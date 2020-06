[P] Ambiția celui mai mare importator de gaze: AIK Energy invită consumatorii să aleagă cel mai mic preț cu ocazia liberalizării pieței

Liberalizarea totală de la 1 iulie este un pas important pentru maturizarea pieței gazelor naturale. Adoptarea principiilor de bază ale unei piețe concurențiale permite consumatorului să aleagă produsele și serviciile care i se potrivesc cel mai bine. AIK Energy, o societate britanică cu experiență încă din 2017 pe piețele de gaze și energie din Europa, invită consumatorii să se informeze despre noile condiții ale pieței și ofertele existente, și să aleagă cel mai mic preț.Libertatea de a alege este un atribut esențial care nu doar stimulează concurența pură a prețurilor, dar are și rolul de a transforma modul în care companiile reacționează la nevoile consumatorilor, oferindu-le posibilitatea de a acționa liber și conștient. Legătura directă dintre nevoile consumatorilor și serviciile jucătorilor de pe piață se observă deja prin ofertele de preț fără abonament și pachetele care combină gazele și energia electrică.În contextul liberalizării pieței, AIK dorește să comunice transparent, să informeze publicul despre principalele beneficii ale liberalizării: poți oricând să închei un nou contract de furnizare, în condiții de piață concurențială, cu actualul furnizor sau cu oricare altul, având posibilitatea să denunți oricând contractul actual începând de la 1 iulie, iar cea mai bună ofertă ar trebui să fie obiectivul. AIK Energy , parte din grupul britanic AIK Group, este o companie care asigură cel mai mare volum de import de gaze naturale în România, având, totodată, prin subsidiarele sale, o prezență semnificativă pe piețele de gaze și energie la nivel european în Europa Centrală și de Est. Compania desfășoară activități de trading și furnizare și contribuie în mod concret la diversificarea surselor de gaze și energie electrică.În contextul în care cu câteva zile înainte de liberalizare au apărut peste zeci de oferte mult mai avantajoase decât ofertele furnizorilor actuali, inițiativa celor de la AIK Energy de a sprijini consumatorii, concretizată prin garantarea unui preț cu până la 17% mai mic decât prețul practicat de furnizorii actuali pentru o perioadă de cel puțin 1 an, indiferent de fluctuațiile pieței, merită atenția consumatorilor atât în București, cât și în restul țării.Prețul la gaz natural oferit de AIK Energy pentru consumatorii casnici este de doar 69 lei / MWh la care se adaugă 12 lei / MWh taxele de transport și taxele de distribuție care, spre exemplu, pe zona de Distrigaz Sud Rețele (București) sunt de 31,49 lei/ MWh. Taxele de distribuție variază de la zonă la zonă, iar echipa AIK Energy îți calculează prețul exact pe care îl vei plăti în funcție de localitatea în care te afli.Dacă locuiești în București, așa va arăta oferta ta:Pe zona de business, în funcție de consum, compania AIK oferă prețuri între 62 lei / MWh și 69 lei/ MWh. Dacă discutăm de un consum mai mare de 28.000 MWh/an ofertele se pot negocia direct cu furnizorul.Aceste oferte sunt și cu până la 17% mai mici față de nivelul actual al pieței."Ne-am concentrat în construcția ofertei pe aspectele de bază: pachete de servicii simple, ofertă transparentă și un proces de tranziție foarte ușor pentru consumatori, AIK preluând toate responsabilitățile cu schimbarea furnizorului. AIK Energy este cel mai mai mare importator de gaze din România și asta ne pune într-o poziție importantă, însă ne și obligă să fim responsabili. Una dintre aceste responsabilități este chiar aceasta de a informa consumatorul despre liberalizarea pieței, despre ceea ce înseamnă prețuri echitabile și oferte transparente. Credem că un parteneriat durabil se construiește pe valori comune, echilibru