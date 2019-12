Preţul cărnii de porc s-ar putea tripla anul viitor; jumătate din proteina acestei planete a dispărut -ARC

"Dacă în acest an preţurile s-au dublat la carnea de porc, anul viitor pot să afirm cu mâna pe inimă că se vor tripla şi problema nu este cât costă ci dacă vom găsi carne de porc. (...) Guvernul chinez a venit la marile companii europene şi cumpără întreaga producţie. Imaginaţi-vă ce presiune de preţ va fi pentru Europa vizavi de carnea de porc. Dacă în China a ajuns la 6 euro kilogramul de carne de porc, în România este undeva la 4 euro, ca medie, la raft. Ce se va întâmpla la anul cu industria noastră? Noi chiar am discutat câteva variante: se va duce spre pui, vită, oaie, spre vegetarian. Cert este un lucru: jumătate din proteina acestei planete a dispărut", a spus Radu Timiş.El afirmă că lipsa cărnii de porc va aduce o majorare a preţurilor şi la carnea de pui sau de vită, deoarece consumul se va duce către celelalte resurse de proteine, însă, în magazinele din România, există în prezent carne de porc, pentru că marii jucători nu mai pot exporta."Dacă preţul la carnea de porc este foarte sus şi la carnea de pui şi de vită va creşte, deoarece consumul se va duce spre celelalte resurse de proteină. De aici dorinţa de a ne întâlni şi de a data un semnal de alarmă. Trebuie să facem să eradicăm pesta din România. Azi avem noroc că găsim carne în magazine pentru că marii jucători nu pot să exporte. România este închisă pentru export şi atunci toate carnea care se produce în România vine în supermarketuri în mod special. Încă mai avem carne relativ ieftină, pentru că nu se poate exporta, dar dacă s-ar fi putut exporta, probabil, discutam azi la raft de un preţ dublu faţă de ceea ce este în prezent. Trebuie să fim realişti, aceasta este partea bună, chiar dacă ţara este cu totul roşie", a mai spus Timiş.Şeful ARC consideră că problema porcului este o problemă globală şi nu doar România va avea probleme cu prezenţa la raft a cărnii de porc, ci multe din ţările lumii, iar criza alimentară despre care se vorbeşte de 20 de ani este foarte aproape. "Toate ţările vor încerca să ia decizii economice foarte importante şi de compensare a cărnii de porc, dar acest proces va dura între 3 şi 5 ani, nu doar în România. (..) Se vorbeşte de 10-15-20 de ani de criza alimentară care va veni, se pare că suntem foarte aproape, pentru că jumătate din proteina lumii a dispărut. Nu poate peştele peste noapte (să înlocuiască porcul n.r.), poate puiul, deoarece ciclul este foarte mic. Se va mânca mai mult pui decât porc", a adăugat preşedintele asociaţiei.Acesta a dat asigurări că românii vor avea carne de porc de sărbători, însă a avertizat că problemele vor începe din februarie- martie, "când se vor complica lucrurile".În opinia sa, România trebuia, până în luna septembrie, să rezolve cinci măsuri urgente pe care le-a trasat Comisia Europeană, dar pe care nu le-a făcut şi "astăzi se vede ce se întâmplă". "Trebuie rezolvată circulaţia porcului şi nu mai mult de 5 porci în gospodăriile populaţiei. Nu e problemă dacă l-ai tăiat pentru necesităţile familiei, dar el circulă în târguri şi totul este la negru. Nu există trasabilitate de la abator, chiar şi la vită. Este mult de lucrat pe această zonă de sănătate animală şi cu concurenţa neloială", a precizat Radu Timiş.Nu în ultimul rând, preşedintele ARC a subliniat că această epidemie a fost amplificată şi de mişcarea liberă a animalelor, mai ales a porcilor mistreţi. "Nu cred că o ţară europeană are atâţia mistreţi şi atâţia urşi şi fiecare face după capul lui şi nimeni cu răspunde. (...) Asociaţiile Vânătorilor ar trebui să vadă şi interesul naţional", a concluzionat preşedintele ARC.Conform Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru siguranţa Alimentelor, Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în prezent în 254 de localităţi din 28 de judeţe, cu un număr de 709 focare (dintre care 11 focare în exploataţii comerciale şi 4 focare în exploataţii de tip A), în alte şapte judeţe fiind diagnosticate doar cazuri la mistreţi.De la prima semnalare a prezenţei virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017, şi până în prezent, au fost eliminaţi 540.591 de porci afectaţi de boală şi au fost diagnosticate 2.379 de cazuri la mistreţi.Asociaţia Română a Cărnii a organizat marţi conferinţa 'Viitorul industriei de creştere şi procesare a cărnii de porc', cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfiinţare.