[P] Televizoarele de la CES 2020 - 8K, TikTok și în ramă

în cadrul CES 2020

Pentru 2020, companiile au ieșit cu mai multe modele noi de 8K TV ca niciodată. Ecranele 8K oferă de patru ori numărul total de pixeli găsiți pe televizoarele tradiționale 4K Ultra HD. Deși videoclipurile 8K reale sunt încă rare, aceste noi televizoare 8K au capacități avansate, permițându-le să îmbunătățească tot conținutul Full HD și 4K pe care îl urmărim în prezent pe serviciile de streaming. Din fericire, producătorii de televiziuni nu întorc încă spatele modelelor 4K bun.Am analizat toate modele prezentate și, odată cu cele mai noi specificații, iată care sunt alegerile noastre pentru cele mai bune televizoare noi dezvăluiteDe la LCD-uri de 8K la televizoare verticale unice, selecțiile noastre subliniază o varietate de factori - inclusiv performanța imaginii, stilul de design și valoarea investiției.Prețurile și datele exacte de lansare nu au fost încă dezvăluite pentru majoritatea modelelor, până în prezent. Cel mai probabil nu se vor încadra în categoria de televizoare ieftine, însă funcționalitățile unice și inovațiile se vor dovedi a fi cu siguranță pe măsura prețului premium.Acestea fiind spuse, toate televizoarele pe care le-am evidențiat vor fi disponibile pentru cumpărare în anul 2020.Cu cel mai recent model 4K TV, Vizio ar putea aduce afișaje OLED în mainstream. În timp ce alte companii împing televizoare mari de 8K la CES, Vizio are o altă abordare. În loc să sară la rezoluții mai înalte, Vizio pare mai preocupat de perfecționarea televizorului 4K, ceea ce are mult sens.Videoclipurile 8K vor rămâne, probabil, puține, iar majoritatea televizoarelor 8K sunt încă prea scumpe pentru cumpărătorul de rând. Având în vedere acest lucru, compania Vizio a profitat de CES 2020 pentru a dezvălui primul televizor OLED 4K.Pe baza demo-ului CES 2020, OLED-ul Vizio pare să ofere aceleași avantaje de performanță a imaginii de înaltă calitate pentru care sunt cunoscute OLED-urile de la LG și Sony. Mai exact, afișajul oferă un contrast la nivel de pixeli cu niveluri de negru perfecte. Vizio spune, de asemenea, că luminozitatea maximă va atinge un maxim de aproximativ 800 de nits, ceea ce este egal cu nivelul celor mai bune TV-uri pe care le oferă LG.Și totuși, de vreme ce LG și Sony deja vând televizoare OLED 4K cu specificații similare de câțiva ani, de ce ar trebui să ne intereseze acest model? Ei bine, are de-a face cu brandul Vizio. Vizio este cunoscut pentru echilibrarea calității excelente a imaginii și a prețurilor accesibile, producând deseori televizoare cu performanță a imaginii de înaltă calitate la prețuri mult mai mici decât concurența. Nu există încă niciun indiciu legat de cât de mult va costa primul OLED al companiei, dar când a fost întrebat despre prețuri, Vizio și-a reiterat angajamentul de a crea televizoare excelente, care sunt „accesibile pentru toată lumea”.Noua serie GX Gallery de la LG este atât de subțire încât poate atârna pe peretele tău ca o piesă de artă.În cea mai mare parte, viitoarele televizoare OLED 4K 2020 ale producătorului LG arată destul de asemănător cu modelele disponibile în prezent ale companiei - ceea ce, deoarece acele televizoare din 2019 sunt deja destul de impresionante, nu este un lucru rău. Acestea fiind spuse, există încă câteva îmbunătățiri care pot fi găsite pe noile modele prezentate la CES 2020, inclusiv o opțiune nouă de design, prin seria GX Gallery.În ceea ce privește calitatea imaginii, GX Gallery Series OLED va oferi aceeași performanță de imagine excelentă pentru care sunt cunoscute toate televizoarele OLED 4K LG. În special, panoul OLED permite televizorului să obțină un raport de contrast infinit pentru niveluri superbe de negru și o redare impresionantă HDR. Modelele 2020 includ și cel mai recent procesor AI (Alpha) 9 Gen 3 AI al companiei, care ar trebui să permită televizorului să își optimizeze imaginea pentru diferite tipuri de conținut. Sunt incluse și funcții avansate de joc precum Nvidia G-Sync și HGiG Mode. Aceste caracteristici vor oferi jucătorilor o experiență mai bună cu performanțe HDR superioare, printr-o consolă compatibilă.Ceea ce face ca GX Gallery TV să iasă în evidență față de restul noilor modele OLED ale producătorului LG este însă designul fizic. Cu un panou incredibil de subțire, care măsoară doar 2 cm, seria GX Galleruy poate fi atârnată pe perete, ca o piesă de artă. Nu este la fel de subțire ca televizorul WX Wallpaper, modelul mai scump al companiei, însă LG a reușit să păstreze toată puterea de procesare și componentele afișajului în panoul propriu. Aceasta înseamnă că nu trebuie să utilizați o casetă sau o bară de sunet separată pentru a conecta toate dispozitivele.Prețul nu a fost anunțat încă, dar televiziunea OLED TV GK Series Series 4K va fi disponibilă mai târziu în acest an pe 140, 165 și 195 cm.Proiectat pentru generația social media, Samsung Sero TV se poate roti în modul portret ca un smartphone gigant.Deși nu oferă aceeași experiență de înaltă performanță pe care o oferă celelalte modele pe care le-am selectat, televizorul Samsung Sero 4K este cu siguranță unul dintre cele mai unice modele care au fost prezentate la CES 2020. Televizorul de 109 cm este proiectat să se rotească, de la o poziție orizontală standard la o poziție verticală, ceea ce permite o afișare mai bună pentru videoclipurile înregistrate pe smartphone-uri.Sero se poate sincroniza cu ușurință cu dispozitivele mobile, ceea ce îl face o modalitate convenabilă de a vizualiza videoclipuri, clipuri de social media și conținut YouTube capturat în modul portret. De fapt, televizorul poate chiar să își schimbe automat orientarea pentru a se potrivi videoclipurilor redate atunci când este asociat cu un telefon Samsung Galaxy. Dincolo de această caracteristică rotativă unică, afișajul are specificații de înaltă performanță, cu un panou QLED 4K și toate avantajele inteligente ale televizorului pentru care producătorul Samsung este cunoscut.Samsung intenționează să lanseze modelul Sero 4K TV în SUA la sfârșitul acestui an. Prețul nu a fost anunțat încă.