și transparență în relația dintre consumator și furnizor. Doar așa putem construi și menține o piață concurențială liberă", a afirmat Directorul General Adjunct al AIK Energy România, domnul Mircea Diaconu, despre oferta curentă a companiei.Dincolo de alte metode directe prin care consumatorii pot afla ce oferte sunt disponibile pentru zona lor, aceștia pot utiliza comparatorul de prețuri al ANRE unde introduc datele de consum, selectează racordarea la rețeaua de distribuție, apoi oferta cu toate tarifele reglementate incluse, pentru a vedea prețul final.Dacă găsesc o ofertă mai bună și doresc să semneze contractul, este suficient să contacteze furnizorul respectiv și să spună că doresc să accepte oferta acestuia.Acum au libertatea să aleagă și este important să o exercite.Factorul uman joacă un rol considerabil în acest proces de liberalizare.Pe de o parte, companiile trebuie să-și pregătească angajații pentru noul mediu competitiv, iar pe de altă parte, este necesară și o informare completă și corectă a consumatorilor pentru a înțelege mecanismele pieței de gaze și care sunt opțiunile în acest nou context.Avantajul AIK Energy constă în diversitatea activităților, înțelegerea unică, compania fiind bine conectată pe numeroase piețe de energie, cu o experiență de primă mână în Europa Centrală și de Est.Conform unor studii recente, doar 20% dintre abonații casnici la gaze consideră că vor plăti mai puțin pentru servicii, deși o mare parte au declarat că sunt la curent cu ce se întâmplă de la 1 iulie.Doza de scepticism, informațiile incomplete, dar și frica de birocrație pot alimenta inacțiunea și lipsa de încredere în furnizori.În acest context, comparatorul ANRE vine în sprijinul consumatorilor oferind date despre evoluția ofertelor tuturor furnizorilor de servicii.1. Factura serviciilor de gaze este formată din prețul gazului, taxa de transport, taxa de distribuție, acciza și TVA.2. De la 1 iulie se va modifica doar prețul gazului.3. Dacă un consumator nu încheie un contract nou, alimentarea cu gaze nu va fi oprită, însă va plăti factura conform ofertei furnizorului actual.4. Furnizorul poate fi schimbat oricând (până la 1 iulie, dar și după această dată), gratuit, chiar dacă a fost prelungit un contract recent, cu respectarea condițiilor contractuale, printr-o simplă solicitare de denunțare unilaterală.5. Noul furnizor se ocupă de toate formalitățile odată ce e anunțat de către consumator că alege schimbarea pentru o ofertă mai bună.AIK Energy a creat un flux simplificat pentru orice tranziție, oferind tot suportul consumatorilor pentru a-și exprima libertatea de a alege. Consumatorii trebuie doar să completeze un formular cu datele lor, iar compania se ocupă integral de procedurile și formalitățile necesare pentru schimbarea vechiului furnizor de energie.Piața de electricitate a avut și ea un parcurs aparte. În contextul viitoarei liberalizări totale, și în acest segment au apărut o serie de oferte de produse duale din partea furnizorilor de energie. AIK Energy oferă un astfel de pachet de servicii care integrează furnizarea de gaze naturale și electricitate într-un singur pachet, păstrând aceeași politică a celor mai avantajoase prețuri și condiții de contractare.Avantajele sunt multiple: economisiri importante, ușurință în gestionarea facturilor și acces la alternativele ecologice și inovațiile dezvoltate de furnizori.România are un potențial mare în ceea ce privește sursele de energie regenerabilă, iar investițiile din domeniu îl demonstrează, AIK Energy fiind activ în proiectele de investiții care au ca scop protejarea mediului și îmbunătățirea stilului de viață al consumatorilor."Suntem liberi să alegem. Să alegem orice și oricând: drumul cel mai scurt, locul cel mai frumos, oamenii cei mai buni, dar și prețul cel mai mic", au concluzionat reprezentanții AIK Energy.