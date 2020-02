[P] Aplicația de pontaj & HR, iFlow s-a bucurat de un mare succes în România. Anul 2020 aduce lansarea aplicației și pentru piața internațională. Află cum și-au propus dezvoltatorii iFlow să convingă companiile străine.

Acces în timp real la toate informațiile înregistrate în iFlow, de oriunde te-ai afla, de pe orice dispozitiv cu o conexiune la internet.

Foaia de pontaj calculată și completată automat. Poate fi personalizată cu informațiile de care ai nevoie.

Orele suplimentare calculate automat conform legislației în vigoare.

Cererile și adeverințele pentru angajați completate automat, se pot tipări cu un simplu click.

O serie de rapoarte completate automat care te vor ajuta să fi mereu informat cu privire la angajații tăi și timpul muncit de aceștia.

Planificarea facilă a programului de lucru, chiar și pentru ture și schimburi, de exemplu program 12/24 sau ture de noapte.

Pontaj pe bază de cartele RFID sau pontaj de pe telefon/tabletă/laptop/PC.

Evidența concediilor de odihnă sau a concediilor medicale.

Radu O. și Marius P. sunt dezvoltatorii aplicației de pontaj & HR iFlow dar nu se află la primul proiect de succes. Aceștia sunt recunoscuți pe plan internațional sub numele de tagDiv - dezvoltatorii celei mai de succes teme de news pentru Wordpress, cu milioane de vânzări în întreaga lume. Obișnuiți cu piața internațională și vânzările online, iFlow a fost un proiect mai diferit, dezvoltat pentru România și adaptat companiilor de aici. Aplicația a devenit foarte populară într-un timp scurt. În prezent peste 2700 de companii au simplificat managementul de personal cu iFlow."Este momentul să prezentăm aplicația companiilor internaționale. O parte din firmele românești care utilizează iFlow au filiale în întreaga lume, acesta a fost principalul motiv pentru care ne- am dorit să dezvoltăm aplicația astfel încât să poată fi utilizată și în alte țări. Pentru început iFlow este disponibilă în limba engleză, pe viitor ne dorim să o traducem în cât mai multe limbi. Suntem optimiști în ceea ce privește piața internațională, nu e o noutate pentru noi. Concurența este mult mai mare dar suntem siguri pe serviciile oferite și de faptul că dezvoltăm produse cu un impact pozitiv asupra companiilor și productivității acestora", povestește Radu O.Răspunsul este simplu, aplicația este foarte flexibilă și se pliază pe nevoile și politicile fiecărei companii. Este dezvoltată conform legislației în vigoare, în colaborare cu contabili și experți HR, pentru a le oferi agenților economici siguranța de care au nevoie.iFlow are foarte multe funcționalități, majoritatea sunt personalizabile în funcție de nevoile companiei. Cele mai importante sunt:iFlow poate fi testată timp de 30 de zile gratuit. Digitalizează procesele de muncă din compania ta și fii mereu informat cu privire la activitatea angajaților tăi. Înregistrează-te gratuit!