Huawei Mate Xs - partenerul tău de afaceri și multitasking, cu valențe de asistent personal

Articol susținut de Huawei

Să facem cunoștință cu Huawei Mate Xs - câteva specificații tehnice

FullView de 8 inci și Multi-Window. Multitasking-ul atinge următorul nivel

Magazinul de aplicații App Gallery, preinstalat pe Mate Xs

Capul de listă este diplay-ul. De departe. Practic, ai la îndemână un telefon mobil sau o tabletă, în funcție de necesități și totul încape într-un buzunar. Atunci când este pliat, Huawei Mate Xs este un smartphone puternic cu ecran dual: un ecran principal de 6,6 inci și un ecran secundar de 6,38 inci. Nepliat, smartphone-ul devine o tabletă de 8 inci care oferă o experiență de vizionare fără margini. Modul tabletă este ideal atât pentru activitățile profesionale ale utilizatorilor, cât și pentru cele de relaxare, precum sesiunile de gaming.Huawei Mate Xs păstrează design-ul unic Falcon Wing al predecesorului său, Huawei Mate X, care cuprinde peste 100 de piese integrate armonios. Mecanismul pliabil le permite utilizatorilor să comute între modurile tabletă și smartphone. Fabricată dintr-un metal lichid pe bază de zirconiu, balamaua este foarte rezistentă, facilitând o pliere completă de 180 de grade.Huawei Mate Xs este echipat cu sistemul de răcire Flying Fish Fin Cooling, special proiectat pentru categoria pliabilă. Acest sistem unic de răcire utilizează grafen flexibil și fisuri microscopice, care îi permit să se plieze împreună cu dispozitivul și să acopere întreaga suprafață, pentru o răcire uniformă și eficientă.Chiar dacă designul și display-ul sunt cele care fură show-ul, să nu uităm și ce se află sub “caroserie”. Alimentat de Kirin 990 5G, Huawei Mate Xs beneficiază de forța completă a celui mai avansat chipset HUAWEI. SoC include un procesor octa-core, care cuprinde două nuclee personalizate supra-dimensionate Cortex-A76, două nuclee Cortex-A76 personalizate mari și patru nuclee mici Cortex-A55, care funcționează cu o viteză de până la 2,86GHz.Procesarea grafică este gestionată de GPU Mali-G76 cu 16 nuclee, cel mai puternic GPU de pe telefoanele HUAWEI, în timp ce solicitările AI sunt suportate de un NPU construit pe arhitectura Da Vinci a HUAWEI.Kirin 990 5G SoC include un modem integrat 5G, care îi permite să furnizeze simultan performanțe puternice și conectivitate 5G cu o eficiență mai bună și o putere mai mică de căldură. Procesorul suportă 2G, 3G, 4G, 5G NSA și SA. SoC suportă spectrul complet 5G și 5G + 4G Dual SIM Dual Standby, pentru călătorii sigure și fără griji.Huawei MateXs are o baterie masivă de 4500mAh care suportă HUAWEI SuperCharge de 55W. Nicio grijă în privința numărului de ore de utilizare. Bateria rezistă!Huawei Mate Xs este dotat cu sistem de camere performant. Dispus într-un tablou vertical de-a lungul barei laterale, sistemul de cameră cvadruplă SuperSensing Leica Quad Camera dispune de o cameră principală de 40 MP (unghi larg, cu deschidere f/1.8), o cameră cu unghi ultra-larg de 16 MP (diafragmă f/2.2), o cameră teleobiectiv de 8 MP (diafragmă f/2.4) și o cameră 3D cu detectarea profunzimii. Acesta suportă super stabilizare de imagine AIS și OIS, capabilități de zoom hibrid 30x, precum și ISO maxim de 204800 - toate aceste funcții sunt concepute pentru a satisface nevoile utilizatorilor de fotografie mobilă în mai multe scenarii.Huawei Mate Xs integrează în mod inovator camerele frontale și pe cele dispuse pe spatele telefonlui, pentru a completa design-ul pliabil, asigurându-se că utilizatorul poate profita de cele patru obiective în timpul fotografierii și introducând o nouă modalitate de realizare a selfie-urilor. Cu modul inteligent de fotografiere în oglindă, fotograful și modelul pot previzualiza imaginile în timp real, permițând schimbarea compoziției sau a expresiilor faciale pentru o imagine perfectă.Ce ai putea să îți dorești mai mult? Huawei Mate Xs suportă Multi-Window, care este o versiune îmbunătățită a multor implementări de ecran divizat întâlnite pe smartphone-urile de astăzi. Pe lângă faptul că le permite utilizatorilor să deschidă două aplicații simultan și să le așeze una lângă alta, Multi-Window permite celor două aplicații să interacționeze între ele. Uite câteva scenarii prin care poți folosi aceste funcții:Utilizatorii pot avea aplicația de e-mail deschisă pe o parte a ecranului, în timp ce galeria foto este deschisă pe alta. La redactarea unui e-mail, utilizatorii pot insera cu ușurință imaginile salvate pe dispozitiv prin simpla glisare a unei imagini din galeria foto și plasarea acesteia în editorul de text din aplicația de e-mail.În timp ce vizionează un videoclip online despre cele mai recente tendințe și lansări din lumea modei sau a gadget-urilor, utilizatorii pot atinge linkurile furnizate de videoclip și deschide browserul HUAWEI pe altă jumătate a ecranului. Astfel, fluxul video rămâne neîntrerupt și utilizatorul profită de ecranul mare și de Multi-Windows pentru a verifica detalii despre elementele care i-au atras atenția.Atunci când utilizatorii întâlnesc cuvinte pe care nu le cunosc într-un articol, pot lansa o aplicație de traducere sau dicționar pe partea laterală pentru a învăța cuvinte noi. În plus, Multi-Window permite utilizatorilor să tragă și să plaseze textul selectat dintr-o aplicație în alta - astfel încât să poată transfera mesaje sau textul unor documente mai rapid și mai ușor decât ar funcționa procedeul copiere-lipire.Huawei Mate Xs rulează pe EMUI10.0.1, un sistem de operare bazat pe sistemul de operare Android Open Source și dispune de magazinul Huawei AppGallery preinstalat.În total, AppGallery conține peste 450 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale. Aplicația vine cu securitate și protecție completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației.Așadar, Huawei Mate Xs este un telefon ideal pentru cei care au nevoie de un device cu un ecran mare și care vor să facă mai multe cu telefonul lor, nu doar poze și net browsing. Huawei Mate Xs poate deveni partenerul tău de business sau micul asistent personal.PS: Dacă vrei să adaugi Mate Xs în colecția ta de gadget-uri, telefonul este disponibil în magazinele Orange.