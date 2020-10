ÎNCEP CURSURILE! Alăturați-vă noii generații de viitori experți IT de la LINK Academy

​Articol susținut de LINK Academy

Și, în timp ce perioada curentă de înscriere la LINK Academy la prețuri promoționale se apropie de final, iar cursanții aleg departamentele care se potrivesc cel mai bine intereselor lor, vă oferim o prezentare a celei mai complexe școlarizări IT din regiune Datorită celor mai moderne programe IT, în acord cu nevoile pieței și standardele globale, calitatea personalului didactic, aplicarea celor mai noi tehnologii și software la curs, precum și metodologiei unice pentru dobândirea rapidă a celei mai înalte expertize – „Arhitectura cunoștințelor”, LINK Academy este o școală unică care asigură cunoștințe IT complexe.Pe lângă asta, la LINK Academy aveți posibilitatea de a obține gratuit certificate prestigioase recunoscute pe plan global. Câteva dintre ele ar fi Adobe, Oracle, Zend, Apple, Autodesk, Microsoft LINK Academy menționează că aceste certificate ale companiilor IT de prestigiu reprezintă o recunoaștere globală și o confirmare a bunei lor activități, iar cursanților din România, dar și din SUA, China, Elveția, Suedia, Irlanda, Austria, Polonia, Africa de Sud și din peste alte 120 de țări, de unde vin aceștia, li se asigură condiții pentru obținerea certificatelor de prestigiu ca în cele mai puternice centre de training din lume."Căutam deja să mă reorientez către domeniul IT, după 10 ani de management, și nu știam foarte bine ce voiam, fiindcă nu cunoșteam deloc domeniul inițial, dar niște prieteni mi-au recomandat LINK Academy, că făcuseră și ei înainte, și am apreciat foarte mult. Cursul m-a ajutat enorm, nu știam să scriu o singură linie de cod înainte să încep, iar în mai puțin de 8 luni am reușit să am primul job în domeniu", spune Christina Niculescu, Java Developer care își construiește o carieră de succes.Pregătirea tehnică LINK Academy urmărește programul de lucru modern din toate punctele de vedere. Cursanții rezolvă toate taskurile pe cele mai moderne echipamente, care îndeplinesc standardele celor mai mari universități din lume unde se școlarizează experții IT. Aici intră și LINK Academy Distance Learning System , primul și cel mai modern sistem pentru studiu la distanță din România, creat după standardele universităților globale de top, motiv pentru care cunoștințele astfel dobândite nu rămân în urma celor dobândite în mod tradițional în sala de curs.Pentru asimilarea noilor abilități, la LINK Academy se folosește procesul „Arhitectura cunoștințelor”, care folosește în mod corect toată mass-media modernă pentru transmiterea de cunoștințe. Această metodologie nouă permite un angajament de trei până la patru ori mai mare în timpul cursurilor și a studiului, așadar este posibil ca în 12 luni să asimilați abilitățile pentru care înainte era nevoie de patru ani. Datorită acestei metodologii avansate de asimilare a cunoștințelor, mulți cursanți LINK Academy au găsit un job încă din timpul școlarizării."Profesorii mi-au plăcut foarte mult, au oferit multe exemple practice și au încercat să explice informația până când a înțeles fiecare student, structura mi se pare foarte bună, deoarece te ia de la 0 și te trece prin fiecare element, pas cu pas, și se asigură că fiecare a înțeles despre ce este vorba", spune Nicolae Cosmin, care imediat după finalizarea școlarizării la LINK Academy, în cadrul departamentului de PHP developmen t, a fost angajat ca Junior Developer.Pentru a găsi și voi rapid un job bine plătit, nu vă trebuie multe. Alegeți dacă veți urmări cursurile la sediul LINK Academy sau online și din cele șase departamente IT alegeți-l pe cel care se potrivește cel mai bine intereselor voastre: Programare, Design și multimedia, Administrare, IT business, Design 3D și CAD sau Dezvoltarea aplicațiilor mobile.Cea mai modernă pregătire la LINK Academy vă pregătește să lucrați în cele mai solicitante joburi din sectorul IT. Însă, pentru a ajunge la joburi care aduc un câștig foarte bun, trebuie să dobândiți experiență prin muncă practică. LINK Academy vă ajută și cu asta.În timpul școlarizării, aveți posibilitatea de a dobândi experiență practică valoroasă. Prin Centrul pentru Dezvoltarea Carierei (CCD), LINK Academy colaborează cu peste 300 de companii de succes în cele mai diferite moduri și vă oferă posibilitatea de a stabili un contact cu angajatorii din întreaga regiune.Ceea ce face unică școlarizarea la LINK Academy sunt numeroase servicii educaționale gratuite, care vă vor ajuta să realizați o carieră IT de succes. La LINK Academy aveți și posibilitatea de a vă perfecționa complet gratuit cunoștințele de engleză și germană, iar cu ajutorul aplicațiilor Android și iOS, puteți învăța de pe telefon, tabletă sau calculator - oriunde v-ați afla.LINK Academy le oferă cursanților săi șansa de a se dezvolta și de a-și realiza primele proiecte cu ajutorul programelor educaționale gratuite, precum DesignStudio și Programming Factory. Dacă în timpul școlarizării întâmpinați orice problemă în studiu, aveți la dispoziție și Consilierul pentru ajutor în studiu.Cursurile la LINK Academy încep în data 2 noiembrie. Perioada de înscriere la prețuri promoționale se va încheia în curând, iar numărul de locuri libere este limitat.De aceea, nu stați pe gânduri, înscrieți-vă accesând acest link și asigurați-vă școlarizarea IT care vă va duce la un job foarte bine plătit în doar 12 luni.