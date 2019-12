Cele mai importante 5 motive pentru care Huawei nova 5T merită cumpărat

Articol susținut de Huawei

Undeva în urmă cu trei ani, telefoanele care nu costă o avere au început să întrunească două calități importante pentru majoritatea utilizatorilor: design și dotări tehnice. În 2019, în ultima lună, am avut la dispoziție un astfel de telefon: Huawei nova 5T. Și am căutat să-l definesc nu ca un telefon, ci ca o unealtă digitală care îndeplinește mai multe funcționalități.





Huawei nova 5T e un telefon pe care compania l-a anunțat în august și l-a lansat pe piață în septembrie. E disponibil în magazinele din România și este unul dintre acele telefoane care îți atrag întâi atenția prin design. Cumva e firesc ca producătorii să se concentreze pe așa ceva. Telefonul este atât un instrument de lucru și divertisment, cât este și un element de statut.





După experiența cu Huawei nova 5T, am organizat atuurile acestuia pe cinci capitole. Am zis că sunt cele cinci motive care îl scot în evidență, dincolo de ce ai înțelege că poate din lista de specificații. Practic, o folosire „in the real world”, pe fluxul meu cotidian.





1. Contează capacitatea bateriei, dar mai ales contează cât de repede se încarcă













Huawei nova 5T are o baterie de 3.750 mAh, iar încărcarea rapidă a acesteia înseamnă, în timp, că ajungi de la 0% la 50% în mai puțin de 30 de minute. Asta, desigur, cu încărcătorul livrat la pachet cu telefonul. Iar încărcarea rapidă este un beneficiu important pentru utilizatorul modern, pentru că vrei să ai acces rapid și continuu la ce-ai pe telefon.

Odată cu încărcarea rapidă - pe care Huawei o numește SuperCharge - compania a mai mizat pe ceva: optimizarea sistemului de operare pentru prelungirea autonomiei. Aici se întâmplă altceva. Pe baza algoritmilor de inteligență artificială, care îți „învață” tiparul de folosire a telefonului, rularea aplicațiilor pe care le ai deschise în fundal este optimizată, astfel încât o încărcare să te țină cât mai mult. Eu, de exemplu, am reușit să duc telefonul chiar și în două zile cu internet activ constant și sincronizarea datelor. Când am folosit camera intens, într-o vacanță recentă, bateria complet încărcată a rezistat toată ziua, astfel încât să nu am nevoie de-un refill.





2. Ce vezi cu ochiul liber





Ziceam la început de design și că-i important, deoarece mulți utilizatori aleg, de multe ori, pe acest criteriu. În acest sens, Huawei experimentează de câțiva ani cu diverse tipuri de nuanțe și culori atât pe telefoanele flagship, cât și pe alte modele. În 2019, a reușit să creeze pentru fiecare model în parte o „personalitate” diferită tocmai prin această abordare. Astfel, să nu te mire dacă Huawei nova 5T te surprinde cu texturile de pe spate și cu diversele culori pe care le poți observa sub diverse tipuri de lumină. E un finisaj cu gradient 3D, care îți dă impresia unui efect suprarealist.





Dat fiind că cel mai des am fost interesat la un telefon de cameră foto (la care voi ajunge imediat și pentru Huawei nova 5T) sau ecran, nu prea am pus accent pe design până recent. În perioada în care am folosit acest telefon am „testat” cu public designul. Așa că le-am dat oamenilor telefonul și le-am cerut să-mi spună cum li se pare. Cel mai des au ajuns la descrierea unui spațiu 3D care le dă senzația că nu are limite. Finisajul de care menționam mai sus e 3D pe mai multe straturi, astfel încât accentuează și contrastul dintre lumini și umbre. Da, toate astea pe-o suprafață 2D și e unul dintre acele telefoane pentru care m-aș gândi serios dacă să pun carcasă sau nu.





3. Câte camere sunt „suficiente” camere?













Pe Huawei nova 5T sunt patru camere (fără a o pune la socoteală și pe cea pentru selfie) care pot fi folosite atât pentru foto, cât și pentru video. Ele sunt distribuite astfel: există una „clasică” de 48 megapixeli și această îți oferă distanța focală clasică de pe telefoane. Apoi, există una de 16 MP ultrawide pentru acele imagini în care „încape” mai mult, de la clădiri până la peisaj. Mai există un senzor de 2 MP pentru fotografie macro, care merită exploatat pentru texturi, detalii și imagini pe care nu le obții cu cele mai multe telefoane. În fine, ultimul senzor, tot de 2 MP, este folosit pentru defocalizarea fundalului în imaginile portret.











Huawei oferă în aplicația camerei și-un mod în care poți realiza fotografii cu defocalizarea fundalului și atunci acel senzor de care aminteam mai sus intră în acțiune. Pe lângă cei patru senzori foto există o multitudine de funcții inteligente - bazate pe algoritmi de inteligență artificială - care lucrează în fundal pentru ca tu să capturezi acele amintiri incredibile. Cât despre amintiri, acelea țin de tine și experiențele tale.





