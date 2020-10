O parte din Titanic, în licitație la București

Articol susţinut de A10 by Artmark

Ce poate fi mai fascinant decât să deții acasă o bucățică de mit? Or, mai mult, să porți la mână un fragment real de istorie?

În orologerie, Romain Jerome conduce lista mărcilor care au de oferit ceva dincolo de mișcarea indicatoarelor, ascunzând mici porțiuni de istorie, așa cum sunt ceasurile de colecție a căror carcasă este realizată din oțelul vestitului Titanic, scufundat în 1912. O apariție remarcabilă în licitația din 10 noiembrie este ceasul Romain Jerome Titanic-DNA , creat în 2012 într-o serie limitată de 80 de exemplare; carcasele ediției sunt confecționate dintr-o bucată de înveliș de oțel de 1,5 kilograme, recoltată din vasul Titanic în 1991. Un tratament dezvoltat de Romain Jerome oprește procesul de oxidare al metalului ruginit, astfel încât carcasa să nu se fărămițeze într-o pudră de rugină. Modelul este însoțit de certificat de atestare a originii. Ceasul Jerome are în licitație un preț de pornire de doar 4.000 de euro, raportat la o valoare medie de tranzacționare în piață de 20.000 de euro.Tragicul eveniment din 1912 a inspirat celebra creație cinematografică „Titanic”, regizată de James Cameron, cu care a obținut 11 premii Oscar, cele mai multe din istorie, și pentru care renumitul brand Rolex a creat modelul experimental de ceas Deepsea Sea-Dweller . Pentru Cameron, pasionat de experiențe la limită, Rolex a fost un simbol al căutărilor durabile, ce i-a mulțumit construind pentru celebrul regizor câteva modele de ceas experimentale. La București, în cadrul licitației din 10 noiembrie, ceasul Rolex Deepsea Sea-Dweller, supranumit „James Cameron”, al cărui prototip a fost testat în Groapa Marianelor din Pacific, însoțit de acte de proveniență și de cutia originală, are un preț de pornire de 9.000 de euro.Reîntorcându-ne fața către istorie, o altă inedită prezență în licitație este brandul de colecție DeWitt, care a fost înființat în 2003 de contele Jérôme de Witt, descendent direct al împăratului Napoleon I. Ceasurile lui DeWitt sunt extrem de exclusiviste, fiind produse în ediții complicate și reduse, combinând materiale high-tech cu manufactura horologieră tradițională. DeWitt este totodată una dintre cele doar patru case horologiere din Elveția care produc singure nu doar mecanismele, dar și cadranele ceasurilor. În licitația curentă de ceasuri sunt prezente 3 modele DeWitt, între care remarcăm un exemplar DeWitt Academia Triple Complication , numărul 11 dintr-o ediție de doar 250, cu două fusuri orare și indicatori de zi și noapte, realizat din paladium și pavat cu diamante, cu un decor inspirat de coloanele imperiale ce evocă descendența întemeietorului mărcii, și care are un preț de pornire de 15.000, raportat la un preț de listă de 64.000 de euro.Totodată, prima licitație de ceasuri din acest sezon prezintă modele spectaculoase și pentru iubitoarele orologeriei la purtător. Unul dintre modelele exclusiviste care va fi prezent în evenimentul din 10 noiembrie este ceasul Faberge Nr: 6 , din aur roz, cu bezelul pavat cu diamante, ce va porni de la un preț de pornire de doar 3.000 de euro.Exemplarele exclusiviste sunt completate, în „Licitația de Ceasuri, inclusiv o micăcolecție Tourbillon” , de alte aproximativ 150 de simboluri ale orologeriei clasice și contemporane semnate de branduri celebre, precum Rolex, Audemars Piguet, Patek Phillipe, Ulysse Nardin, Harry Winston, Van Cleef & Arpels, Cartier, și care pot fi vizionate începând de marți, 27 octombrie, la Palatul Cesianu-Racoviță , iar pe 10 noiembrie pot fi licitate online, pe platforma Artmark Live