă în capitală în anul 2015. Numărul angajaților a ajuns la 60 de persoane. Brand-ul de înghețată a devenit foarte repede cunoscut datorită materiilor prime de cea mai înaltă calitate și metodelor artizanale de preparare. Business-ul românesc este administrat de Flavia-Ioana Maxim şi Alexandru Sautner.La nivel internațional, GIOELIA Cremeria Italiana numără 35 de gelaterii din care: 9 în România, 14 în Spania și 12 în Italia. Brandul inițial, Emilia Cremeria, provine din Italia și are la bază o experiență și o tradiție a proprietarilor de peste 30 de ani în domeniu. Ulterior, compania s-a extins și în alte țări și a devenit GIOELIA Cremeria Italiana, încorporând lanțul distribuitorului spaniol de înghețată Giolatto. Cifra de afaceri pentru toate locațiile este estimată la aproximativ 20 de milioane de euro pentru 2019.