Există un mod AI pentru cameră care procesează imaginile pe baza informațiilor pe care le „vede” în cadru. Astfel, dacă ai un peisaj cu un cer albastru, acel cer va fi mai bine pus în evidență. Dacă faci o poză mâncării, culorile vor fi optimizate pentru așa ceva. Mai sunt și sugestii de-a folosi altă cameră, dacă funcția AI detectează că s-ar preta mai bine. Cel mai des am primit sugestia asta când făceam poză vreunui peisaj.









4. Celelalte opțiuni pentru poze de care ar trebui să știi











În aplicația camerei foto sunt modurile principale: Night, Portrait, Photo, Video și AR Lens. Dar mai există un câmp cu mai multe opțiuni. Și aici începe o altă fază a creativității, dacă vrei s-o privești așa. Există modul care îți permite să faci orice poză cu defocalizarea fundalului, există modul pentru timelapse sau slow-motion, ba chiar și cel pentru panoramă. Poți chiar și scana documente, există opțiune preinstalată.











Citești acest articol la mai bine de nouă ani de când Instagram ne-a învățat pe toți că unora dintre imagini li se potrivește și un filtru. Ei bine, pe Huawei nova 5T filtrele sunt preinstalate în aplicația camerei. Astfel, sunt opt filtre, de la alb-negru la cel care îți pune un soare în colțul ecranului aproape ca la răsărit când intră soarele pe geam. Poți regla intensitatea fiecăruia dintre filtre, după preferințe, iar dacă le folosești pentru selfie e bine să știi că acea cameră de pe față are 32 megapixeli.











În fine, tot despre fotografie ar trebui să mai știi că Huawei nova 5T vine cu un editor foto preinstalat. E accesibil prin galerie. Ai de la opțiuni simple, cum ar fi reglarea luminozității, a contrastului sau a saturației până la posibilitatea de-a desatura doar anumite zone din poză (ca să scoți în evidență doar o culoare) sau poți desena ori pune diverse stickere pe poze. Stickerele sunt cu locație, timp, vreme sau anumite activități, cum că tocmai ai terminat un maraton, de exemplu.





5. Cum e însă ca telefon inteligent, acest calculator hiperportabil al prezentului?











În 2017, Huawei a anunțat primul procesor capabil să ruleze aplicații bazate pe inteligență artificială. De atunci, eu am ajuns să caracterizez telefoanele moderne drept computere hiperportabile conectate în permanență la internet. La acest ultim capitol, Huawei are slot dual SIM. Și ca dotări tehnice are un procesor Kirin 980 fabricat de Huawei, care poate rula aplicații AI, 6 sau 8 GB memorie RAM (eu am folosit prima versiune) și 128 GB spațiu de stocare.





Îi pune vreo aplicație probleme? Puțin probabil, dat fiind că eu n-am întâlni așa ceva și am folosit tot ce-aș folosi în mod obișnuit, de la cele obișnuite ca Facebook, Instagram sau Gmail până la servicii de streaming video ca YouTube și Netflix sau jocuri video. Sigur, nu sunt cel mai mare gamer mobil în viață, dar pentru ce-am avut eu nevoie n-am avut nicio problemă. Și testul care contează pentru mine e că rulează fără probleme Lightroom ca să-mi procesez pozele și Premiere Rush, o aplicație de prelucrat videouri.











Tot la capitolul funcționalitate, și caracterizarea telefonului drept computer, e bine să știi că Huawei nova 5T beneficiază de un scanner de amprente integrat în butonul Power. E cumva o poziție firească în care să fie și deblochează telefonul foarte rapid.





Huawei nova 5T e un telefon rapid, care mizează pe foto-video, cu dotări tehnice bune și un design care îți atrage atenția. Iar la un preț de aproximativ 1.699 lei, pentru că trebuie judecat și în funcție de cost, este un smartphone pe care îl poți justifica drept investiție pentru următorii doi ani. În curând, primește și actualizare la noul sistem de operare Android 10.





Tehnologia bateriilor pe care le folosim în telefoane, tablete, chiar și ceasuri inteligente sau căști wireless nu avansează pe cât de repede ne-am dori către visul de-a avea și capacitate mare, și dimensiuni reduse. Astfel că au fost dezvoltate tehnologii care să ajute. Una dintre ele este încărcarea rapidă cu primele implementări în 2013 și dezvoltată de la an la an către ce avem în prezent pe telefoane care nu costă o avere.Sunt pasionat de fotografie și, uneori, de videografie. Așa că dacă aș răspunde doar eu la întrebarea de mai sus și toți producătorii m-ar asculta, răspunsul ar fi unul singur: nu există așa ceva ca „prea multe camere”, deoarece fiecare are rolul său.Am pomenit că una dintre camere are 48 MP. Ideea e că poți face poze de 48 MP sau o poți folosi în modul obișnuit cu 12 MP. Dar la rezoluție maximă Huawei are pe nova 5T opțiunea AI Ultra Clarity. Asta înseamnă că dacă ai suficientă lumină camera va captura o imagine cu detalii îmbunătățite și calitate ridicată, dar și la rezoluție mare. Și că tot am zis de calitate, modul pentru poze noaptea este unul dintre cele care m-au surprins plăcut. Culori păstrate bine, cadre luminoase și detalii.