Școala începe cu o temă importantă pentru părinți: ce alegem pentru cei mici, ghiozdan sau rucsac?

Articol susținut de Herlitz

Pe scurt, alegerea se rezumă la 2 alternative majore: rucsac sau ghiozdan.→ Destul de popular în zilele noastre,, pentru a fi de calitate trebuie să aibă spatele buretat și ergonomic pentru a proteja coloana celui care-l poartă. Din păcate, diferența majoră față de ghiozdan vine din faptul că rucsacul nu este dotat cu acea carcasă solidă și cu baza întărită, caracteristici atât de importante pentru copiii din clasele primare. Din nefericire, majoritatea părinților confundă rucsacul cu ghiozdanul, datorită prezentării false a rucsacurilor care sunt de cele mai multe ori redenumite și scoase în evidență ca fiind ghiozdane. Chiar dacă are un aspect mai cool și funcționalitate multiplă, rucsacul nu este recomandat elevilor din clasele primare, fiind în schimb potrivit în rândul ciclului gimnazial.→ Cea mai bună alegere pentru elevii din clasele primare,, are un corp solid și marele avantaj că este special conceput pentru purtarea rechizitelor, pe spate, distribuind echilibrat greutatea pe toată suprafața coloanei copilului și prevenind astfel apariția problemelor de sănătate. Datorită pereților rigizi dar și a spatelui buretat, aerisit și ergonomic, ghiozdanul protejează rechizitele împotriva deteriorărilor survenite în urma scăpării, lovirii sau a oricărui alt tip de șoc ce poate apărea în timpul utilizării acestuia.Iată de ce este relevantă aici experiența producătorului în domeniu, dublată de inovația și tehnologia de ultimă oră, folosite în realizarea echipamentelor școlare. Lider în domeniu, Herlitz contribuie decisiv prin tot ceea ce face la susținerea, atât prin produsele realizate, cât și prin implicarea în proiecte sociale și umanitare. Așa că nu-i de mirare căGhiozdanele Herlitz sunt special concepute, adaptate vârstei și constituției copilului, astfel încât greutatea lor este optimizată, toate cântărind între 0,600 kg și 1,250 kg în funcție de dimensiunea acestora. Faptul că sunt astfel gândite, nu înseamnă că anul următor va fi nevoie de un nou ghiozdan: acestea sunt. Astfel, poate fi reglat în funcție de înălțimea școlarului, iar garanția de 2 ani îți dă siguranța că e un companion de cursă lungă, nefiind nevoie să-l schimbi la începutul fiecărui an școlar. În plus, ghiozdanele Herlitz au în componență materiale reflectorizante și fluorescente de calitate superioară, care sporesc vizibilitatea copiilor în trafic, în zilele. De asemenea, toate materialele utilizate sunt impermeabile, fapt ce oferă protecția perfectă împotriva apei și umezelii, protecție necesară atât pentru cărți și caiete, cât și pentru spatele micuților.Și dacă mai stai pe gânduri, iată încă un motiv foarte serios pentru a te grăbi: dacăProfită acum, pentru orice ghiozdan sau rucsac cumpărat primești un voucher cadou de 20 lei pe care-l poți folosi la achiziția suplimentară de rechizite Herlitz, Pelikan, Tiger Family și Serve. Pentru mai multe detalii despre oferta educațională Herlitz și pachetele promoționale pentru școală, intră pe www.herlitz.ro sau pe site-urile partenere.