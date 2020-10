[P] Iată cartea "Harry Potter" care ar putea valora chiar și $65.000!

„Am cumpărat cartea pentru copiii mei la aproximativ 18 luni după ce a fost publicată pentru prima dată", a spus vânzătorul anonim. „Dacă îmi amintesc bine, am cumpărat-o prin corespondență de la Barnes & Noble, deci cred că au avut-o în depozitul lor un timp."De când a fost publicată pentru prima dată, „Harry Potter” a devenit cea mai bine vândută serie de cărți din toate timpurile, comercializându-se peste 500 de milioane de exemplare în întreaga lume până în 2018, potrivit Wizarding World. De asemenea, a generat una dintre cele mai de succes francize de filme din toate timpurile, generând venituri de peste 7,7 miliarde de dolari în box-office sub forma a opt filme pentru Warner Media, acum filială a AT&T.Expatul britanic, acum pensionar a spus că a folosit cartea pentru a-și învăța copiii limba engleză în timp ce aceștia mergeau la școală în Luxemburg și a decis să folosească cartea Harry Potter după ce a citit o recenzie pozitivă.„Am decis să o cumpăr după ce am citit o recenzie pozitivă în Weekend Financial Times", a adăugat vânzătorul. „Aveam nevoie de cărți în engleză pe care să le citesc celor trei copii la culcare, întrucât doream să-i învăț limba maternă de la o vârstă fragedă. De atunci a stat pe un raft cu restul cărților Harry Potter, fără nicio îngrijire specială”.Vânzătorul a adus cartea la Hansons Auctioneers, casa care se va ocupa de vânzare, pentru identificare și a fost uimit să afle cât de valoros era obiectul său."Nu credeam că propria copie va fi valoroasă, deoarece nu a fost cumpărată cu siguranță când a fost publicată pentru prima dată", a explicat vânzătorul. „Am fost foarte surprins și șocat în același timp să aflu că bifează toate punctele unei cărți rare și nu mi-a venit să cred până când nu am verificat cu Hansons".„Primele exemplare autentice sunt foarte rare”, a spus Jim Spencer, expert în cărți al firmei Hansons. „Au fost tipărite doar 500, dintre care 300 au fost trimise la școli și biblioteci. Acest exemplar este extrem de rar deoarece este unul dintre cele 200 rămase și totuși acesta este al patrulea în puțin peste un an. Știu că pare un clișeu, dar ele sunt într-adevăr sfântul graal pentru colecționari. "Există mai multe moduri de a identifica cartea ca primă ediție, inclusiv expresia „1 baghetă” duplicată la pagina 53.Alte indicii includ cuvântul „filosof” scris greșit pe coperta din spate, iar autorul J.K. Rowling apare ca Joanne Rowling pe pagina interioară. Numărul ediției apare ca 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.Deși exemplele de prima ediție în variantă cartonată sunt excepțional de rare, Spencer a adăugat că variantele cu coperta din hârtie au devenit din ce în ce mai valoroase.„Am gestionat destul de multe dintre acestea – una dintre ele oferită pentru 6.500 de lire sterline (8.335 dolari) în ultima noastră vânzare", a explicat Spencer. „Încă primesc nenumărate apeluri și e-mailuri în fiecare zi de la oameni care cred că ar putea avea prima ediție, multe dintre ele neremarcabile.”Cartea va merge la licitație pe 13 octombrie și are o valoare estimată de pre-vânzare între 20.000 și 30.000 de lire sterline (25.646 dolari și 38.470 dolari), dar ar putea valora până la 65.000 dolari pe baza stării sale bune.Cu încasările, vânzătorul a spus că va achita împrumutul încheiat pentru studiile fiicei sale.„Am decis să vând acum, aș dori să plătesc împrumutul fiicei mele, ceea ce o va ajuta să își facă un credit ipotecar pe viitor.”Cu toate astea, magia Harry Potter poate fi simțită și fără a cheltui zeci de mii de dolari pe o carte. Cele 8 filme sunt disponibile pe platforma de streaming HBO GO, cărțile cu un preț mult mai accesibil sunt de găsit în librăriile și magazinele online din întreaga țară, iar cei ce vor să ducă mai departe magia Harry Potter o pot face prin zeci, dacă nu chiar sute de alte moduri.Unul dintre ele este colectia LEGO Harry Potter , o serie de seturi de diferite dimensiuni și de prețuri pe măsură. Poți construi cele mai recunoscute locuri din film, dar și pe eroii tăi preferați. Sau poți căuta prin bibliotecă să vezi dacă nu cumva ai și tu o carte veche, în primă ediție, care ar putea valora mai mult decât un set LEGO Harry Potter!